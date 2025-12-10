A rendőrség irányítása alá kerültek a javítóintézetek

A rendőrség felügyelete és irányítása alá helyezik azokat a javítóintézeteket, ahol büntetőjogi eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten a Kormányinfón . Gulyás Gergely hozzátette, hogy öt javítóintézetről van szó. A Magyar Közlönyben már meg is jelent a döntés, amely azonnal hatályossá is vált.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a karmelita kolostorban 2025. december 10-én. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Közölte: a Szőlő utcai nevelőintézetben történtekkel kapcsolatban Pintér Sándor belügyminiszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy nyomozás folyik az ügyészség vezetésével.

A nyomozás során letartóztatások történtek, és több korábbi vezetővel szemben büntetőeljárás van folyamatban

– mondta. Hozzátette: a mostani ügyek azért derültek ki, mert a kormány elrendelte a szektor összes dolgozójának átvilágítását.

A miniszter leszögezte, hogy a Szőlő utcai intézmény nem egy gyermekotthon vagy árvaház, hanem fiatalkorúak börtöne, ahol 57 olyan fogvatartott van, akiknek a bíróság rendelte el az előzetes letartóztatást vagy ítélte el őket.

A fiatalkorúak közül 27-en rablás miatt, négyen szexuális erőszak miatt, hárman emberölés miatt, ketten terrorcselekménnyel fenyegetés miatt, öten lopás miatt, egy ember kerítés miatt, öt fiatal súlyos testi sértés miatt, egy magánlaksértés, egy zsarolás, négy kifosztás, egy személyi szabadság megsértése miatt, egy fiatal jármű önkényes elvétele, egy kábítószer-kereskedelem és egy garázdaság miatt van az intézményben – sorolta.

A rendészeti szervek átveszik a javítóintézetek irányítását és felügyeletét

A Magyar Közlönyben kihirdetett rendelet szerint a javítóintézetek irányítása és fenntartása a büntetés-végrehajtási szervezethez kerül, az országos parancsnok felügyelete alá. A rendőrség folyamatos bűnmegelőzési jelenlétet biztosít a javítóintézetekben. A rendelet azonnal, ma 11 órakor lép hatályba, tudatta a közleményében a Belügyminisztérium szerdán délelőtt.

Ezt követően a javítóintézetek irányítását a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka látja el. A rendőrség a javítóintézetekben folyamatos bűnmegelőzési célú rendőri felügyeletet biztosít. A felügyeletet ellátó rendőrnek a javítóintézeti neveltek beszámolhatnak az őket ért esetleges jogsértésekről. A felügyeletet ellátó rendőr rendszeres bűnmegelőzési tájékoztatást tart a javítóintézet dolgozóinak a javítóintézeti neveltekkel szemben alkalmazható intézkedésekről és a velük való jogszerű bánásmódról.