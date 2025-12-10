Rendkívüli

Elhunyt Balázs Péter

Nem várt segítséget kapott Hollandia a magyarok elleni vb-negyeddöntőre

A magyar női kézilabda-válogatott szerdán 18 órától a társházigazda ellen játszik világbajnoki negyeddöntőt. Rotterdamban Hollandia Vilmos Sándor király helyszíni támogatását is élvezheti.

2025. 12. 10. 10:24
Vilmos Sándor holland királytól nem idegen a kézilabda (Fotó: ANP via AFP/Vincent Jannink)
Az Origo vette észre, hogy a szerda esti Hollandia–Magyarország vb-negyeddöntőn Vilmos Sándor, holland király is díszvendég lesz a rotterdami kézilabdacsarnokban. A 18 órakor kezdődő mérkőzés előtt a 2013 óta uralkodó király a holland válogatott több stábtagjával is találkozik délután – az ő jelenléte is jól mutatja, milyen fontos mérkőzés is a magyarok elleni a társházigazdának.

Vilmos Sándor király már nem először szurkol a helyszínen Hollandia női kézilabda-válogatottjának
Vilmos Sándor király már nem először szurkol a helyszínen Hollandia női kézilabda-válogatottjának (Fotó: AFP/Javier Sorano)

Vilmos Sándor király előtt jutna vb-elődöntőbe Hollandia

A hírek szerint a király – akinek a jelenléte a hollandok egy részét is váratlanul érintette – a világbajnoksághoz kapcsolódó társadalmi programokról és a gyermekek testmozgásának lehetséges népszerűsítési módjairól beszélget majd a válogatott edzői stábjával.

A hollandok az előző évtized második felében élték a fénykorukat, 2019-ben világbajnokok lettek, azóta viszont egyetlen világversenyen sem jutottak be a legjobb négy közé. Ebből az időszakból az alábbi eredménysort tudják felmutatni:

  • 2020-as Európa-bajnokság: 6. hely
  • 2021-es olimpia: 5. hely
  • 2021-es világbajnokság: 9. hely
  • 2022-es Eb: 6. hely
  • 2023-as vb: 5. hely
  • 2024-es olimpia: 5. hely
  • 2024-es Eb: 6. hely

Az már most biztos, hogy az idei női kézilabda-vb-n sem lesz hatodiknál rosszabb Hollandia, ám társházigazdaként még jobb szereplésben bíznak az országban. Még nagyobb motivációt adhat, hogy a Norvégia elleni pénteki elődöntőt, majd vasárnap a bronzmérkőzést vagy a finálét is Rotterdamban, hazai közönség előtt játszhatnák. 

A 2005 óta az első vb-elődöntőjéért harcoló magyar válogatott tagjai azt szeretnék, hogy ez ne történjen meg.

Női kézilabda-vb, negyeddöntők:

december 9., kedd (Dortmund):

december 10., szerda (Rotterdam):

  • Hollandia–MAGYARORSZÁG 18.00
  • Dánia–Franciaország 21.00

 

