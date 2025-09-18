Németországafdfelmérés

Példátlan támogatottságot ért el az AfD Németországban

Tovább növekszik Németországban az AfD népszerűsége. Egy friss felmérés szerint az AfD 27 százalékos támogatottsággal immár a legnépszerűbb pártnak számít, megerőzve a koalíciót alkotó erőket.

Munkatársunktól
2025. 09. 18. 5:35
Illusztráció (Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Minden eddiginél magasabbra emelkedett Németországban az Alternatíva Németországért (AfD) párt támogatottsága – számol be róla a Junge Freiheit német hetilap.

Az AfD a legnépszerűbb párttá nőtte ki magát Németországban
Az AfD a legnépszerűbb párttá nőtte ki magát Németországban (Fotó: AFP)

A YouGov közvélemény-kutató intézet legfrissebb felmérése szerint a párt már 27 százalékon áll, ami nemcsak új rekordot jelent, de első alkalommal előzi meg a CDU/CSU pártszövetséget is.

A felmérés szerint az AfD két százalékpontot erősödött az elmúlt hónaphoz képest, míg a CDU/CSU egy pontot veszített, és jelenleg 26 százalékon áll. A másik koalíciós párt, a szociáldemokrata SPD a harmadik helyen áll 15 százalékkal, egy pontot javítva előző havi eredményén. A Zöldek viszont egy pontot veszítve 11 százalékra estek vissza. A Baloldali Párt (Die Linke) szintén egy pontot vesztett, és jelenleg kilenc százalékon áll.

A Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) továbbra is tartja ötszázalékos támogatottságát, ami lehetővé tenné parlamenti jelenlétét. Az előző kormányban szerepet vállaló FDP egy pontot javított, de négyszázalékos eredményével még mindig a parlamenti küszöb alatt maradna.

A legutóbbi szövetségi választás előtt a YouGov jósolta meg legpontosabban a végeredményt, mindössze 4,6 százalékos eltéréssel – jegyzi meg a lap.

Mint arról beszámoltunk, az AfD még a migrációs hátterű választók körében is képes komoly eredményeket elérni. Nemrégiben Paderborn város helyhatósági választásán az AfD harmadik lett a CDU és a Zöldek mögött, azonban az úgynevezett Integrációs Tanácsban, amelynek fő feladata, hogy a nem német gyökerű emberek beilleszkedését támogassa, a legnagyobb támogatottságot érte el, így négy mandátumot szerzett.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: DPA Picture-Alliance via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekLengyel Tamás

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

Csépányi Balázs avatarja

Az RTL sztárja vészjósló dolgokat mondott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.