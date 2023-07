Ma vb-döntőt játszunk a görögökkel, Jansik visszavágna az olimpiáért + videó

Van miért visszavágni a görögöknek, két évvel ezelőtt ugyancsak Japánban, a tokiói olimpián kétszer is legyőzték a magyar válogatottat, a csoportban 10-9-re, majd az elődöntőben 9-6-ra. Jansik Szilárd, a mieink csapatkapitánya most az emiatt érzett dühét is felhasználná a fináléban.

Jansik Szilárd a magyar válogatott mindenese, mindenhol feltűnik a vízben. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Hasonló a helyzet, mint az amerikaiakkal volt, persze teljesen más a szituáció, mégis ezt érzem – fogalmazott lapunknak Jansik. – Tőlük zsinórban háromszor kaptunk ki, ami után az volt bennem, hogy vissza szeretnék vágni, és hál Istennek sikerült is egy nagyon kemény negyeddöntőben. Ugyanezt érzem most a görögökkel szemben is az olimpia miatt. Nekem életem első olimpiája volt Tokióban, nagyon jól sikerült, bronzérmet szereztünk, sokan előre aláírnák, de senkitől sem kaptunk ki azon a tornán, csak a görögöktől, tőlük kétszer is. Azóta vissza szeretnék vágni nekik, nem egy akármilyen meccsen, hanem ilyen nagy téttel bíró ütközeten, mint egy világbajnoki döntő. Tele vagyunk tűzzel, ha már eddig eljutottunk, meg szeretnénk nyerni a vb-t.

Vámos Márton: Végletekig kiélezett meccs lesz a döntő

A magyar és a görög csapat a vb-k történetében eddig kilencszer találkozott egymással, mindegyik összecsapást a magyarok nyerték, legutóbb 2017-ben, a margitszigeti elődöntőben 7-5-re. Mégsem számíthatunk sima meccsre, a görögök ugyan történetük során először jutottak be a vb-fináléba, de az elmúlt években olimpián és világbajnokságon is szereztek érmet.

Az Olympiakoszban játszó Vámos Márton videónkban az alábbiakról beszél:

• Milyennek tartja a görög együttest?

• Beszélt-e a görög csapattársaival a döntő előtt?

• Van-e hasonlóság a 2013-as és a mostani válogatott között?

– Végletekig kiélezett mérkőzésre számítok, nagyon meglepődnék, ha az egyik vagy a másik csapat elhúzna és simán győzne – jegyezte meg kérdésünkre Vámos Márton, aki az Olympiakosz játékosaként nagyon jól ismeri a görögöket. – Nap mint nap testközelből látom a görög csapat gerincét, és tudom, hogy nagyon magas színvonalon vízilabdáznak. Van két jó centerük, remek átlövőik, balkezes nélkül is tudják azokat az átlövésgólokat, amiket más csapatok csak balkezessel. Egységes társaság, de azt gondolom, a mi csapatunk a jobb, és ha a spanyolokat meg tudtuk verni, akkor őket is meg fogjuk tudni.

A görög sztár édesanyja autóbalesete miatt nincs a vb-n

Nagy érvágás a görög válogatottnak, hogy az egyik legjobb játékosa, a korábban az Egerben is megfordult Ángelosz Vlahópulosz édesanyja súlyos autóbalesete miatt lemondta a vb-szereplést, de nélküle is vannak olyanok a csapatban, akiket jól ismerhet a magyar közönség. Például Sztilianosz Argiropulosz, aki a Fradi játékosa. Erről a különleges kapcsolatról a csapattárs, Jansik és Varga Zsolt, aki nemrég még az edzője volt a görögnek az FTC-ben, egyaránt azt mondta, előny és hátrány is az ismeretség.