Súlyos baleset történt a 7-esen

A 7-es főút Székesfehérvárt elkerülő szakaszán, a 75–76-os kilométerszelvény között baleset történt – írja a Feol. A rendelkezésre álló információk szerint

egy személyautó nekiütközött a munkálatokat végző közútkezelő jármű ütközőjének,

és a jármű mozgásképtelenné vált. A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltók érkeztek, megkezdték a műszaki mentést, a sérült jármű eltávolítását és a forgalom akadálymentesítését.

A hatóságok fokozott óvatosságra intették az autósokat, különösen a munkavégzés alatt álló útszakaszokon. Korábban az M1-esen is történt nagyobb baleset, amelyben egy kislány megsérült, így kérik, továbbra is kiemlten figyeljenek az útviszonyokra.