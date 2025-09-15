Az MKSZ is reagált a győrieket ért rasszista botrányra

Egy mérkőzés, ami nem csak a pályán történtek miatt marad emlékezetes. A Motherson Mosonmagyaróvár és a Győri Audi ETO KC találkozóját a vendégek nyerték meg 37-27-re, ám az ETO két játékosát, a brazil átlövőt, Bruna de Paulát és a francia kapust, Hatadou Sakót rasszista atrocitás érte a mosonmagyaróvári szurkolók részéről. Erre reagált most az MKSZ is.

Bruna de Paulát is megtalálták a szurkolók, erre reagált most az MKSZ (Forrás: facebook.com/mosonmagyarovarikcse)



Az MKSZ mindent megtesz, hogy megóvja a sportágat

A meccs után mindkét klub közleményt adott ki. A győriek azt közölték, hogy határozottan elítélnek minden effajta megnyilvánulást, és arra kérik a rivális csapatokat és szurkolótáboraikat, hogy tartsák be a sportszerű szurkolás írott és íratlan szabályait. A mosonmagyaróváriak elnézés kértek és kijelentették, hogy a klub „határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével”.

A hazai szövetség hétfőn reagált, a honlapján megjelent közleményből az derült ki, hogy az MKSZ fegyelmi eljárást indított a mérkőzésen történtek miatt.

A Magyar Kézilabda Szövetség kiáll a tiszta játék és a sportszerűség elvei mellett, és mivel a rasszizmus eddig idegen volt a sportágtól, az MKSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is megóvja tőle a kézilabdát. Az esetet a Szövetség Etikai- és Fegyelmi Bizottsága a versenybírói jelentés alapján fegyelmi eljárás keretében vizsgálja

– olvasható a kommünikében.

A mosonmagyaróvári együttes egyébként két bajnoki után pont nélkül áll, míg a Győr mindkét eddigi mérkőzését megnyerte.