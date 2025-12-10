Koncesszióban épülhet a reptéri gyorsvasút

A kormány támogatja a repülőtéri gyorsvasút koncessziós formában történő fejlesztését, 2026 januárjában Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ki fogja írni azt a koncessziót, ami erre vonatkozik – jelentette be Gulyás Gergely a szerda reggeli Kormányinfón.
Gulyás Gergely hozzátette: a vasúti pálya 27 kilométer hosszú lesz, és a repülőtértől a Nyugati pályaudvarig fog húzódni.
Állami forrásra nincs szükség, ez a koncesszió fenntartja saját magát, sőt a koncesszor fog díjat fizetni a magyar államnak
– fogalmazott.
Gulyás Gergely arról tájékoztatott, hogy
- a beruházás körülbelül hat év alatt készül el,
- a menetidő 19 perc lesz a repülőtér és a Nyugati pályaudvar között,
- öt-tíz perces gyakorisággal fognak közlekedni a vonatok,
- mintegy napi 33 ezer fős utasforgalommal számolnak.
Gulyás Gergely elmondta: a kormányülésen döntés született arról is, hogy a M86–M87-es gyorsforgalmi utakat is koncessziós formában fogja fejleszteni a kabinet.
