Példátlan támogatottságot ért el az AfD Németországban

Minden eddiginél magasabbra emelkedett Németországban az Alternatíva Németországért (AfD) párt támogatottsága – számol be róla a Junge Freiheit német hetilap.
A YouGov közvélemény-kutató intézet legfrissebb felmérése szerint a párt már 27 százalékon áll, ami nemcsak új rekordot jelent, de első alkalommal előzi meg a CDU/CSU pártszövetséget is.
A felmérés szerint az AfD két százalékpontot erősödött az elmúlt hónaphoz képest, míg a CDU/CSU egy pontot veszített, és jelenleg 26 százalékon áll. A másik koalíciós párt, a szociáldemokrata SPD a harmadik helyen áll 15 százalékkal, egy pontot javítva előző havi eredményén. A Zöldek viszont egy pontot veszítve 11 százalékra estek vissza. A Baloldali Párt (Die Linke) szintén egy pontot vesztett, és jelenleg kilenc százalékon áll.
A Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) továbbra is tartja ötszázalékos támogatottságát, ami lehetővé tenné parlamenti jelenlétét. Az előző kormányban szerepet vállaló FDP egy pontot javított, de négyszázalékos eredményével még mindig a parlamenti küszöb alatt maradna.
A legutóbbi szövetségi választás előtt a YouGov jósolta meg legpontosabban a végeredményt, mindössze 4,6 százalékos eltéréssel – jegyzi meg a lap.
Mint arról beszámoltunk, az AfD még a migrációs hátterű választók körében is képes komoly eredményeket elérni. Nemrégiben Paderborn város helyhatósági választásán az AfD harmadik lett a CDU és a Zöldek mögött, azonban az úgynevezett Integrációs Tanácsban, amelynek fő feladata, hogy a nem német gyökerű emberek beilleszkedését támogassa, a legnagyobb támogatottságot érte el, így négy mandátumot szerzett.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: DPA Picture-Alliance via AFP)