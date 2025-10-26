Ledöbbent a Tisza-szimpatizáns a Békemeneten hömpölygő tömeg láttán + videó

Egy tiszás megnézte a Békemenetet, és szembesült a valósággal Magyar Péter hazugságai helyett – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője videójába bevágta egy Tisza-szimpatizáns felvételét, aki ledöbbent az október 23-ai békemenet láttán.
– Lefagytam teljesen – mondta a nő a hömpölygő tömeget nézve. Hozzátette:
Mindig, amikor mi mentünk, akkor olyan kevesen mentünk, és csak néztek a járda széléről, mint valami majmot.
Deák Dániel rámutatott, rengetegen voltak a békemeneten.
Hiába hazudik bármit Magyar Péter, ez legalább dupla akkora tömeg volt, mint az ő rendezvénye
– szögezte le az elemző.
Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, a cellainformációk alapján az ünnepi beszédek időpontjában az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint nyolcvanezren, a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezren voltak jelen.
Borítókép: Gyülekeznek a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Szent István körúton 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)