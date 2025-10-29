mávmindszentHalottak napja

Így készül a kegyeleti ünnepekre a MÁV

A megszokottnál több kocsival közlekednek majd az intercityk szerelvényei a kegyeleti ünnepeken – hívta fel a figyelmet közleményében a MÁV. Az autóbuszok és a HÉV-ek ünnepnapi, a vonatok szombati menetrend szerint közlekednek. Érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket vagy használni az automatákat, az online jegyváltást, amelyhez szintén igénybe vehető a MÁV+ alkalmazás is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 15:51
Fotó: Jászai Csaba Forrás: Jászai Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több férőhellyel készül a MÁV-csoport a kegyeleti ünnepekre – hívta fel a figyelmet közleményében a vállalat. Mint írták, az autóbuszok és a HÉV-ek ünnepnapi, a vonatok szombati menetrend szerint közlekednek. A közlemény szerint az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni intercityk szerelvényei – főként az őszi szünet végén, november 2-án – az általános hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek. 

A kegyeleti ünnepeken az autóbuszok és a HÉV-ek ünnepnapi, a vonatok szombati közlekedési rend szerint közlekednek (Fotó: MTI/Róka László)
A kegyeleti ünnepeken az autóbuszok és a HÉV-ek ünnepnapi, a vonatok szombati közlekedési rend szerint közlekednek (Fotó: MTI/Róka László)

A MÁV Országos Haváriaközpontja nyomon követi a vonat- és utasforgalmat; amikor szükséges, operatív intézkedéssel segíti az utasok eljutását, a vonatközlekedés fenntartását.  Szükség esetén pedig már MÁVBUSZ-ok is készenlétben állnak, hogy minden utas és csoport kényelmesen célba juthasson.

A Volán- és HÉV-járatok a kegyeleti ünnepi hétvége mindkét napján ünnepnapi közlekedési rend szerint közlekednek.

A közleményben hangsúlyozták, érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket vagy használni az automatákat, az online jegyváltást, amelyhez igénybe lehet venni a MÁV+ alkalmazást is. Az elővételben megvett helyjegyek segítik a MÁV-csoport munkáját, hiszen így tervezhetőbbé válnak az erősítések, és az eladott jegyek alapján tudnak többletkapacitást biztosítani a hétvégén.

A hétvégi tömegközlekedéssel kapcsolatosan részletesebb információt a MÁV honlapján olvashat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Jászai Csaba)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekprovokátor

Tényleg két Magyarország van

Bayer Zsolt avatarja

És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu