Ifjú vb-döntős pólósunk reméli, hogy Benedek Tibor büszke lenne rá + videó

Vigvári Vince volt a Spanyolország ellen csodálatos fordítással megnyert világbajnoki elődöntő meglepetésembere, Varga Zsolt szövetségi kapitány ugyanis bátran pályára küldte a húszéves tehetséget a rendkívüli téttel bíró meccsen. Vigvári csak néhány hete mutatozott be a felnőttválogatottban, de már fontos szerepet harcolt ki magának a vb-döntőbe jutott nemzeti csapatban. Ha a görögök elleni finálét sikerrel veszi az együttes, Vigvári bő egy hónap leforgása alatt kétszer lesz világbajnok, hiszen júniusban még az U20-as vb-t nyerte meg.

– Egyfelől álomszerű lenne, másfelől lehet, hogy merész, de ezt a célt tűztem ki magam elé májusban, és most már közel vagyok hozzá, hogy valóra váljon – reagált lapunknak Vigvári Vince. – Már csak egy mérkőzés kell hozzá, amit bízom benne, hogy meg tudunk nyerni.

Vigvári Vince az alábbiakról beszél videónkban:

• Egy nyár, két vb-cím?

• Mi vár ránk a döntőben?

• Benedek Tibor

• A támogató család

Négy évvel ezelőtt az akkor még csak 16 éves Vigvári Vincét először Benedek Tibor dobta be a mély vízbe, amikor az UVSE ob I-es csapatában kezdte el szerepeltetni. A magyar vízilabda három éve elhunyt legendája most Fukuokában is gyakran eszébe jut a tehetségnek.

– Remélem, hogy ha lát minket, akkor büszke ránk, és örömmel nézi, hogy abból a csapatból hárman is itt vagyunk most – fogalmazott Vince. – Itt van velünk, én személy szerint sokat gondoltam rá a junior-vb-n és most is, úgy érzem, sok erőt ad nekünk. Ha arra gondolok, hogy büszke ránk, az jó érzéssel tölt el. Csak négy éve volt az első ob I-es szezonom, de hosszú utat tettem meg azóta a vb-döntőig. Ezalatt megkérdőjelezhetetlenül bennem volt mindaz, amit tanultam tőle.

Vigvári Vince nagypapája a korábbi köztársasági elnök, kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Schmitt Pál. A családi támogató közeg is sokat számít neki.

– A nagypapánk büszke ránk – mondja Vince, utalva arra, hogy testvére, Vendel is tagja a válogatottnak. – Az egész család büszke igazából, és jó érzés, hogy kinyilvánítják felénk a szeretetüket, amivel követik a pályafutásunkat. Most is kaptunk videót a családi csoportban, hogyan örültek otthon a spanyolok elleni elődöntős győzelemnek. Nagy pluszt ad, hogy ilyen támogató közegből jövünk.

Vigvári Vince a görögök elleni döntőről is szót ejtett kérésünkre. – A döntőben mindig két olyan csapat találkozik, amelyek hasonló lelkiállapotban vannak, mert győztes meccsekből jönnek. Itt már mindenki annyira fel van tüzelve, hogy nem az dönt, papíron ki az esélyesebb, hanem az, hogy ki lesz a türelmesebb, higgadtabb, ki tud még több energiát és akaratot beletenni.

Férfi-vízilabdatorna, döntő: Magyarország–Görögország 11.00 (M4 Sport)

Borítókép: Vigvári Vince a spanyolok ellen megnyert vb-elődöntő végén ünnepel (Fotó: Kovács Anikó/World Aquatics)