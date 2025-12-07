Jódolgukban a norvégok nem tudják, mit kezdjenek magukkal, most épp a magyarokat rugdossák

A női kézilabda-világbajnokságon eddig százszázalékos teljesítményt nyújtó Norvégia vasárnap este 20.30-tól a brazil csapat ellen lép pályára Dortmundban. Ebből a középdöntő csoportból a norvég és a brazil csapat is továbbjutott, tehát csak az a kérdés, melyik együttes lesz az első és melyik a második. Gondolnánk, a norvégok most tényleg magukkal vannak elfoglalva, ennél nagyobbat nem is tévedhetnénk.

Norvégia most egy rég lezárt ügyön lamentál, Emilie Hovden is fontosnak tartotta, hogy megszólaljon

(Fotó: JOE KLAMAR / AFP)

Norvégia: erre most mi szükség volt?

Nem sokkal a mérkőzés kezdete előtt a skandináv ország sajtójában különös cikk jelent meg. A norvégok felhívják a figyelmet arra, hogy a brazil csapatban pályára lép Bruna de Paula, a Győr játékosa. Ennek kapcsán pedig előkerült az a sajnálatos eset, ami idén ősszel a Mosonmagyaróvár és a Győr NB I-es bajnoki mérkőzésen történt. Azon az összecsapáson néhány magáról megfeledkezett hazai drukker rasszista sértéseket vágott a győri csapat légiósainak fejéhez. Az egyik Hatadou Sako, a francia válogatott kapusa, a másik pedig a már említett brazil Bruna de Paula volt.

Az eset valóban sajnálatos volt, de a büntetés sem maradt el. A Magyar Kézilabda Szövetség gyors és példás döntést hozott, megbüntette a Mosonmagyaróvárt. A Győr és a Mosonmagyaróvár vezetése is elhatárolódott mindettől. Hogy ez most hogyan lett ismét téma Norvégiában? Úgy, hogy a Győr norvég játékosai fontosnak tartották, hogy a brazilok elleni középdöntőjük előtt erről beszéljenek.

Bruna de Paula, a sajnálatos ügy egyik főszereplője volt

(Fotó: DANIEL LEAL / AFP)

Kristine Breistöl véleménye szerint egyszerűen elfogadhatatlan, ami történt. Szerinte a játékosok és a győri klub is jól kezelte ezt a helyzetet, de soha többé nem lenne szabad ennek előfordulnia. Csatlakozott hozzá Emilie Hovden, aki a magyar társadalmat ostorozza, szerinte nagy baj, hogy a magyarok még mindig itt tartanak.

Talán mondhatta volna valaki neki, hogy az általánosítás soha nem vezet jóra, felesleges minden magyar emberre rásütni, hogy rasszista lenne. Csak azért, mert néhány magáról megfeledkezett szurkoló ostobán viselkedett.

Emilie Hovden szerint Dániában és Norvégiában elő sem fordulna ilyesmi. Veronica Kristiansen is fontosnak tartotta, hogy megszólaljon. Szerinte nagyon szomorú, hogy 2025-ben ilyesmi előfordulhat.