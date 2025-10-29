HÉVMÁV-csoportjárműbeszerzés

Jönnek az alacsony padlós HÉV-ek, mutatjuk, melyik vonalon lehet majd először elcsípni őket

Elindult a HÉV-járműbeszerzés, összesen 54 új járművet vásárol a MÁV-csoport. Ebből 18 alacsonypadlós szerelvénynek már 2029-ig a sínekre kell kerülnie. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója jelentette be a remek hírt, mint mondta: első járművek a szentendrei vonalra kerülnek majd.

Forrás: Facebook2025. 10. 29. 8:47
Az ünnepi hosszú hétvégén a hévek menetrendje is változik. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka Dániel)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Végre HÉV-járműbeszerzés: 54 új járműből 18 szerelvénynek meg kell érkeznie 2029 végéig – jelentette be közösségi oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. Mint írta: közhelyszámba megy, hogy a magyar vasút járműállománya megérett a fiatalításra. Különösen igaz ez a HÉV-re, ahol gyakran 50 évnél idősebb járművek szolgálják ki az utasokat. Ezeket a motorkocsikat zömében még az NDK-ban gyártották, de jócskán túlélték a berlini fal leomlását is.

Budapest, 2023. június 3. A budapesti helyiérdekű vasút (eredetileg BHÉV, köznyelvben csak HÉV) H5-ös (250-es vasútvonal; 2011-ig szentendrei HÉV) vonalán közlekedő szerelvény a Szentlélek téri megállóba érkezik. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Szentendrei vonalra érkeznek az új járművek Fotó: MTVA

– Bár tiszteletet ébresztő megbízhatósággal és strapabírással dolgoznak - a HÉV menetrendszerűsége 99 százalék feletti - már régen nyugdíjba küldtük volna őket, ha tehetjük. De nem tehettük, mert az elmúlt évek járműbeszerzési kísérletei különböző – a MÁV-csoporton kívül álló – okokból eredmény nélkül zárultak. Így egyetlen lehetőségünk maradt: a HÉV-járművek élettartamának meghosszabbítása – indokolt Hegyi Zsolt. A MÁV – csoport vezérigazgatója rögzítette: 

hatékonyabb karbantartással és tudatos felújítási gyakorlattal elérték, hogy a most rendelkezésre álló járműállománnyal is jó ideig fenntartható a legyen a megszokott és kifejezetten erős menetrendi kínálat, mint a sűrű indulások, a férőhelyek magas száma és persze az előbb idézett menetrendszerűség.

– Ez azonban csak átmeneti megoldás. A jelenlegi HÉV-ek közül a közeljövőben egyre többet kell kivonnunk a forgalomból. Ezért olyan fontos hír a számunkra az, hogy

 a mai napon elindíthattuk 54 darab, egyenként 600 utas szállítására képes, modern, alacsonypadlós HÉV-szerelvény beszerzését 

– jelentette be Hegyi Zsolt. Az első 18 darab új jármű fedezetéül jelentős részben a fel nem függesztett uniós források szolgálnak – tette hozzá. Megjegyezte: tekintettel arra, hogy ezeknek az IKOP Plusz forrásoknak az időbeli felhasználása rendkívül szigorúan szabályozott, az első 18 jármű nemhogy megérkezhet, de meg is kell, hogy érkezzen és munkába kell, hogy álljon legkésőbb 2029. december 31-ig.

– Ez azt jelenti, hogy

 négy éven belül a szentendrei H5 HÉV vonalán végre kézzel foghatóvá válik az a pálya- és járműflotta-megújítási program, amiért a MÁV-csoportnál régóta, sokan és nagyon sokat dolgoztak. 

Fontos mérföldkő ez: Magyarország legforgalmasabb vasúti szolgáltatása végre megújulhat - hangsúlyozta Hegyi Zsolt. 


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: HÉV (Fotó: MTVA)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekdiktátum

Rablánc a lábunkon

Kondor Katalin avatarja

Manapság, amikorra már biztonsággal tudhatjuk, hogy például az EU a háború pártján áll, akkor tényleg joggal mondhatjuk, hogy ahová eljutottunk, az minden, csak nem európai álom, viszont garantáltan sérti a szuverenitásunkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu