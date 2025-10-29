Így készül a kegyeleti ünnepekre a MÁV

Több férőhellyel készül a MÁV-csoport a kegyeleti ünnepekre – hívta fel a figyelmet közleményében a vállalat. Mint írták, az autóbuszok és a HÉV-ek ünnepnapi, a vonatok szombati menetrend szerint közlekednek. A közlemény szerint az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni intercityk szerelvényei – főként az őszi szünet végén, november 2-án – az általános hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek.

A MÁV Országos Haváriaközpontja nyomon követi a vonat- és utasforgalmat; amikor szükséges, operatív intézkedéssel segíti az utasok eljutását, a vonatközlekedés fenntartását. Szükség esetén pedig már MÁVBUSZ-ok is készenlétben állnak, hogy minden utas és csoport kényelmesen célba juthasson.

A Volán- és HÉV-járatok a kegyeleti ünnepi hétvége mindkét napján ünnepnapi közlekedési rend szerint közlekednek.

A közleményben hangsúlyozták, érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket vagy használni az automatákat, az online jegyváltást, amelyhez igénybe lehet venni a MÁV+ alkalmazást is. Az elővételben megvett helyjegyek segítik a MÁV-csoport munkáját, hiszen így tervezhetőbbé válnak az erősítések, és az eladott jegyek alapján tudnak többletkapacitást biztosítani a hétvégén.

A hétvégi tömegközlekedéssel kapcsolatosan részletesebb információt a MÁV honlapján olvashat.