Hármas karambol volt az Árpád hídon – nagy a káosz, a villamos helyett pótlóbuszok járnak

Egy kamion és két személyautó ütközött össze Budapest XIII. kerületében az Árpád híd Pestre vezető oldalán, a pesti hídfő közelében – közölte a katasztrófavédelem.
A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél.
A baleset a villamosforgalmat is akadályozza. Az érintett útszakaszon nagy a torlódás
– közölték.
A Budapesti Közlekedési Központ tudatta, hogy még tart a helyszínelés és a műszaki mentés az Árpád hídon.
A Margit-szigeti felhajtó közelében mindkét irányba sávlezárásra készüljenek az autósok.
Az érintett szakaszon csak lépésben lehet haladni.
Pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett a Szentlélek tér és a Göncz Árpád városközpont között – tették hozzá.
Borítókép: Torlódik a forgalom az Árpád hídon (Illustráció/MTI/Máthé Zoltán)
