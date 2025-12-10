Koncesszióban épülhet a reptéri gyorsvasút

A kormány támogatja a repülőtéri gyorsvasút koncessziós formában történő fejlesztését, 2026 januárjában Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ki fogja írni azt a koncessziót, ami erre vonatkozik – jelentette be Gulyás Gergely a szerda reggeli Kormányinfón.

Fotó: Ladóczki Balázs

Gulyás Gergely hozzátette: a vasúti pálya 27 kilométer hosszú lesz, és a repülőtértől a Nyugati pályaudvarig fog húzódni.

Állami forrásra nincs szükség, ez a koncesszió fenntartja saját magát, sőt a koncesszor fog díjat fizetni a magyar államnak

– fogalmazott.

Gulyás Gergely arról tájékoztatott, hogy

a beruházás körülbelül hat év alatt készül el,

a menetidő 19 perc lesz a repülőtér és a Nyugati pályaudvar között,

öt-tíz perces gyakorisággal fognak közlekedni a vonatok,

mintegy napi 33 ezer fős utasforgalommal számolnak.

Gulyás Gergely elmondta: a kormányülésen döntés született arról is, hogy a M86–M87-es gyorsforgalmi utakat is koncessziós formában fogja fejleszteni a kabinet.