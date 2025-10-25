„Széttaposom az arcodat!” – halálosan megfenyegették a Békemenet résztvevőjét + videó

– „Széttaposom az arcodat” – élet ellen irányuló fenyegetés érte támogatónkat Veresegyházon – osztott meg megdöbbentő felvételt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán.

A felvételhez a tárcavezető azt írta: Zoltán veresi lakos évek óta kiáll a béke és a Békemenet mellett. Október 23-án a veresegyházi Fidesz képviseletében a „Veresegyház veletek van” táblával vett részt rajta, jelezve, hogy Veresegyház jelentős része a béke pártján áll. Zoltán posztját a Veresegyházi Hírmondó csoportban is megosztották, ezt követően beírták az ő és felesége nevét a csoportba, majd péntek este, 22:41-kor Zoltán személyes Facebook-fiókjába névvel és hanggal ellátott halálos fenyegetést küldött K. úr.

A videón látható fenyegetés tartalma minden határon túlmegy, életellenes, durva fizikai erőszakot vetít előre

– közölte a miniszter.

(

Az erőszaknak következménye lesz

Hankó Balázs leszögezte, az ilyen szintű erőszak teljes mértékben megengedhetetlen, elfogadhatatlan, és következményt helyezett kilátásba.

– Mind magánemberként, mind a választókerület elnökeként határozottan kiállok Zoltán és felesége mellett. A közösségeink biztonságából nem engedünk, feljelentést teszünk a rendőrségen, és minden további szükséges jogi lépést is megteszünk, a hatóságok mielőbbi intézkedését kérjük.

Felszólítjuk azokat a politikai szereplőket és pártokat, akik tudatosan hergelik az indulatokat, mérgezik a közéletet, hogy nézzenek szembe a gyűlöletkeltés következményeivel, és fékezzék meg az erőszakot!

– fogalmazott a miniszter.