Tragédia lett Szoboszlaiék ünnepléséből, évtizedekre börtönbe kerül a liverpooli gázoló

Május végén több mint egymillió ember ünnepelte a Liverpool bajnoki címét a város utcáin, a parádéból viszont gyorsan tragédia lett, amikor a liverpooli West Derbyből származó Paul Doyle szándékosan belehajtott a hatalmas tömegbe. Az incidensben összesen 134-en sérültek meg, köztük egy féléves gyerek. A háromgyermekes, jómódú családapaként ismert 54 éves férfi ellen 31 pontban, veszélyes vezetés, garázdaság, több rendbeli szándékosan okozott súlyos testi sértés és azok kísérlete miatt emeltek vádat. Doyle korábban sokáig ártatlannak vallotta magát, november végén viszont zokogva beismerte a bűnösségét.

A Liverpool a története huszadik bajnoki címét ünnepelte. Fotó: AFP/Darren Staples

Doyle-t a történtek miatt huszonegy év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték, emellett három évre eltiltották a vezetéstől – ez utóbbit végül tizenhat évre és tíz hónapra meghosszabbították. Amennyiben a szabadulása után ismét vezetni szeretne, egy bővített vizsgát kell majd teljesítenie.

Andrew Menary bíró a vádlott elleni bizonyítékokat elsöprőnek titulálta, az esetről készült felvételt pedig sokkolónak nevezte a tárgyalás folyamán. Hozzátette, Doyle olyan dühös lett, hogy teljesen elveszítette az önuralmát, és úgy tört át a tömegen, hogy nem törődött a következményekkel.

– Elismerte, hogy komoly károkat akart okozni a célja elérése érdekében, és még a gyerekeket sem kímélte. Ép ésszel felfoghatatlan, hogy egy józan gondolkodású ember miként cselekedhet így. Nem a tömeg okozta az incidenst, az emberek csak próbáltak elugrani, amikor azzal kellett szembesülniük, hogy egy autó közvetlenül feléjük hajt, és többeket elüt – mondta Menary, kiemelve, hogy ez a bíróság ilyen mértékű borzalmas pusztítást még sohasem látott.

Doyle eredetileg azért ment a városközpontba, hogy a Liverpool parádéján részt vevő barátait felvegye, eközben több piros lámpán is áthajtott. A kihallgatás során azzal védekezett, hogy meglátott valakit egy késsel a kezében, és így egy esetleges támadástól tartva bepánikolt. A tárgyalás során több kamera felvételét levetítették, ezeken jól látszódott, hogy Doyle már a tömeg elérése előtt kifejezetten agresszíven vezetett, és amikor odaért a tett helyszínéhez, több embert is elütött, valamint tárgyakat, például babakocsit tört össze. A felvételek olyan hatással voltak a tárgyaláson résztvevőkre, hogy többen is elsírták magukat.