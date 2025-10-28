Fokozott lesz a rendőri jelenlét mindenszentek és halottak napja idején a temetőknél

A rendőrség idén is jelen lesz a temetők környékén, hogy a mindenszentek és a halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban teljen – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata kedden a rendőrség honlapján.
Az ORFK arra figyelmeztetett, hogy a közelgő ünnepek alatt kiemelten figyeljünk értékeink védelmére, hiszen
az emlékezés perceiben a tolvajok ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat. A nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokban pedig az ott található értékek lehetnek veszélyben
– olvasható a Police.hu oldalon.