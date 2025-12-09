Orbán Balázs: A migráció a Nyugat legnagyobb civilizációs kihívása

A miniszterelnök politikai igazgatója a GB Newsnak adott interjút, amelyben a migráció kérdéséről és a magyar megoldásról is szó esett. Orbán Balázs szerint a nyugati rendszer nem hatásos a migrációs krízis kezelésében, amit a nyugati világ legnagyobb civilizációs kihívásának nevezett.

Orbán Balázs szerint a kormány jól döntött. Fotó: Xinhua

Orbán Balázs az interjúban elmondta, hogy sok európai vezető lehetőséget látott a bevándorlásban, azonban Magyarország hamar felismerte, hogy ez egy kihívás, amire megfelelő választ kell adni. Ekkor döntött úgy a magyar miniszterelnök, hogy kerítést építünk a határra – emelte ki. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az európai bevándorlási rendszer nem képes megküzdeni a migrációs kihívásokkal, így ezt mindenképp meg kell változtatni.

Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is ugyan azon az állásponton van, mint eddig: a menekültügyi eljárásokat az Európai Unión kívül kell lefolytatni.

A politikus szerint a kormány felismerte, hogy ezek a migránsközösségek alapjaiban változtatták meg az európai társadalmakat. Ez pedig felveti annak a kérdését, hogy meg tudunk-e maradni azoknak, akik vagyunk, meg tudjuk-e őrizni keresztény kultúránkat. Orbán Balázs Brüsszel kritikája és büntetése kapcsán hangsúlyozta, hogy frusztráltak a magyar emberek.