Ledöbbent a Tisza-szimpatizáns a Békemeneten hömpölygő tömeg láttán + videó

Magyar Péter hazugságai helyett szembesült a valósággal.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 14:48
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Egy tiszás megnézte a Békemenetet, és szembesült a valósággal Magyar Péter hazugságai helyett – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán.

A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt
A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án
(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A XXI. Század Intézet vezető elemzője videójába bevágta egy Tisza-szimpatizáns felvételét, aki ledöbbent az október 23-ai békemenet láttán.

– Lefagytam teljesen – mondta a nő a hömpölygő tömeget nézve. Hozzátette:

Mindig, amikor mi mentünk, akkor olyan kevesen mentünk, és csak néztek a járda széléről, mint valami majmot.

Deák Dániel rámutatott, rengetegen voltak a békemeneten.

Hiába hazudik bármit Magyar Péter, ez legalább dupla akkora tömeg volt, mint az ő rendezvénye

– szögezte le az elemző.

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, a cellainformációk alapján az ünnepi beszédek időpontjában az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint nyolcvanezren, a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezren voltak jelen.

Borítókép: Gyülekeznek a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Szent István körúton 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
