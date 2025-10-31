Rendkívüli

Így néz ki most Záray Márta és Vámosi János síremléke + fotó

A magyar könnyűzene legendás házaspárja, Záray Márta és Vámosi János több mint négy évtizeden át volt elválaszthatatlan a színpadon és az életben is. Ma Tatabányán, az Újtelepi temetőben, közös sírban pihennek. A Kemma ellátogatott a nyughelyükhöz.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 18:00
Vámosi János és Záray Márta
A tatabányai Újtelepi temetőben található közös nyughely gondozott és méltó emléket állít a legendás házaspárnak, Záray Mártának és Vámosi Jánosnak. Látszik, hogy a Homokóra, a Tatabányai lány, a Járom az utam, a Köszönet a boldog évekért vagy épp az Összecsendül két pohár előadóit nem feledték el – írja a Kemma.

A legendás Záray-Vámosi duó közös sírhelye Tatabányán (Fotó: Kemma/Hagymás Bence)

Nehéz is lenne, hiszen a Záray–Vámosi házaspár dalait naponta játszotta a rádió, országos, sőt, nyugati turnéik is voltak, a tévében is rendre szerepeltek, számos közös daluk született.

A fekete márvány sírkő tisztán csillog, körülötte friss virágok, mécsesek és díszek láthatók. A nyughelyet láthatóan rendszeresen ápolják,

a rajongók és a városlakók ma is szeretettel őrzik a legendás házaspár emlékét.

A lap megemlékezett a házaspárról, és azt is megörökítette, hogy miként néz ki ma a közös sírhelyük. A cikket és a galériát ide kattintva érheti el.

Borítókép: Záray Márta és Vámosi János (Fotó: Fortepan/Hunyady József)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
