A család elárulta, hogy mi okozta Diane Keaton halálát

Az Oscar-díjas színésznő, Diane Keaton családja közleményben hozta nyilvánosságra a híresség halálának okát.

Fotó: AFP/Patrick T. Fallon

„A Keaton család végtelenül hálás a rengeteg szeretetért és támogatásért, amit az elmúlt napokban kaptak Diane emlékére. Szerettünk október 11-én hunyt el tüdőgyulladásban” – közölte a család a People magazinnal, háláját fejezve ki a támogatásokért.

A család továbbá azt kérte, hogy tartsák tiszteletben gyászukat.

Egy bennfentes forrás szerint Keaton egészsége nagyon hirtelen romlott meg , ez különösen megrázó volt a hozzá közelállók számára.

Teljesen váratlanul ért a halála, főleg mert egy olyan emberről van szó, aki mindig olyan erős és élettel teli volt

– mondta.

Az utolsó hónapjaiban Diane Keaton visszavonultan élt, legszűkebb családja körében tartózkodott, még a legközelebbi barátai sem feltétlenül tudtak arról, hogy állapota súlyosbodik.

Borítókép: Diane Keaton hetvenkilenc éves korában, Kaliforniában hunyt el (Fotó: NurPhoto/AFP)