„Széttaposom az arcodat!” – halálosan megfenyegették a Békemenet résztvevőjét + videó

Nem engedjük, és nem engedhetjük meg, hogy a gyűlölet és az erőszak helyettesítse a vitát és a véleménynyilvánítást. Ebből elég volt! – szögezte le Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter. A tárcavezető egy videót tett közzé, ahol az hallható, hogy halálosan megfenyegetik a Békemenet egyik résztvevőjét.

2025. 10. 25. 17:24
– „Széttaposom az arcodat” – élet ellen irányuló fenyegetés érte támogatónkat Veresegyházon – osztott meg megdöbbentő felvételt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán.

A felvételhez a tárcavezető azt írta: Zoltán veresi lakos évek óta kiáll a béke és a Békemenet mellett. Október 23-án a veresegyházi Fidesz képviseletében a „Veresegyház veletek van” táblával vett részt rajta, jelezve, hogy Veresegyház jelentős része a béke pártján áll. Zoltán posztját a Veresegyházi Hírmondó csoportban is megosztották, ezt követően beírták az ő és felesége nevét a csoportba, majd péntek este, 22:41-kor Zoltán személyes Facebook-fiókjába névvel és hanggal ellátott halálos fenyegetést küldött K. úr.

A videón látható fenyegetés tartalma minden határon túlmegy, életellenes, durva fizikai erőszakot vetít előre

– közölte a miniszter.

(

 

Az erőszaknak következménye lesz

Hankó Balázs leszögezte, az ilyen szintű erőszak teljes mértékben megengedhetetlen, elfogadhatatlan, és következményt helyezett kilátásba.

– Mind magánemberként, mind a választókerület elnökeként határozottan kiállok Zoltán és felesége mellett. A közösségeink biztonságából nem engedünk, feljelentést teszünk a rendőrségen, és minden további szükséges jogi lépést is megteszünk, a hatóságok mielőbbi intézkedését kérjük.

Felszólítjuk azokat a politikai szereplőket és pártokat, akik tudatosan hergelik az indulatokat, mérgezik a közéletet, hogy nézzenek szembe a gyűlöletkeltés következményeivel, és fékezzék meg az erőszakot!

– fogalmazott a miniszter.

1/20 Az űrből is látszik a tömeg, ami összegyűlt a Kossuth térre

Mint hangsúlyozta, senkit sem érhet halálos fenyegetés csupán azért, mert más véleménye van a békéről és a háborúról, a Fideszről és az ellenzékről.

– Kérünk mindenkit, hogy ilyen esetben ne válaszoljon a fenyegetésre, és ha valakit választókerületünkben hasonló fenyegetés ér, biztonságosan juttassa el hozzánk és a hatóságokhoz, hogy segíthessünk. A közösségi csoportok adminjait kérjük, hogy ne engedjenek teret az erőszaknak, segítsék a rendőrségi eljárást hasonló esetekben – jelezte a tárcavezető.

A véleménynyilvánítás szabadsága mindenek felett áll, ahogy a biztonsághoz való jog is. 

Nem engedjük, nem engedhetjük meg, hogy a gyűlölet és az erőszak helyettesítse a vitát és a véleménynyilvánítást. Ebből elég volt!

– tette egyértelművé Hankó Balázs.

Borítókép: Az október 23-i Békemenet (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)


