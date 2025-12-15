Esős burkolaton kezdett hirtelen sávváltásba, illetve gyorsításba egy (a kamerafelvétel alapján BMW M4-nek tűnő) sportkocsi vezetője, és kis híján nekicsapódott a mellette haladó Mini Cabriónak. Utóbbi vezetője érzékelte a veszélyt, és a jobbra húzódás mellett fékezett is – amit nagyon jól tett, mert utána a kontrollt elvesztő másik autós keresztbefordult előtte, és egy kis táblát kidöntve az árokban kötött ki. Nehéz megítélni, mekkora kár keletkezett a sportkocsiban, de a Mini vezetője korrekt (és jogkövető) módon megállt, és hátraballagott megnézni, nem történt-e személysérülés. Mint az MKIF figyelmeztet, télen óvatosan és finom mozdulatokkal kell vezetni, emlékezve arra, hogy az autó csak négy tenyérnyi felületen érintkezik az aszfalttal.
Elszabadultak a lóerők a vizes M3-as autópályán + videó
Nem úgy sikerült a sávváltás, ahogy a sportkocsi vezetője szerette volna, ijesztő kicsúszás lett a vége.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Úton van a Volkswagen rég várt, megfizethető villanyautója
Klasszikus formavilággal és nagy választékkal érkezik az elektromos Polo. Elég ennyi a kínai riválisok ellen?
Megkezdődött az utakon a rendőség utolsó idei óriásrazziája
Fokozott ellenőrzéseket tartanak Magyarországon, várhatóan ezúttal is százával vonnak be jogosítványokat.
Könnyen lehet, hogy hamarosan ez az új SUV lesz a legnépszerűbb Kia Európában
A Seltos új nemzedékét már nálunk is forgalmazza majd a koreai autógyártó.
Meghozta a döntést az EU a benzines és dízelautók 2035 utáni értékesíthetőségéről
Hatalmas fordulat állt be a belső égésű motoros autók betiltására irányuló tervekben.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Úton van a Volkswagen rég várt, megfizethető villanyautója
Klasszikus formavilággal és nagy választékkal érkezik az elektromos Polo. Elég ennyi a kínai riválisok ellen?
Megkezdődött az utakon a rendőség utolsó idei óriásrazziája
Fokozott ellenőrzéseket tartanak Magyarországon, várhatóan ezúttal is százával vonnak be jogosítványokat.
Könnyen lehet, hogy hamarosan ez az új SUV lesz a legnépszerűbb Kia Európában
A Seltos új nemzedékét már nálunk is forgalmazza majd a koreai autógyártó.
Meghozta a döntést az EU a benzines és dízelautók 2035 utáni értékesíthetőségéről
Hatalmas fordulat állt be a belső égésű motoros autók betiltására irányuló tervekben.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!