Orbán Balázs: A migráció a Nyugat legnagyobb civilizációs kihívása

A miniszterelnök politikai igazgatója a GB Newsnak adott interjújában beszélt a migrációs krízisről, Magyarország döntésének okairól is. Orbán Balázs szerint a Nyugat legnagyobb civilizációs kihívása a migráció.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 20:30
Fotó: ATTILA KISBENEDEK
A miniszterelnök politikai igazgatója a GB Newsnak adott interjút, amelyben a migráció kérdéséről és a magyar megoldásról is szó esett. Orbán Balázs szerint a nyugati rendszer nem hatásos a migrációs krízis kezelésében, amit a nyugati világ legnagyobb civilizációs kihívásának nevezett. 

Orbán Balázs szerint a kormány jól döntött
Orbán Balázs szerint a kormány jól döntött. Fotó: Xinhua

Orbán Balázs az interjúban elmondta, hogy sok európai vezető lehetőséget látott a bevándorlásban, azonban Magyarország hamar felismerte, hogy ez egy kihívás, amire megfelelő választ kell adni. Ekkor döntött úgy a magyar miniszterelnök, hogy kerítést építünk a határra – emelte ki. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az európai bevándorlási rendszer nem képes megküzdeni a migrációs kihívásokkal, így ezt mindenképp meg kell változtatni. 

Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is ugyan azon az állásponton van, mint eddig: a menekültügyi eljárásokat az Európai Unión kívül kell lefolytatni. 

A politikus szerint a kormány felismerte, hogy ezek a migránsközösségek alapjaiban változtatták meg az európai társadalmakat. Ez pedig felveti annak a kérdését, hogy meg tudunk-e maradni azoknak, akik vagyunk, meg tudjuk-e őrizni keresztény kultúránkat. Orbán Balázs Brüsszel kritikája és büntetése kapcsán hangsúlyozta, hogy frusztráltak a magyar emberek. 

Szerintem szomorú, hogy az Európai Unió nemhogy nem segít azoknak az országoknak, amelyek védik az EU határait, de még ellenük is dolgozik  – emelte ki Orbán Balázs. 

A miniszterelnök politikai igazgatója egyúttal hangsúlyozta: a magyar emberek megértik, hogy ez egy civilizációs kihívás, és ahhoz, hogy megőrizzék az országot olyannak, amilyen, ezt az árat meg kell fizetni.

 

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója

