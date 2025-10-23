Deák DánielrendezvényMagyar Péter

Deák Dániel: Magyar Péter rendezvénye egyértelműen kudarc

A XXI. Század Intézet vezető elemzőjének számításai szerint Magyar Péterre mindössze 35 ezer ember volt kíváncsi, míg a Békemeneten jóval több, mint kétszer ennyien vettek részt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23.
Forrás: Facebook
Magyar Péter rendezvényére nem telt meg a Hősök tere, amelyről bizonyítékként egy fotót is mellékelt közösségi oldalán Deák Dániel. A kép 17 óra 4 perckor készült, a Tisza Párt elnöke ekkor már bőven a színpadon beszélt. 

A mapchecking segítségével bárki kiszámolhatja, hogy hányan voltak a rendezvényén. Mindössze 35 ezren – hangsúlyozta a politológus.

Hozzátette: 

Ezért is nevetséges, amikor Magyar Péter a számokról beszél. Ez csupán 35 ezer ember. A Békemeneten ennél sokkal többen vettek részt; több, mint kétszer ennyien. Így a 35 ezres létszám egyértelműen kudarcnak számít.

Borítókép: Magyar Péter rendezvénye a Hősök terén (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

