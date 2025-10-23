Deák Dániel: Magyar Péter rendezvénye egyértelműen kudarc

Magyar Péter rendezvényére nem telt meg a Hősök tere, amelyről bizonyítékként egy fotót is mellékelt közösségi oldalán Deák Dániel. A kép 17 óra 4 perckor készült, a Tisza Párt elnöke ekkor már bőven a színpadon beszélt.
A mapchecking segítségével bárki kiszámolhatja, hogy hányan voltak a rendezvényén. Mindössze 35 ezren – hangsúlyozta a politológus.
Hozzátette:
Ezért is nevetséges, amikor Magyar Péter a számokról beszél. Ez csupán 35 ezer ember. A Békemeneten ennél sokkal többen vettek részt; több, mint kétszer ennyien. Így a 35 ezres létszám egyértelműen kudarcnak számít.