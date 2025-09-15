MKSZMosonmagyaróvárGyőri Audi ETO

Az MKSZ is reagált a győrieket ért rasszista botrányra

Továbbra sem zárult le a szeptember 10-én lejátszott női kézilabda bajnoki mérkőzés. A Mosonmagyaróvár és a Győr találkozóját a pályán a győriek nyerték meg, a vendégcsapat játékosait ugyanakkor rasszista inzultus érte. A klubok már akkor kiadták a maguk közleményét, hétfőn pedig a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) is reagált.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 14:05
Az MKSZ nem hagyhatta szó nélkül a Győr mosonmagyaróvári mérkőzésén történteket. Forrás: facebook.com/mosonmagyarovarikcse
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy mérkőzés, ami nem csak a pályán történtek miatt marad emlékezetes. A Motherson Mosonmagyaróvár és a Győri Audi ETO KC találkozóját a vendégek nyerték meg 37-27-re, ám az ETO két játékosát, a brazil átlövőt, Bruna de Paulát és a francia kapust, Hatadou Sakót rasszista atrocitás érte a mosonmagyaróvári szurkolók részéről. Erre reagált most az MKSZ is.

Bruna de Paulát is megtalálták a szurkolók, erre reagált most az MKSZ
Bruna de Paulát is megtalálták a szurkolók, erre reagált most az MKSZ (Forrás: facebook.com/mosonmagyarovarikcse)


Az MKSZ mindent megtesz, hogy megóvja a sportágat

A meccs után mindkét klub közleményt adott ki. A győriek azt közölték, hogy határozottan elítélnek minden effajta megnyilvánulást, és arra kérik a rivális csapatokat és szurkolótáboraikat, hogy tartsák be a sportszerű szurkolás írott és íratlan szabályait. A mosonmagyaróváriak elnézés kértek és kijelentették, hogy a klub  „határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével”.

A hazai szövetség hétfőn reagált, a honlapján megjelent közleményből az derült ki, hogy az MKSZ fegyelmi eljárást indított a mérkőzésen történtek miatt.

A Magyar Kézilabda Szövetség kiáll a tiszta játék és a sportszerűség elvei mellett, és mivel a rasszizmus eddig idegen volt a sportágtól, az MKSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is megóvja tőle a kézilabdát. Az esetet a Szövetség Etikai- és Fegyelmi Bizottsága a versenybírói jelentés alapján fegyelmi eljárás keretében vizsgálja

 – olvasható a kommünikében.

A mosonmagyaróvári együttes egyébként két bajnoki után pont nélkül áll, míg a Győr mindkét eddigi mérkőzését megnyerte. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantifa

Csak nézd!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.