Nem várt segítséget kapott Hollandia a magyarok elleni vb-negyeddöntőre

Az Origo vette észre, hogy a szerda esti Hollandia–Magyarország vb-negyeddöntőn Vilmos Sándor, holland király is díszvendég lesz a rotterdami kézilabdacsarnokban. A 18 órakor kezdődő mérkőzés előtt a 2013 óta uralkodó király a holland válogatott több stábtagjával is találkozik délután – az ő jelenléte is jól mutatja, milyen fontos mérkőzés is a magyarok elleni a társházigazdának.

Vilmos Sándor király már nem először szurkol a helyszínen Hollandia női kézilabda-válogatottjának (Fotó: AFP/Javier Sorano)

Vilmos Sándor király előtt jutna vb-elődöntőbe Hollandia

A hírek szerint a király – akinek a jelenléte a hollandok egy részét is váratlanul érintette – a világbajnoksághoz kapcsolódó társadalmi programokról és a gyermekek testmozgásának lehetséges népszerűsítési módjairól beszélget majd a válogatott edzői stábjával.

A hollandok az előző évtized második felében élték a fénykorukat, 2019-ben világbajnokok lettek, azóta viszont egyetlen világversenyen sem jutottak be a legjobb négy közé. Ebből az időszakból az alábbi eredménysort tudják felmutatni:

2020-as Európa-bajnokság: 6. hely

2021-es olimpia: 5. hely

2021-es világbajnokság: 9. hely

2022-es Eb: 6. hely

2023-as vb: 5. hely

2024-es olimpia: 5. hely

2024-es Eb: 6. hely

Az már most biztos, hogy az idei női kézilabda-vb-n sem lesz hatodiknál rosszabb Hollandia, ám társházigazdaként még jobb szereplésben bíznak az országban. Még nagyobb motivációt adhat, hogy a Norvégia elleni pénteki elődöntőt, majd vasárnap a bronzmérkőzést vagy a finálét is Rotterdamban, hazai közönség előtt játszhatnák.

A 2005 óta az első vb-elődöntőjéért harcoló magyar válogatott tagjai azt szeretnék, hogy ez ne történjen meg.