Végre elindulhat a Ferihegyhez kapcsolódó óriásberuházás, marad az árrésstop – heti összefoglaló

Kiemelt cél a Budapest Airport közlekedési kapcsolatainak még korszerűbbé és fenntarthatóbbá tétele. Ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatójukon Lázár János és Nagy Márton tárcavezetők ismertették a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás vasúti kapcsolatának megvalósításával kapcsolatos terveket és célkitűzéseket.

Erős forgalmat mutat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

A kormány a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésének hatásaként jelentős fejlődést vár. Azzal számolnak, hogy az új terminál megnyitásával 2035-re évi 40 millióra bővül, azaz a mostanihoz képest megduplázódik a repülőtér éves utaskapacitása. Ezekkel járulnak hozzá a ferihegyi fejlesztések a turizmus, bővüléséhez.

Budapest az első európai főváros, ahol három terminálhoz egyszerre épülhet gyorsvasút és gyorsforgalmi út

Tíz éven belül új terminállal bővülhet a ferihegyi reptér, emellett egy új gyorsvasút és gyorsforgalmi út segítségével megújulhat a közlekedése is. Több európai nagyváros repülőtere is rendelkezik három terminállal és kombinált közlekedési kapcsolattal, sőt Varsóban hasonlóan egyszerre valósulhat meg a reptérbővítés és a közlekedésfejlesztés, de komplexitását tekintve a budapesti reptérfejlesztéshez hasonló beruházás nem valósult még meg.

Könnyítések jönnek az Otthon Start hitelnél – soroljuk a fontos változásokat

Az Otthon Start hatalmas érdeklődést váltott ki, a kormány célja, hogy tovább szélesítse azt a kört, aki igénybe veheti. Pontosítják az első lakásszerző fogalmát, rugalmasabb lesz a jogosultság, egyszerűsödik az igénylés folyamata is. Mutatjuk a részleteket!

Sokaknak hozhat könnyítést 2026 is az ingatlanpiacon

Jelentős árrobbanást várhatóan nem hoz a csok plusz esetében tervezett könnyítés, ám ez is jövő évtől lépne életbe, mint a társasházi építményi jog, ami az Otthon start második hullámához járul hozzá. A fix 3 százalékos hitelnek is lehet demográfiai hatása, hiszen sokan a lakhatási körülmények javulása esetén nyitottabbak a gyerekvállalásra.

Hatalmas segítség a családoknak és a nyugdíjasoknak a kibővített árrésstop

A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében fellépünk az áremelések ellen – jelentette ki közösségi oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azzal kapcsolatban, hogy a kormány döntött az árréscsökkentés meghosszabbításáról. Mint írta, a kormány csökkenti az adókat, 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt adott a nyugdíjasoknak. Hozzátette: