Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

Diane Keatonhalál okacsalád

A család elárulta, hogy mi okozta Diane Keaton halálát

Az Oscar-díjas színésznő egészsége hirtelen romlott meg.

Magyar Nemzet
Forrás: People magazin2025. 10. 16. 9:09
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY Forrás: Fotó: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Oscar-díjas színésznő, Diane Keaton családja közleményben hozta nyilvánosságra a híresség halálának okát.

(FILES) Actress Diane Keaton speaks during the handprints and footprints ceremony to celebrate "Mack & Rita" at TCL Chinese Theatre in Hollywood, California, on August 11, 2022. According to People magazine reports on October 11, 2025, US actress Diane Keaton, known for her Oscar-winning performance in 1977's "Annie Hall" and her role in "The Godfather" films, has died at age 79. (Photo by Patrick T. FALLON / AFP)
Fotó: AFP/Patrick T. Fallon

„A Keaton család végtelenül hálás a rengeteg szeretetért és támogatásért, amit az elmúlt napokban kaptak Diane emlékére. Szerettünk október 11-én hunyt el tüdőgyulladásban” – közölte a család a People magazinnal, háláját fejezve ki a támogatásokért. 

A család továbbá azt kérte, hogy tartsák tiszteletben gyászukat. 

Egy bennfentes forrás szerint Keaton egészsége nagyon hirtelen romlott meg , ez különösen megrázó volt a hozzá közelállók számára.

Teljesen váratlanul ért a halála, főleg mert egy olyan emberről van szó, aki mindig olyan erős és élettel teli volt

– mondta. 
Az utolsó hónapjaiban Diane Keaton visszavonultan élt, legszűkebb családja körében tartózkodott, még a legközelebbi barátai sem feltétlenül tudtak arról, hogy állapota súlyosbodik. 

 Borítókép: Diane Keaton hetvenkilenc éves korában, Kaliforniában hunyt el (Fotó: NurPhoto/AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHadházy

Többek között…

Bayer Zsolt avatarja

…azt szeretem Francescaban, hogy ezt a cikkét is meg tudta írni úgy, hogy nem írta oda, mi is az a Hadházy.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu