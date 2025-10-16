Megújult Európa legnépszerűbb autója, az árban verhetetlen Dacia Sandero

Alapos modellfrissítésen esett át a Dacia Sandero, Sandero Stepway és a Dacia Jogger. Az azonos kisautó-technikára épülő testvérmodellek közül eddig csak a kombi Joggerhez volt öntöltő hibrid hajtás, hamarosan viszont a Sandero Stepway-hez is elérhetővé válik, ráadásul az új, 1,8-as motorra épülő, 155 lóerős változatban, 170 Nm-rel. Ez a hajtáslánc erősebb, mint az előző Sanderóból Dél-Amerikában létező gyári RS sportváltozat, amelyet 145-150 lóerős (benzin-alkohol) kétliteres szívómotor hajtott.

Jól látszik, hogy mennyit dob a megjelenésen a Stepway terepcsomag a Sandero esetében (Fotó: Dacia)

A zászlóshajó Dacia Bigster SUV-ból származó – de 35 Nm-rel kisebb nyomatékú – hibrid rendszerhez egy 1,4 kWh-s akkumulátor tartozik a rövid távú elektromos közlekedéshez (városban a menetidő 80 százalékában a villanymotor hajt), valamint egy kuplung nélküli robotizált automata sebességváltó, amely négy áttételt kínál a benzinmotornak és kettőt a villanymotornak.

Új a lökhárító,a maszk és a nappali fény is (Fotó: Dacia)

Még nem hozta nyilvánosságra a a Dacia Sandero Stepway Hybrid 155 teljes műszaki adatait, de ugyanez a hajtáslánc a sokkal nagyobb Bigsterben is csak 4,6-4,7 litert fogyaszt a gyári WLTP adat szerint, és 9,7 másodperces 0–100 km/h-s gyorsulásra, valamint 180 km/h-s végsebességre képes.

A Hybrid 155 hajtásláncot a Joggerben is bevezetik,

a korábbi, 1,6-os motorra épülő Hybrid 140 rendszert váltja fel, amelyhez képest tíz százalékos javulást hoz fogyasztásban.

A Sandero Stepway csak megemelt kisautó terepcsomaggal, sokat mégis kis SUV-ot látnak benne (Fotó: Dacia)

Azonban a mezei Sanderónál – amely Európa legnépszerűbb autója, tavaly 309 ezer fogyott belőle – nem jelenik meg

a háromhengeres benzinesnél körülbelül 3,5 millió forinttal drágább öntöltő hibrid hajtáslánc,

mivel a terepruha és emelt futómű nélküli normál verziót főleg árérzékeny vevők vásárolják.

Azért ennél a típusnál is van pozitív változás: a belépő szintű egyliteres, kilencven lóerős turbómotort száz lóerősre cserélték, és bevezettek egy 1,2 literes, LPG-vel is üzemelni képes háromhengeres turbómotort 120 lóerővel, opcionálisan hatfokozatú duplakuplungos automata váltóval (ez az új flexi-fuel motor hamarosan minden Daciához elérhető lesz). Megnövelték a gáztartályokat a korábbiakhoz képest, így a Sandero Eco-G összesen már 1590 kilométer hatótávval rendelkezik (benzin+LPG).