Megújult Európa legnépszerűbb autója, az árban verhetetlen Dacia Sandero

A terepes kinézetű Stepway is megkapja az 1,8-as benzinesre épülő, 155 lóerős öntöltő hibrid hajtást, de jön egy új LPG-s turbómotor is minden modellhez.

Gulyás Péter
2025. 10. 16. 8:46
Balra a sima Sandero, jobbra a terepes Sandero Stepway, amelynek a sárga színe is új Forrás: Dacia
Alapos modellfrissítésen esett át a Dacia Sandero, Sandero Stepway és a Dacia Jogger. Az azonos kisautó-technikára épülő testvérmodellek közül eddig csak a kombi Joggerhez volt öntöltő hibrid hajtás, hamarosan viszont a Sandero Stepway-hez is elérhetővé válik, ráadásul az új, 1,8-as motorra épülő, 155 lóerős változatban, 170 Nm-rel. Ez a hajtáslánc erősebb, mint az előző Sanderóból Dél-Amerikában létező gyári RS sportváltozat, amelyet 145-150 lóerős (benzin-alkohol) kétliteres szívómotor hajtott.

Dacia Sandero Jogger
Jól látszik, hogy mennyit dob a megjelenésen a Stepway terepcsomag a Sandero esetében (Fotó: Dacia)

A zászlóshajó Dacia Bigster SUV-ból származó – de 35 Nm-rel kisebb nyomatékú – hibrid rendszerhez egy 1,4 kWh-s akkumulátor tartozik a rövid távú elektromos közlekedéshez (városban a menetidő 80 százalékában a villanymotor hajt), valamint egy kuplung nélküli robotizált automata sebességváltó, amely négy áttételt kínál a benzinmotornak és kettőt a villanymotornak. 

Dacia Sandero Jogger
Új a lökhárító,a maszk és a nappali fény is (Fotó: Dacia)

Még nem hozta nyilvánosságra a a Dacia Sandero Stepway Hybrid 155 teljes műszaki adatait, de ugyanez a hajtáslánc a sokkal nagyobb Bigsterben is csak 4,6-4,7 litert fogyaszt a gyári WLTP adat szerint, és 9,7 másodperces 0–100 km/h-s gyorsulásra, valamint 180 km/h-s végsebességre képes. 

A Hybrid 155 hajtásláncot a Joggerben is bevezetik,

a korábbi, 1,6-os motorra épülő Hybrid 140 rendszert váltja fel, amelyhez képest tíz százalékos javulást hoz fogyasztásban. 

Dacia Sandero Jogger
A Sandero Stepway csak megemelt kisautó terepcsomaggal, sokat mégis kis SUV-ot látnak benne (Fotó: Dacia)

Azonban a mezei Sanderónál – amely Európa legnépszerűbb autója, tavaly 309 ezer fogyott belőle – nem jelenik meg 

a háromhengeres benzinesnél körülbelül 3,5 millió forinttal drágább öntöltő hibrid hajtáslánc,

mivel a terepruha és emelt futómű nélküli normál verziót főleg árérzékeny vevők vásárolják. 

Azért ennél a típusnál is van pozitív változás: a belépő szintű egyliteres, kilencven lóerős turbómotort száz lóerősre cserélték, és bevezettek egy 1,2 literes, LPG-vel is üzemelni képes háromhengeres turbómotort 120 lóerővel, opcionálisan hatfokozatú duplakuplungos automata váltóval (ez az új flexi-fuel motor hamarosan minden Daciához elérhető lesz). Megnövelték a gáztartályokat a korábbiakhoz képest, így a Sandero Eco-G összesen már 1590 kilométer hatótávval rendelkezik (benzin+LPG).

Dacia Sandero Jogger
Négy centivel nagyobb a Sandero Stepway hasmagassága, mint a sima Sanderoé (Fotó: Dacia)

Számos stílusbeli változás is történt a Sandero, a Sandero Stepway és a Jogger modellek külsején. A novembertől forgalomba kerülő frissített trió új lökhárítókat és LED-es nappali fényeket kapott (fordított T alakkal), amelyek egy áttervezett „pixeles” hűtőrácsot fognak közre. 

Hátul is pixel stílusú lámpákat vezettek be,

a fénydizájnjuk rímel az elsőkével, továbbá a Sandero Stepway-en már mattfekete matrica köti össze a hátsó lámpákat. 

Dacia Sandero Jogger
A Joggerhez már eddig is volt hibrid hajtás, de mostantól ő is az erősebb, 1,8-ast kapja (Fotó: Dacia)

A Jogger és a Sandero Stepway mostantól a Dacia saját fejlesztésű „Starkle” műanyagjából készült karosszéria-védőburkolatokat kapják, ami húsz százalékban újrahasznosított anyagokat tartalmaz. Új színek és keréktárcsák is elérhetők lesznek mindhárom modell kínálatában.

Dacia Sandero Jogger
Új elektromos előválasztó kart és váltófüleket kapnak a hibrid és az automata váltós verziók, farmerkárpit is kérhető (Fotó: Dacia)

Apró változások történtek a belső térben is, a három modell új kormányt, digitális műszerfalat, és szellőzőnyílásokat, valamint tartósabb szövetkárpitokat kapott, és megjelent egy 

új infotainment rendszer is a korábbi nyolc- helyett tízcolos központi érintőképernyővel

és felhőalapú gyári navigációval. Már vezeték nélküli telefontöltő is rendelhető a Sanderókhoz és a Joggerhez, és a YouClip rögzítési pontok, továbbá a hozzájuk tervezett gyári kiegészítők (tablettartó, telefontartó, fogas stb.) is elérhetővé váltak. A Renault-khoz hasonlóan a Daciákban is megjelenik a My Safety gomb, amelynek kétszeri megnyomásával gyorsan előhívhatók a vezetéstámogató rendszerek egyéni beállításai.

 

