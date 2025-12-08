női kézilabda vbEmily BölkVogel Simonnémet női kézilabda-válogatottFTC női kézilabda

Magyar férje miatt került kínos helyzetbe a női kézilabda-vb ferencvárosi sztárja

Németország társházigazdaként elsőként jutott el a női kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjébe. A német válogatott egyik vezére a Ferencváros kézilabdázója, Emily Bölk, vagyis Emily Vogel, hiszen idén nyáron férjhez ment a magyar vízilabdázóhoz, Vogel Simonhoz, akinek felvette a vezetéknevét. Németországban nem értik Emily Bölk döntését, fel is tették neki a kínos kérdést a névcseréről, ám a Fradi klasszisa zseniálisan reagált, most pedig nagy csata vár rá a kézilabda-vb-n.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 5:47
A Ferencváros német válogatott klasszisát arról faggatták a női kézilabda-világbajnokságon, hogy miért lett Emily Bölk helyett Emily Vogel. Fotó: FRANK CILIUS Forrás: Ritzau Scanpix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Eddig hatból hat győzelemmel menetel Németország a női kézilabda-vb-n. A hollandok melletti társházigazda első csapatként biztosította be a helyét a negyeddöntőben, így a középdöntő utolsó fordulójában már tét nélkül léphetett pályára Spanyolország ellen, és azt a meccset is megnyerte 29-25-re. A német válogatott egyik legjobbja a hat gólig jutó Emily Bölk, vagyis hivatalosan immáron Emily Vogel volt a szombaton rekordnézettséget hozó találkozón. A Ferencváros német klasszisa ugyanis magyar férje, a vízilabdázó Vogel Simon után megváltoztatta a vezetéknevét, ami mint a világbajnokság alatt kiderült, meghökkenést keltett Németországban.

Emily Bölk vagy Emily Vogel? A Ferencváros német klasszisának a nevén rágódnak a női kézilabda-vb alatt.
Emily Bölk vagy Emily Vogel? A Ferencváros német klasszisának a nevén rágódnak a női kézilabda-vb alatt (Fotó: FRANK CILIUS / Ritzau Scanpix)

Emily Bölk 2020-ban igazolt a Fradi női kézilabda-csapatába, ahol olyan legendás momentum is fűződik a nevéhez, minthogy a Bajnokok Ligája 2023-as elődöntőjében egy utolsó perces góllal járult hozzá az FTC fináléba jutásához a dán Esbjerg ellen (30-29). A 27 éves irányító–balátlövő klasszis idén nyáron ment férjhez Vogel Simonhoz, aki ugyancsak játszott ferencvárosi színekben vízilabdázóként.

Miért lett Emily Bölk mostanra Emily Vogel?

A nyári esküvő után Emily Bölk hivatalosan Emily Vogelre változtatta a nevét a magyar férje után, így néhány hónapja már ezen a néven szerepel kézilabdázóként is. A német–holland rendezésű vb pedig az első nagy torna, amelyen ezen a néven játszik a válogatottban, és Németországban még igencsak szokatlan, hogy az egyik legnagyobb német sztár mezén nem a Bölk, hanem a Vogel felirat olvasható.

A német Bild című lap fel is tette a kissé kínos kérdést az FTC kézilabdázójának, hogy miért változtatta meg a vezetéknevét. 

Ehhez némi adalék, hogy a Bölk név Németországban több generációs kézilabda-famíliát jelöl, hiszen Emily édesanyja, Andrea Bölk 1993-ban világbajnok volt.

– A mezre írt kettős nevekért egyáltalán nem rajongok – reagált Emily Vogel a vezetéknevét firtató német kérdésre a világbajnokságon. – Azt szerettem volna, hogy a saját kis családom és később a gyermekeink teljesen hagyományosan egyetlen nevet viseljenek. Vicces, hogy a Vogel névvel most még németebb lettem, mint amilyen eddig voltam.

Magyar férje neve már aranyat ért, ő is erre készül a női kézilabda-vb-n

A német lap itt persze nem állt meg, tovább firtatta a dolgot azzal, hogy mégiscsak Bölk néven vált Németország egyik legjobb kézilabdázójává. Erre a ferencvárosi Emily Vogel zseniális választ adott:

Legkésőbb a hazai világbajnokság végére mindenkinek tudnia kell, ki vagyok.

Ehhez persze kedden rögtön egy újabb nagy csatát is meg kell vívnia: a német válogatott a negyeddöntőben Brazília ellen lép pályára Dortmundban, hogy bemasírozzon a rotterdami vb-végjátékba a legjobb négy közé.

Mindenesetre a Vogel név nekünk, magyaroknak már hozott egy világbajnoki címet: a Fradi kapusa, Vogel Soma – Vogel Simon öccse – volt a 2023-ban vb-aranyérmes magyar férfi vízilabda-válogatott egyik legnagyobb hőse. Ha most a németek is nyernének Emily Vogel vezérletével, többé senkit se érdekelne, hogy de hát miért nem Bölk… 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekbaloldal

Tűzfal a német demokrácia ellen

Vida Ákos avatarja

Elképesztő erővel és szervezéssel próbálják a blokkpártok a ma legnépszerűbb német pártot ellehetetleníteni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.