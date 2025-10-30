Hosszabb nyitvatartás, sűrített járatok, fokozott rendőri jelenlét – így készül a halottak napjára a főváros

Rendkívüli

Forrás: MTI2025. 10. 30. 6:56
Hosszabb nyitvatartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők mindenszentek és a halottak napja időszakában. 

Budapest, 2024. október 31. Virágárusok a Rákoskeresztúri új köztemetőben mindenszentek ünnepe és halottak napja előtt, 2024. október 31-én. MTI/Hegedüs Róbert
Virágárusok a Rákoskeresztúri új köztemetőben mindenszentek ünnepe és halottak napja előtt, 2024. október 31-én Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtöktől vasárnapig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat indít. Rendőrök és polgárőrök is jelen lesznek a temetők környékén. A Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziójának tájékoztatása szerint 

idén is biztosítják, hogy a hozzátartozók méltó módon emlékezhessenek meg szeretteikről mindenszentek és halottak napján. 

Ennek érdekében 

  • az Új köztemető, 
  • az óbudai, 
  • a budafoki, 
  • a csepeli, 
  • a kispesti, 
  • a megyeri, 
  • a pestszentlőrinci, 
  • a cinkotai, 
  • a pesterzsébeti, 
  • a rákospalotai és a farkasréti temető, 
  • a csömöri sírkert,
  •  a Tamás utcai és az Angeli úti urnatemető, 
  • valamint a kispesti öregtemető 

az ünnep időszakában meghosszabbított nyitvatartás mellett, csütörtöktől vasárnapig reggel 7 órától este 8 óráig látogatható.

A fővárosi temetők látogatási rendjével kapcsolatos tudnivalók elérhetőek a bti.budapestikozmuvek.hu oldalon. A BKK a temetőket érintő fővárosi vonalakon nagyobb járművekkel, sűrűbb követéssel, illetve rendkívüli temetői járatokkal segíti a temetőkbe igyekvőket.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata azt közölte, hogy a rendőrség az idén is jelen lesz a temetők környékén, hogy a mindenszentek és a halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban teljen. Az ORFK arra figyelmeztetett, hogy ebben az időszakban 

kiemelten figyeljünk értékeink védelmére, hiszen az emlékezés perceiben a tolvajok ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat.

A nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokban pedig az ott található értékek lehetnek veszélyben – fűzték hozzá. Az Országos Polgárőr Szövetség szintén közleményben tudatta, hogy a közbiztonság fenntartása érdekében az idén is fokozott szolgálatot látnak el a polgárőrök a temetők környékén.

Borítókép: Illusztráció (MTI/MTI/Balogh Zoltán)


