Bruna de Paulakézilabdanői kézilabda vbEmilie HovdenNorvégia

Jódolgukban a norvégok nem tudják, mit kezdjenek magukkal, most épp a magyarokat rugdossák

A norvég női kézilabda-válogatottnak nincs jobb dolga, mint a magyarokat szidni. Ráadásul egy olyan ügy miatt, amelyet régen lezártak, s amelynek végén mindenki példásan járt el. Hogy mi szükség volt most ennek a történetnek a felmelegítésére, azt talán ők sem tudják. Norvégia mindenesetre továbbra is a legnagyobb favoritja ennek a vb-nek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 19:47
Norvégia
Kuczora Csenge és a magyarok ellen most kikelő norvég Kristine Breistöl Fotó: LISELOTTE SABROE Forrás: Ritzau Scanpix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A női kézilabda-világbajnokságon eddig százszázalékos teljesítményt nyújtó Norvégia vasárnap este 20.30-tól a brazil csapat ellen lép pályára Dortmundban. Ebből a középdöntő csoportból a norvég és a brazil csapat is továbbjutott, tehát csak az a kérdés, melyik együttes lesz az első és melyik a második. Gondolnánk, a norvégok most tényleg magukkal vannak elfoglalva, ennél nagyobbat nem is tévedhetnénk.

Norvégia
Norvégia most egy rég lezárt ügyön lamentál, Emilie Hovden is fontosnak tartotta, hogy megszólaljon
(Fotó: JOE KLAMAR / AFP)

Norvégia: erre most mi szükség volt?

Nem sokkal a mérkőzés kezdete előtt a skandináv ország sajtójában különös cikk jelent meg. A norvégok felhívják a figyelmet arra, hogy a brazil csapatban pályára lép Bruna de Paula, a Győr játékosa. Ennek kapcsán pedig előkerült az a sajnálatos eset, ami idén ősszel a Mosonmagyaróvár és a Győr NB I-es bajnoki mérkőzésen történt. Azon az összecsapáson néhány magáról megfeledkezett hazai drukker rasszista sértéseket vágott a győri csapat légiósainak fejéhez. Az egyik Hatadou Sako, a francia válogatott kapusa, a másik pedig a már említett brazil Bruna de Paula volt. 

Az eset valóban sajnálatos volt, de a büntetés sem maradt el. A Magyar Kézilabda Szövetség gyors és példás döntést hozott, megbüntette a Mosonmagyaróvárt. A Győr és a Mosonmagyaróvár vezetése is elhatárolódott mindettől. Hogy ez most hogyan lett ismét téma Norvégiában? Úgy, hogy a Győr norvég játékosai fontosnak tartották, hogy a brazilok elleni középdöntőjük előtt erről beszéljenek.

Brazil's right back Bruna De Paula reacts as she lies on the floor during the women's preliminary round group B handball match between Brazil and Hungary of the Tokyo 2020 Olympic Games at the Yoyogi National Stadium in Tokyo on July 27, 2021. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
Bruna de Paula, a sajnálatos ügy egyik főszereplője volt
(Fotó: DANIEL LEAL / AFP)

Kristine Breistöl véleménye szerint egyszerűen elfogadhatatlan, ami történt. Szerinte a játékosok és a győri klub is jól kezelte ezt a helyzetet, de soha többé nem lenne szabad ennek előfordulnia. Csatlakozott hozzá Emilie Hovden, aki a magyar társadalmat ostorozza, szerinte nagy baj, hogy a magyarok még mindig itt tartanak. 

Talán mondhatta volna valaki neki, hogy az általánosítás soha nem vezet jóra, felesleges minden magyar emberre rásütni, hogy rasszista lenne. Csak azért, mert néhány magáról megfeledkezett szurkoló ostobán viselkedett. 

Emilie Hovden szerint Dániában és Norvégiában elő sem fordulna ilyesmi. Veronica Kristiansen is fontosnak tartotta, hogy megszólaljon. Szerinte nagyon szomorú, hogy 2025-ben ilyesmi előfordulhat. 

Ebben igazuk van, valóban az. De azért az különös, hogy miért pont most jutott mindez eszükbe, s miért kellett újra belerúgni a magyarokba egy olyan eset miatt, amit tényleg rég lezártak.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.