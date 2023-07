Megjárta a poklot, aztán mennybe ment a világbajnok vízilabdások hős kapusa

A győzelem után a magyar csapat tagjai körbeállták Vogelt, és a nevét skandálták. – Zavarba is jöttem először, mert egy csapat vagyunk, sose gondoltam arra, hogy én nyertem meg egy meccset, akármilyen teljesítményt nyújtottam. Köszönöm, hogy ennyire bíznak bennem, hallottam is vissza, hogy mondogatták, Soma úgyis ki fogja védeni.

Elvesztett életévek, a Vogel név és a gyerekkori álom

Felvetettük Vogelnek, hogy mennyit ad hozzá az aranyéremhez személy szerint neki, hogy így lett meg a győzelem, az ő védéseivel. Unalmas lett volna csak úgy simán győzni a rendes játékidőben?

– Az életéveimből biztos elvesz párat egy ilyen párbaj, de élményben óriási extázis – válaszolta. – Azért jobban örülnék, hogy ha megint döntőbe jutunk, akkor rendes játékidőben megnyernénk. De ha nem így lesz, készen állunk az újabb párbajokra is.

Mit jelent neki az aranyérem, ami már ott lógott a nyakában?

– Egyelőre nehéz feldolgozni, hogy ez az érem már a miénk – fogalmazott Vogel, aki egy gyerekkori álmával írta le az érzéseit. – Gyerekként arról álmodoztam, hogy a margitszigeti uszodába belépve az én nevem is ott lesz a márványtáblán, amelyen a világbajnokok szerepelnek. Valóra vált álom, hogy a gyerekeim, az unokáim is láthatják majd ezt, de van egy másik álmom is. Egy másik táblára is fel szeretnék kerülni: az olimpiai bajnokokéra.

A magyar válogatott Fukuokában nemcsak világbajnok lett, hanem az olimpiai kvótát is megszerezte a jövő évi párizsi játékokra. Egy év múlva talán ez a Vogel-álom is teljesül.

Borítókép: Vogel Soma ihletett formában védett az ötméterespárbajban a vb-döntőben (Fotó: Derencsényi István/World Aquatics)