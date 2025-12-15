Rendkívüli

A Tisza szakértője kitálalt: Ha fenik a kést, a malacnak nem kell megmondani, mi jön + videó

balesetMKIF ZrtkisodródásM3 autópálya

Elszabadultak a lóerők a vizes M3-as autópályán + videó

Nem úgy sikerült a sávváltás, ahogy a sportkocsi vezetője szerette volna, ijesztő kicsúszás lett a vége.

2025. 12. 15. 14:26
Fotó: MKIF/Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Esős burkolaton kezdett hirtelen sávváltásba, illetve gyorsításba egy (a kamerafelvétel alapján BMW M4-nek tűnő) sportkocsi vezetője, és kis híján nekicsapódott a mellette haladó Mini Cabriónak. Utóbbi vezetője érzékelte a veszélyt, és a jobbra húzódás mellett fékezett is – amit nagyon jól tett, mert utána a kontrollt elvesztő másik autós keresztbefordult előtte, és egy kis táblát kidöntve az árokban kötött ki. Nehéz megítélni, mekkora kár keletkezett a sportkocsiban, de a Mini vezetője korrekt (és jogkövető) módon megállt, és hátraballagott megnézni, nem történt-e személysérülés. Mint az MKIF figyelmeztet, télen óvatosan és finom mozdulatokkal kell vezetni, emlékezve arra, hogy az autó csak négy tenyérnyi felületen érintkezik az aszfalttal. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

Bayer Zsolt avatarja

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu