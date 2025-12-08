Magyar férje miatt került kínos helyzetbe a női kézilabda-vb ferencvárosi sztárja

Eddig hatból hat győzelemmel menetel Németország a női kézilabda-vb-n. A hollandok melletti társházigazda első csapatként biztosította be a helyét a negyeddöntőben, így a középdöntő utolsó fordulójában már tét nélkül léphetett pályára Spanyolország ellen, és azt a meccset is megnyerte 29-25-re. A német válogatott egyik legjobbja a hat gólig jutó Emily Bölk, vagyis hivatalosan immáron Emily Vogel volt a szombaton rekordnézettséget hozó találkozón. A Ferencváros német klasszisa ugyanis magyar férje, a vízilabdázó Vogel Simon után megváltoztatta a vezetéknevét, ami mint a világbajnokság alatt kiderült, meghökkenést keltett Németországban.

Emily Bölk vagy Emily Vogel? A Ferencváros német klasszisának a nevén rágódnak a női kézilabda-vb alatt (Fotó: FRANK CILIUS / Ritzau Scanpix)

Emily Bölk 2020-ban igazolt a Fradi női kézilabda-csapatába, ahol olyan legendás momentum is fűződik a nevéhez, minthogy a Bajnokok Ligája 2023-as elődöntőjében egy utolsó perces góllal járult hozzá az FTC fináléba jutásához a dán Esbjerg ellen (30-29). A 27 éves irányító–balátlövő klasszis idén nyáron ment férjhez Vogel Simonhoz, aki ugyancsak játszott ferencvárosi színekben vízilabdázóként.

Miért lett Emily Bölk mostanra Emily Vogel?

A nyári esküvő után Emily Bölk hivatalosan Emily Vogelre változtatta a nevét a magyar férje után, így néhány hónapja már ezen a néven szerepel kézilabdázóként is. A német–holland rendezésű vb pedig az első nagy torna, amelyen ezen a néven játszik a válogatottban, és Németországban még igencsak szokatlan, hogy az egyik legnagyobb német sztár mezén nem a Bölk, hanem a Vogel felirat olvasható.

A német Bild című lap fel is tette a kissé kínos kérdést az FTC kézilabdázójának, hogy miért változtatta meg a vezetéknevét.

Ehhez némi adalék, hogy a Bölk név Németországban több generációs kézilabda-famíliát jelöl, hiszen Emily édesanyja, Andrea Bölk 1993-ban világbajnok volt.

– A mezre írt kettős nevekért egyáltalán nem rajongok – reagált Emily Vogel a vezetéknevét firtató német kérdésre a világbajnokságon. – Azt szerettem volna, hogy a saját kis családom és később a gyermekeink teljesen hagyományosan egyetlen nevet viseljenek. Vicces, hogy a Vogel névvel most még németebb lettem, mint amilyen eddig voltam.