Jönnek az alacsony padlós HÉV-ek, mutatjuk, melyik vonalon lehet majd először elcsípni őket

– Végre HÉV-járműbeszerzés: 54 új járműből 18 szerelvénynek meg kell érkeznie 2029 végéig – jelentette be közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. Mint írta: közhelyszámba megy, hogy a magyar vasút járműállománya megérett a fiatalításra. Különösen igaz ez a HÉV-re, ahol gyakran 50 évnél idősebb járművek szolgálják ki az utasokat. Ezeket a motorkocsikat zömében még az NDK-ban gyártották, de jócskán túlélték a berlini fal leomlását is.

Szentendrei vonalra érkeznek az új járművek Fotó: MTVA

– Bár tiszteletet ébresztő megbízhatósággal és strapabírással dolgoznak - a HÉV menetrendszerűsége 99 százalék feletti - már régen nyugdíjba küldtük volna őket, ha tehetjük. De nem tehettük, mert az elmúlt évek járműbeszerzési kísérletei különböző – a MÁV-csoporton kívül álló – okokból eredmény nélkül zárultak. Így egyetlen lehetőségünk maradt: a HÉV-járművek élettartamának meghosszabbítása – indokolt Hegyi Zsolt. A MÁV – csoport vezérigazgatója rögzítette:

hatékonyabb karbantartással és tudatos felújítási gyakorlattal elérték, hogy a most rendelkezésre álló járműállománnyal is jó ideig fenntartható a legyen a megszokott és kifejezetten erős menetrendi kínálat, mint a sűrű indulások, a férőhelyek magas száma és persze az előbb idézett menetrendszerűség.

– Ez azonban csak átmeneti megoldás. A jelenlegi HÉV-ek közül a közeljövőben egyre többet kell kivonnunk a forgalomból. Ezért olyan fontos hír a számunkra az, hogy

a mai napon elindíthattuk 54 darab, egyenként 600 utas szállítására képes, modern, alacsonypadlós HÉV-szerelvény beszerzését

– jelentette be Hegyi Zsolt. Az első 18 darab új jármű fedezetéül jelentős részben a fel nem függesztett uniós források szolgálnak – tette hozzá. Megjegyezte: tekintettel arra, hogy ezeknek az IKOP Plusz forrásoknak az időbeli felhasználása rendkívül szigorúan szabályozott, az első 18 jármű nemhogy megérkezhet, de meg is kell, hogy érkezzen és munkába kell, hogy álljon legkésőbb 2029. december 31-ig.

– Ez azt jelenti, hogy

négy éven belül a szentendrei H5 HÉV vonalán végre kézzel foghatóvá válik az a pálya- és járműflotta-megújítási program, amiért a MÁV-csoportnál régóta, sokan és nagyon sokat dolgoztak.

Fontos mérföldkő ez: Magyarország legforgalmasabb vasúti szolgáltatása végre megújulhat - hangsúlyozta Hegyi Zsolt.