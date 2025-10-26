Magyar PéterFideszinterakcióDeák Dániel

A patrióták a digitális térben is győzelmet arattak október 23-án

Az összesített számok rácáfolnak Magyar Péter állítására – mutatott rá a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel közölte, a Fidesz a Facebookon is tarolt október 23-án.

2025. 10. 26. 16:12
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI
A Facebookon is a Fidesz tarolt október 23-án – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett, Magyar Péter egészen nevetséges dolgokat írt ki arról, hogy a Facebookon mennyien követték az ő rendezvényét.

A számok nem hazudnak – tarolt a Fidesz a Facebookon is október 23-án
Forrás: Digitális Szuverenitás Központ

A Digitális Szuverenitás Központ elkészítette az összesítést, hogy a Fidesz és az ellenzék október 23-án mennyi interakciót és videómegtekintést tudott szerezni.

Teljes félreértés az, ahogy Magyar Péter és a balliberális sajtó csupán egy-egy Facebook-oldalt kiragadva készít összehasonlításokat, hiszen a Fidesznek egy nagy közössége van a digitális térben is. Ennek megfelelően, ha valamirevaló elemzést akarunk készíteni, akkor oldalak sokaságát kell összehasonlítani egymással

– hangsúlyozta Deák Dániel. Hozzátette: a Digitális Szuverenitás Központ ezért megvizsgálta, hogy a száz legtöbb interakciót hozó fideszes és az ugyancsak a száz legtöbb interakciót hozó ellenzéki pártpolitikai oldal mekkorát ment a nemzeti ünnepen.

„Természetesen igazságtalan lenne csak a Fideszt a Tiszával összehasonlítani, mert akkor a Fidesz hatalmasat nyerne, ezért az ellenzéki Facebook-oldalak közé bele van számítva Fekete-Győr Andrástól kezdve Karácsony Gergelyen át mindenki. És még így is a Fidesz több videómegtekintést és interakciót hozott október 23-án”

– összegzett az elemző a számok alapján.

Tehát nemcsak az utcákon voltak legalább kétszer többen a patrióták, hanem a digitális térben is győzelmet arattak!

– szögezte le bejegyzésében Deák Dániel.

Mint ahogyan arról a lapunk korábban beszámolt, a cellainformációk alapján az ünnepi beszédek időpontjában az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint nyolcvanezren, a Tisza Párt Hősök terén tartott rendezvényén pedig 45 ezren voltak jelen.

Borítókép: A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit híd budai hídfőjénél gyülekeznek 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)


