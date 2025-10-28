Országos Rendőr-főkapitányságrendőrségmindenszentekHalottak napja

Fokozott lesz a rendőri jelenlét mindenszentek és halottak napja idején a temetőknél

Az Országos Rendőr-főkapitányság idén is kiemelt figyelmet fordít a temetők környékének biztonságára mindenszentek és halottak napja idején. A rendőrség a polgárőrséggel együttműködve biztosítja az emlékezés nyugalmát, miközben fokozott óvatosságra intik az autósokat és a látogatókat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 28. 20:31
A rendőrség idén is jelen lesz a temetők környékén, hogy a mindenszentek és a halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban teljen – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata kedden a rendőrség honlapján.

Budapest, 2024. november 2. Látogató a Rákoskeresztúri új köztemetőben halottak napján, 2024. november 2-án. MTI/Balogh Zoltán
Közlekedjünk óvatosan, vigyázzunk a személyes tárgyainkra Fotó: Balogh Zoltán / MTI 

Az ORFK arra figyelmeztetett, hogy a közelgő ünnepek alatt kiemelten figyeljünk értékeink védelmére, hiszen 

az emlékezés perceiben a tolvajok ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat. A nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokban pedig az ott található értékek lehetnek veszélyben

– olvasható a Police.hu oldalon.

Közlekedjünk óvatosan!

Azt írták, ezekben a napokban a közúti forgalom az átlagos többszörösére nő, az olykor zsúfolt utakon a megszokottnál lassabb haladás miatt a járművezetők türelmetlenebbek lehetnek. Tovább nehezítheti a közlekedést, hogy az évnek ebben az időszakában a nappalok rövidebbek, csökken a látótávolság, és a kisebb rutinnal rendelkező autósok is útnak indulnak, hogy felkeressék szeretteik sírját.

A temetők környékén előfordulhat, hogy nincs a gyalogosok számára kijelölt járda, így az úttest szélén sétáló emberekre is számítani kell

– hívta fel a figyelmet az ORFK, amely korlátozott látási körülmények esetén gyalogosoknak, kerékpárosoknak fényvisszaverő mellény vagy ilyen eszköz használatát javasolja.

Arra kérték a járművezetőket, hogy kiemelt körültekintéssel közelítsék meg a gyalogos-átkelőhelyeket, fokozottan figyeljenek az úttest mellett haladó, a buszmegállók környékén közlekedő gyalogosokra, és ne megszokásból vezessenek, mert ideiglenes forgalmirend-változás is lehetséges a temetők környékén.

A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít az emlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére, és a polgárőrök közreműködésével biztosítja a temetők körüli rendet és biztonságot.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Police.hu)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

