repülőtérfejlesztéskormányzat

Végre elindulhat a Ferihegyhez kapcsolódó óriásberuházás, marad az árrésstop – heti összefoglaló

Duplázódhat a ferihegyi reptér utaskapacitása, Könnyítések jönnek az Otthon Startnál, továbbra is fenntartják az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árrésstopot. Heti összefoglaló.

M. Orbán András
2025. 11. 02. 6:10
Illusztráció Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Kiemelt cél a Budapest Airport közlekedési kapcsolatainak még korszerűbbé és fenntarthatóbbá tétele. Ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatójukon Lázár János és Nagy Márton tárcavezetők ismertették a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás vasúti kapcsolatának megvalósításával kapcsolatos terveket és célkitűzéseket.

Erős forgalmat mutat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

A kormány a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésének hatásaként jelentős fejlődést vár. Azzal számolnak, hogy az új terminál megnyitásával 2035-re évi 40 millióra bővül, azaz a mostanihoz képest megduplázódik a repülőtér éves utaskapacitása. Ezekkel járulnak hozzá a ferihegyi fejlesztések a turizmus, bővüléséhez.

Budapest az első európai főváros, ahol három terminálhoz egyszerre épülhet gyorsvasút és gyorsforgalmi út

Tíz éven belül új terminállal bővülhet a ferihegyi reptér, emellett egy új gyorsvasút és gyorsforgalmi út segítségével megújulhat a közlekedése is. Több európai nagyváros repülőtere is rendelkezik három terminállal és kombinált közlekedési kapcsolattal, sőt Varsóban hasonlóan egyszerre valósulhat meg a reptérbővítés és a közlekedésfejlesztés, de komplexitását tekintve a budapesti reptérfejlesztéshez hasonló beruházás nem valósult még meg.

Könnyítések jönnek az Otthon Start hitelnél – soroljuk a fontos változásokat

Az Otthon Start hatalmas érdeklődést váltott ki, a kormány célja, hogy tovább szélesítse azt a kört, aki igénybe veheti. Pontosítják az első lakásszerző fogalmát, rugalmasabb lesz a jogosultság, egyszerűsödik az igénylés folyamata is. Mutatjuk a részleteket!

Sokaknak hozhat könnyítést 2026 is az ingatlanpiacon

Jelentős árrobbanást várhatóan nem hoz a csok plusz esetében tervezett könnyítés, ám ez is jövő évtől lépne életbe, mint a társasházi építményi jog, ami az Otthon start második hullámához járul hozzá. A fix 3 százalékos hitelnek is lehet demográfiai hatása, hiszen sokan a lakhatási körülmények javulása esetén nyitottabbak a gyerekvállalásra.

Hatalmas segítség a családoknak és a nyugdíjasoknak a kibővített árrésstop

A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében fellépünk az áremelések ellen – jelentette ki közösségi oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azzal kapcsolatban, hogy a kormány döntött az árréscsökkentés meghosszabbításáról. Mint írta, a kormány csökkenti az adókat, 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt adott a nyugdíjasoknak. Hozzátette:

Nem állunk meg, a kormány február 28-ig meghosszabbítja az árréscsökkentést. Az érintett élelmiszerek körét 14 termékkel bővítjük is, mindemellett pedig a SZÉP-kártyákon megmaradt összegek december 1-től felhasználhatók lesznek hideg élelmiszerek vásárlására is!

A lista 14 termékkel bővül:

  • a marha-fehérpecsenye,
  • marhafelsál,
  • sertésmájas, sertésmájkrém,
  • félkemény sajt,
  • sajtkrém, kenhetősajt,
  • alma,
  • körte,
  • szilva,
  • szőlő,
  • fejes káposzta,
  • paradicsom,vöröshagyma
  • zöldpaprika,
  • bébiétel.

Ilyen még nem volt a magyar vállalkozói piacon

Újraindulhat a kis cégek beruházási kedve, legalábbis ilyen érdeklődést még nem látott a magyar vállalkozói piac. Felélénkültek a vállalkozók, mindössze három hét alatt több mint 3400 cég adott be hitelkérelmet, összesen kétszázmilliárd forint értékben a Széchenyi Kártya Program fix 3 százalékos vállalkozói hitelére.

