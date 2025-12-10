Rendkívüli

Elhunyt Balázs Péter

Koncesszióban épülhet a reptéri gyorsvasút

A kormány támogatja a repülőtéri gyorsvasút koncessziós formában történő fejlesztését – jelentette be a Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, hogy 2026 januárjában Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ki fogja írni az erre vonatkozó koncessziót.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 10. 10:47
Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A kormány támogatja a repülőtéri gyorsvasút koncessziós formában történő fejlesztését, 2026 januárjában Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ki fogja írni azt a koncessziót, ami erre vonatkozik – jelentette be Gulyás Gergely a szerda reggeli Kormányinfón

kormányinfo
Fotó: Ladóczki Balázs

Gulyás Gergely hozzátette: a vasúti pálya 27 kilométer hosszú lesz, és a repülőtértől a Nyugati pályaudvarig fog húzódni.

Állami forrásra nincs szükség, ez a koncesszió fenntartja saját magát, sőt a koncesszor fog díjat fizetni a magyar államnak

– fogalmazott.

Gulyás Gergely arról tájékoztatott, hogy 

  • a beruházás körülbelül hat év alatt készül el,
  • a menetidő 19 perc lesz a repülőtér és a Nyugati pályaudvar között,
  •  öt-tíz perces gyakorisággal fognak közlekedni a vonatok, 
  • mintegy napi 33 ezer fős utasforgalommal számolnak.

Gulyás Gergely elmondta: a kormányülésen döntés született arról is, hogy a M86–M87-es gyorsforgalmi utakat is koncessziós formában fogja fejleszteni a kabinet.

 

Borítókép: Kötöttpályás vasúti kapcsolat épül a Liszt Ferenc repülőtérre (Fotó: MTI)

 

