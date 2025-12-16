Liverpoolgázolásbüntetés

Tragédia lett Szoboszlaiék ünnepléséből, évtizedekre börtönbe kerül a liverpooli gázoló

Huszonegy év és hat hónap börtönbüntetést kapott Paul Doyle, aki a Liverpool bajnoki parádéja során a tömegbe hajtott autójával. A Liverpool májusi ünneplése közben bekövetkezett incidensben 134 ember sérült meg.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 19:54
Paul Doyle óriási károkat okozott Forrás: Merseyside Police/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Május végén több mint egymillió ember ünnepelte a Liverpool bajnoki címét a város utcáin, a parádéból viszont gyorsan tragédia lett, amikor a liverpooli West Derbyből származó Paul Doyle szándékosan belehajtott a hatalmas tömegbe. Az incidensben összesen 134-en sérültek meg, köztük egy féléves gyerek. A háromgyermekes, jómódú családapaként ismert 54 éves férfi ellen 31 pontban, veszélyes vezetés, garázdaság, több rendbeli szándékosan okozott súlyos testi sértés és azok kísérlete miatt emeltek vádat. Doyle korábban sokáig ártatlannak vallotta magát, november végén viszont zokogva beismerte a bűnösségét.

A Liverpool története huszadik bajnoki címét ünnepelte
A Liverpool a története huszadik bajnoki címét ünnepelte. Fotó: AFP/Darren Staples

 

Doyle-t a történtek miatt huszonegy év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték, emellett három évre eltiltották a vezetéstől – ez utóbbit végül tizenhat évre és tíz hónapra meghosszabbították. Amennyiben a szabadulása után ismét vezetni szeretne, egy bővített vizsgát kell majd teljesítenie.

Andrew Menary bíró a vádlott elleni bizonyítékokat elsöprőnek titulálta, az esetről készült felvételt pedig sokkolónak nevezte a tárgyalás folyamán. Hozzátette, Doyle olyan dühös lett, hogy teljesen elveszítette az önuralmát, és úgy tört át a tömegen, hogy nem törődött a következményekkel.

– Elismerte, hogy komoly károkat akart okozni a célja elérése érdekében, és még a gyerekeket sem kímélte. Ép ésszel felfoghatatlan, hogy egy józan gondolkodású ember miként cselekedhet így. Nem a tömeg okozta az incidenst, az emberek csak próbáltak elugrani, amikor azzal kellett szembesülniük, hogy egy autó közvetlenül feléjük hajt, és többeket elüt – mondta Menary, kiemelve, hogy ez a bíróság ilyen mértékű borzalmas pusztítást még sohasem látott.

Doyle eredetileg azért ment a városközpontba, hogy a Liverpool parádéján részt vevő barátait felvegye, eközben több piros lámpán is áthajtott. A kihallgatás során azzal védekezett, hogy meglátott valakit egy késsel a kezében, és így egy esetleges támadástól tartva bepánikolt. A tárgyalás során több kamera felvételét levetítették, ezeken jól látszódott, hogy Doyle már a tömeg elérése előtt kifejezetten agresszíven vezetett, és amikor odaért a tett helyszínéhez, több embert is elütött, valamint tárgyakat, például babakocsit tört össze. A felvételek olyan hatással voltak a tárgyaláson résztvevőkre, hogy többen is elsírták magukat.

Az akkor Szoboszlai Dominikot, azóta pedig Kerkez Milost és Pécsi Ármint is a soraiban tudó Liverpool a története huszadik bajnoki címét nyerte a 2024–2025-ös idény végén. Doyle az ezt ünneplő bajnoki parádé során hajtotta végre ámokfutását.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVietnám

Ötvenhat évvel ezelőtti üzenet + videó

Bayer Zsolt avatarja

1969-ben megkérdezték egy Vietnámban szolgáló amerikai katonától, hogy mit üzen az ötven évvel később élő amerikaiaknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu