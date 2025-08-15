balesetszékesfehérvárszemélygépkocsi

Súlyos baleset történt a 7-esen

Baleset történt a 7-es főút Székesfehérvárt elkerülő szakaszán. A tűzoltók a helyszínen megkezdték a műszaki mentést és a járművek eltávolítását.

2025. 08. 15. 14:59
A 7-es főút Székesfehérvárt elkerülő szakaszán, a 75–76-os kilométerszelvény között baleset történt – írja a Feol. A rendelkezésre álló információk szerint

egy személyautó nekiütközött a munkálatokat végző közútkezelő jármű ütközőjének,

és a jármű mozgásképtelenné vált. A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltók érkeztek, megkezdték a műszaki mentést, a sérült jármű eltávolítását és a forgalom akadálymentesítését.

A hatóságok fokozott óvatosságra intették az autósokat, különösen a munkavégzés alatt álló útszakaszokon. Korábban az M1-esen is történt nagyobb baleset, amelyben egy kislány megsérült, így kérik, továbbra is kiemlten figyeljenek az útviszonyokra.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

