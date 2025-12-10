Hármas karambol volt az Árpád hídon – nagy a káosz, a villamos helyett pótlóbuszok járnak

Egy kamion és két személyautó ütközött össze Budapest XIII. kerületében az Árpád híd Pestre vezető oldalán, a pesti hídfő közelében – közölte a katasztrófavédelem.

Illusztráció (Fotó: Mehes Daniel/Shutterstock)

A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél.

A baleset a villamosforgalmat is akadályozza. Az érintett útszakaszon nagy a torlódás

– közölték.

A Budapesti Közlekedési Központ tudatta, hogy még tart a helyszínelés és a műszaki mentés az Árpád hídon.

A Margit-szigeti felhajtó közelében mindkét irányba sávlezárásra készüljenek az autósok.

Az érintett szakaszon csak lépésben lehet haladni.

Pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett a Szentlélek tér és a Göncz Árpád városközpont között – tették hozzá.

Borítókép: Torlódik a forgalom az Árpád hídon (Illustráció/MTI/Máthé Zoltán)