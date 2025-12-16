Szoboszlai Dominik újabb elismerése, megnevezték az év legjobbjait

A voksolás történetének új csúcstartója a tájékozódási búvárúszó Balázs Péter, aki 24. alkalommal lett első, ezzel átvette a vezetést Portisch Lajos sakknagymestertől, aki 23-szor végzett az élen 1964 és 1994 között. Az idei győztesek közül még kiemelkedik az úszásban is Európa-bajnok uszonyosúszó Senánszky Petra a 13. elsőségével, míg az asztaliteniszező Póta Georgina, a bridzsező Fischer Brigitta és a sífutó Kónya Ádám egyformán 12. alkalommal bizonyult a legjobbnak. Labdarúgásban újra, negyedszer Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa lett az év legjobbja. A szakszövetségek döntése értelmében sportága legjobbja lett többek között Kós Hubert, Kopasz Bálint, Halász Bence, Márton Luana és Csikós Zsóka is. Taroltak a fővárosi klubok, a győztesek közül ugyanis legtöbben a Ferencváros sportolói – heten –, a zöld-fehéreket az MTK (hat), a Vasas és a Honvéd (öt-öt), majd az Újpest és a BVSC (négy-négy) követi. Külföldi klub képviseletében kilencen bizonyultak a legjobbnak.
Asztalitenisz:
András Csaba (TTC OE Bad Homburg) 3. alkalommal lett az év legjobbja
Póta Georgina (Budapesti Erdért Sportegyesület) 12.
Atlétika:
Halász Bence (Szombathelyi Dobó Sportegyesület) 7.
Takács Boglárka (MTK Budapest) 1.
Birkózás:
Bognár Erika (Vasas) 2.
kötöttfogás: Vitek Dárius (BHSE) 1.
szabadfogás: Végh Richárd (Érdi Spartacus) 1.
Bridzs:
Dumbovich Miklós (Kibic SE) 1.
Fischer Brigitta (MTK Budapest) 12.
Búvárúszás:
apnea:
Mayer András (nOxygen Apnea Club) 3.
Törőcsik Zsófia (nOxygen Apnea Club) 2.
uszonyosúszás:
Kiss Nándor (Mátrai Erőmű Búvárklub) 3.
Senánszky Petra (Debreceni Búvárklub) 13.
tájékozódási búvárúszás:
Balázs Péter (Amphora Búvárklub) 24.
Hatházi Katalin (Amphora Búvárklub) 10.
víz alatti rögbi:
Tokaji József (UWR Tiszavirág SE) 1.
Horváthné Szilágyi Mónika (Amphora Búvár Klub) 1.
víz alatti hoki:
Böszörményi Bence (Vízihoki és Tömegsport Egyesület) 2.
Lázár Hédi (Piranha Vízihoki Sportegyesület) 1.
Cselgáncs:
Andrási Márton (Mogyi Bajai JC) 1.
Gyertyás Róza (BHSE) 1.
Cheer:
László Tamás (ELTE-BEAC) 1.
Stefán Bernadett (ELTE-BEAC) 1.
