Hosszabb nyitvatartás, sűrített járatok, fokozott rendőri jelenlét – így készül a halottak napjára a főváros

Hosszabb nyitvatartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők mindenszentek és a halottak napja időszakában.

Virágárusok a Rákoskeresztúri új köztemetőben mindenszentek ünnepe és halottak napja előtt, 2024. október 31-én Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtöktől vasárnapig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat indít. Rendőrök és polgárőrök is jelen lesznek a temetők környékén. A Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziójának tájékoztatása szerint

idén is biztosítják, hogy a hozzátartozók méltó módon emlékezhessenek meg szeretteikről mindenszentek és halottak napján.

Ennek érdekében

az Új köztemető,

az óbudai,

a budafoki,

a csepeli,

a kispesti,

a megyeri,

a pestszentlőrinci,

a cinkotai,

a pesterzsébeti,

a rákospalotai és a farkasréti temető,

a csömöri sírkert,

a Tamás utcai és az Angeli úti urnatemető,

valamint a kispesti öregtemető

az ünnep időszakában meghosszabbított nyitvatartás mellett, csütörtöktől vasárnapig reggel 7 órától este 8 óráig látogatható.

A fővárosi temetők látogatási rendjével kapcsolatos tudnivalók elérhetőek a bti.budapestikozmuvek.hu oldalon. A BKK a temetőket érintő fővárosi vonalakon nagyobb járművekkel, sűrűbb követéssel, illetve rendkívüli temetői járatokkal segíti a temetőkbe igyekvőket.