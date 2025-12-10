Nem várt segítséget kapott Hollandia a magyarok elleni vb-negyeddöntőre

Az Origo vette észre, hogy a szerda esti Hollandia–Magyarország vb-negyeddöntőn Vilmos Sándor, holland király is díszvendég lesz a rotterdami kézilabdacsarnokban. A 18 órakor kezdődő mérkőzés előtt a 2013 óta uralkodó király a holland válogatott több stábtagjával is találkozik délután – az ő jelenléte is jól mutatja, milyen fontos mérkőzés is a magyarok elleni a társházigazdának.
Vilmos Sándor király előtt jutna vb-elődöntőbe Hollandia
A hírek szerint a király – akinek a jelenléte a hollandok egy részét is váratlanul érintette – a világbajnoksághoz kapcsolódó társadalmi programokról és a gyermekek testmozgásának lehetséges népszerűsítési módjairól beszélget majd a válogatott edzői stábjával.
A hollandok az előző évtized második felében élték a fénykorukat, 2019-ben világbajnokok lettek, azóta viszont egyetlen világversenyen sem jutottak be a legjobb négy közé. Ebből az időszakból az alábbi eredménysort tudják felmutatni:
- 2020-as Európa-bajnokság: 6. hely
- 2021-es olimpia: 5. hely
- 2021-es világbajnokság: 9. hely
- 2022-es Eb: 6. hely
- 2023-as vb: 5. hely
- 2024-es olimpia: 5. hely
- 2024-es Eb: 6. hely
Az már most biztos, hogy az idei női kézilabda-vb-n sem lesz hatodiknál rosszabb Hollandia, ám társházigazdaként még jobb szereplésben bíznak az országban. Még nagyobb motivációt adhat, hogy a Norvégia elleni pénteki elődöntőt, majd vasárnap a bronzmérkőzést vagy a finálét is Rotterdamban, hazai közönség előtt játszhatnák.
A 2005 óta az első vb-elődöntőjéért harcoló magyar válogatott tagjai azt szeretnék, hogy ez ne történjen meg.
Női kézilabda-vb, negyeddöntők:
december 9., kedd (Dortmund):
- Németország–Brazília 30-23 (17-11)
- Norvégia–Montenegró 32-23 (19-11)
december 10., szerda (Rotterdam):
- Hollandia–MAGYARORSZÁG 18.00
- Dánia–Franciaország 21.00
