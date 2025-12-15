Elszabadultak a lóerők a vizes M3-as autópályán + videó

Esős burkolaton kezdett hirtelen sávváltásba, illetve gyorsításba egy (a kamerafelvétel alapján BMW M4-nek tűnő) sportkocsi vezetője, és kis híján nekicsapódott a mellette haladó Mini Cabriónak. Utóbbi vezetője érzékelte a veszélyt, és a jobbra húzódás mellett fékezett is – amit nagyon jól tett, mert utána a kontrollt elvesztő másik autós keresztbefordult előtte, és egy kis táblát kidöntve az árokban kötött ki. Nehéz megítélni, mekkora kár keletkezett a sportkocsiban, de a Mini vezetője korrekt (és jogkövető) módon megállt, és hátraballagott megnézni, nem történt-e személysérülés. Mint az MKIF figyelmeztet, télen óvatosan és finom mozdulatokkal kell vezetni, emlékezve arra, hogy az autó csak négy tenyérnyi felületen érintkezik az aszfalttal.