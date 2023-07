Őrületes döntőben ötméteresekkel győztünk – világbajnok a pólóválogatott!

Világbajnokságon korábban mind a kilenc alkalommal legyőzte a magyar a görög válogatottat, ahogy mindent figyelembe véve a legutóbbi egymás elleni meccsen is július elején a világkupa negyeddöntőjében 6-4-re Los Angelesben. Mégis nekünk volt okunk a visszavágásra, legalábbis Jansik Szilárd csapatkapitány arról beszélt a döntő előtt, hogy a két évvel ezelőtti olimpiai vereségek miatt itt az idő visszavágni a görögöknek – nem egy kevés figyelmet kapó világkupameccsen, hanem nagy tét mellett, a világbajnokság döntőjében.

Elszántan ugrottak vízbe a magyar válogatott tagjai a fukuokai vb-döntőben Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ellenséges hangulat a kezdés előtt nem volt tapasztalható. Mindkét csapatban akadt egy-egy légiós, akik a másik ország bajnokságában szerepelnek: náluk Sztilianosz Argiropulosz (FTC), nálunk Vámos Márton (Olympiakosz), s mindketten tisztelettel beszéltek a kenyéradó ellenfélről. A lelátón eddig sem volt ellenségeskedés Fukuokában, igaz, a vízilabdatornán néző sem nagyon volt. A döntőre viszont csaknem megteltek a Marine Messe Hall B mobillelátói, többségében persze japánokkal, akik ugyanolyan fegyelmezetten szurkoltak (tapsoltak), ahogy a mindennapokban sorban állni szoktak, de egy magyar zászlót is fel lehetett fedezni közöttük.

Gyors gólváltások, félidőben előny itt

Bár mindkét csapat a védekezés fontosságát hangsúlyozta a finálé előtt, és a már említett legutóbbi egymás elleni meccs igencsak gólszegény volt, az első negyedben potyogtak a találatok. Az adok-kapokból mi jöttünk ki jobban, Zalánki kettőt vágott, egyet szokásához híven távolról (ha nem is 92 kilométer/órával), egyet centerbe behúzódva, Vámos és Fekete Gergő keze is elsült. A kapuban Vogel Soma viszont kétszer is idegesen csapkodta a vizet, Papanasztasziu mindkét gólja megelőzhető lett volna. Így is vezettünk 4-2-re, mondhattuk, hogy belefért.

A második negyedben csillapodott a góleső, de eleinte főleg a támadásokba csúszó bosszantó hibák miatt – rossz passzok, gyenge lövések, szabálytalanságok. Aztán egy perc alatt hirtelen három gól esett, és ebből most a görögök jöttek ki jobban, 2-1-re. Egymás után kapták az emberelőnyöket is, de nem tudtak egyenlíteni, hála annak, hogy a magyar védelem végre élő falat képezett – ha nem Vámos blokkolt vagy Vogel védett, akkor a kapufa segített ki minket. Félidőre megőriztünk egy gólt az előnyből (5-4).

Fekete Gergő ökle nem véletlenül van a magasban. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Nem olyan volt a folytatás, mint szerettük volna. A görögök a harmadik negyed elején ötméteresből egyenlítettek, majd egy magyar kapufa után Geniduniasz távolról is betalált, így már náluk volt az előny – 0-1 után először vezettek. Érezhetően hullámvölgybe került a csapat, ilyenkor kell egy olyan bomba, mint Vámosé – 6-6. Volt még egy gólváltás, egy góllal elvesztettük ezt a negyedet, de a bírók sem könnyítették meg Varga Zsolt csapatának a dolgát, a görögök sok emberelőnyt kaptak.

Vogel Soma volt a meccs hőse a végén

7-7-ről indult az utolsó felvonás, és újra potyogtak a gólok. Manherczét élmény volt nézni, miután szenzációs csellel megverte a védőjét, majd a kimozduló kapus mellett a hálóba tette a labdát, de az meg szörnyű volt, ahogy Vogel kezéről valahogy besodródott a magyar kapuba a labda Geniduniasz lövése után. 10-10-nél fordultak rá a csapatok a véghajrára, és Vogel óriási védést mutatott be, ami után mehettünk a győzelemért. Varga Zsolt időt kért, de igazi támadás nem tudott kibontakozni, a bírók elvették a labdát, Zalánkit le is küldték, így a görögök támadhattak. Varga Dénes óriási blokkal kivédekezte, 16 másodperc volt felérni, felértünk, lőttünk is, de kapufa lett…

Vogel Soma volt a hős a végén. Fotó: Derencsényi István

Ötméteresekkel dőlt el a világbajnoki döntő. A mieinknél Varga Dénes, Jansik és Fekete hibázott, Vámos és Zalánki belőtte, Vogel hármat is kifogott. Miután lement az öt-öt lövő, 2-2 után újra kezdődött a kör, megint Varga jött és ezúttal belőtte, de Fontulisz is. Vogel végül negyedszerre is védett, és ő lett a meccs embere, mert ezzel eldőlt, Magyarország a világbajnok.

1973, 2003 és 2013 után újra felért a csúcsra a férfiválogatott. Jó jel, ha hármasra végződik egy vb évszáma.

Vizes vb, Fukuoka, férfi vízilabdatorna Döntő

Magyarország–Görögország 10-10 (4-2, 1-2, 2-3, 3-3) ötméteresekkel: 4-3

Gólszerzők: Manhercz 3, Zalánki 3, Vámos 2, Fekete 1, Jansik 1, illetve Geniduniasz 4, Papanasztasziu 2, Guvecisz 2, Szkumpakisz 1, Fudulisz 1 Bronzmeccs

Spanyolország–Szerbia 9-6 (3-3, 3-2, 2-0, 1-1) Az 5. helyért

Olaszország–Franciaország 16-9 (1-2, 3-2, 7-3, 5-2) A 7. helyért

Egyesült Államok–Montenegró 12-12 (3-3, 4-4, 3-3, 2-2) ötméteresekkel: 5-3

Borítókép: Varga Zsolt szövetségi kapitány is a vízben kötött ki, az ünneplés csak így lehetett teljes (Fotó: Derencsényi István / World Aquatics)