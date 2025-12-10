Ezt is megértük: egy Volkswagen lett az ország legolcsóbb új autója

Közleményben jelentette be az importőr Porsche Hungaria, hogy december 9-től listaár alapján hivatalosan a Volkswagen Polo a legolcsóbb új autó Magyarországon: 5,98 millió forint fizetendő a Trend alapkivitelért. De mi jár ennyiért? Nos, egyliteres, háromhengeres szívó benzinmotor (nyolcvan lóerő), ötsebességes kézi váltó és, mint a képviselet hangsúlyozza, egyáltalán nem fapados felszereltség: széria a klíma, a tolatóradar és a multikormány, illetve a sok kötelező vezetéssegítő rendszer. Persze a konfigurátort megnyitva kiderül, hogy a szürke és a fehér színt kivéve minden egyéb fényezés feláras, acélfelni jár dísztárcsával, és nem kevés egyedi vagy csomagban adott opciót lehet hozzá választani.

Hiányzik az osztottan dönthető hátsó üléstámla és a tempomat, van viszont rádió érintőképernyővel és USB-csatlakozóval, illetve elöl-hátul elektromos ablakemelő. Forrás: Porsche Hungaria

Mindezekkel együtt elég korrekt ajánlat a Polo, hiszen hasonló összegért a Dacia Sanderót (6,19 millió forint) kivéve más márkák kiskategóriás helyett csak miniautókat adnak. Ilyen például a koros Fiat Pandina (5,99 millió), a kifutó Toyota Aygo X (6,6 millió) és a Hyundai i10 (6,05). Fontos hangsúlyozni, hogy a VW ajánlata csak a listaárakban piacvezető, ugyanis a kedvezményes összegekkel számolva már fordul a kocka: a Kia Picantót például a 6,19 millió forintos hivatalos összeg helyett 5,79 millióért odaadják. Mindenképpen többet kell fizetni a belépő Suzuki Swiftért, Citroen C3-ért és társaikért is, nem is beszélve a VW-rokon Skoda Fabiáról. Maga a Polo egyébként idén jubilál, az első generációját ötven éve mutatták be.