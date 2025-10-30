Hosszabb nyitvatartás, sűrített járatok, fokozott rendőri jelenlét – így készül a halottak napjára a főváros

Hosszabb nyitvatartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők mindenszentek és a halottak napja időszakában.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtöktől vasárnapig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat indít. Rendőrök és polgárőrök is jelen lesznek a temetők környékén. A Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziójának tájékoztatása szerint
idén is biztosítják, hogy a hozzátartozók méltó módon emlékezhessenek meg szeretteikről mindenszentek és halottak napján.
Ennek érdekében
- az Új köztemető,
- az óbudai,
- a budafoki,
- a csepeli,
- a kispesti,
- a megyeri,
- a pestszentlőrinci,
- a cinkotai,
- a pesterzsébeti,
- a rákospalotai és a farkasréti temető,
- a csömöri sírkert,
- a Tamás utcai és az Angeli úti urnatemető,
- valamint a kispesti öregtemető
az ünnep időszakában meghosszabbított nyitvatartás mellett, csütörtöktől vasárnapig reggel 7 órától este 8 óráig látogatható.
A fővárosi temetők látogatási rendjével kapcsolatos tudnivalók elérhetőek a bti.budapestikozmuvek.hu oldalon. A BKK a temetőket érintő fővárosi vonalakon nagyobb járművekkel, sűrűbb követéssel, illetve rendkívüli temetői járatokkal segíti a temetőkbe igyekvőket.