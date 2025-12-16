Szoboszlai Dominik újabb elismerése, megnevezték az év legjobbjait

A voksolás történetének új csúcstartója a tájékozódási búvárúszó Balázs Péter, aki 24. alkalommal lett első, ezzel átvette a vezetést Portisch Lajos sakknagymestertől, aki 23-szor végzett az élen 1964 és 1994 között. Az idei győztesek közül még kiemelkedik az úszásban is Európa-bajnok uszonyosúszó Senánszky Petra a 13. elsőségével, míg az asztaliteniszező Póta Georgina, a bridzsező Fischer Brigitta és a sífutó Kónya Ádám egyformán 12. alkalommal bizonyult a legjobbnak. Labdarúgásban újra, negyedszer Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa lett az év legjobbja. A szakszövetségek döntése értelmében sportága legjobbja lett többek között Kós Hubert, Kopasz Bálint, Halász Bence, Márton Luana és Csikós Zsóka is. Taroltak a fővárosi klubok, a győztesek közül ugyanis legtöbben a Ferencváros sportolói – heten –, a zöld-fehéreket az MTK (hat), a Vasas és a Honvéd (öt-öt), majd az Újpest és a BVSC (négy-négy) követi. Külföldi klub képviseletében kilencen bizonyultak a legjobbnak.

Szoboszlai Dominik negyedszer lett a legjobb magyar labdarúgó, az MLSZ őt nevezte meg. Fotó: NurPhoto

Asztalitenisz:

András Csaba (TTC OE Bad Homburg) 3. alkalommal lett az év legjobbja

Póta Georgina (Budapesti Erdért Sportegyesület) 12.

Atlétika:

Halász Bence (Szombathelyi Dobó Sportegyesület) 7.

Takács Boglárka (MTK Budapest) 1.

Birkózás:

Bognár Erika (Vasas) 2.

kötöttfogás: Vitek Dárius (BHSE) 1.

szabadfogás: Végh Richárd (Érdi Spartacus) 1.

Bridzs:

Dumbovich Miklós (Kibic SE) 1.

Fischer Brigitta (MTK Budapest) 12.

Búvárúszás:

apnea:

Mayer András (nOxygen Apnea Club) 3.

Törőcsik Zsófia (nOxygen Apnea Club) 2.

uszonyosúszás:

Kiss Nándor (Mátrai Erőmű Búvárklub) 3.

Senánszky Petra (Debreceni Búvárklub) 13.

tájékozódási búvárúszás:

Balázs Péter (Amphora Búvárklub) 24.

Hatházi Katalin (Amphora Búvárklub) 10.

víz alatti rögbi:

Tokaji József (UWR Tiszavirág SE) 1.

Horváthné Szilágyi Mónika (Amphora Búvár Klub) 1.

víz alatti hoki:

Böszörményi Bence (Vízihoki és Tömegsport Egyesület) 2.

Lázár Hédi (Piranha Vízihoki Sportegyesület) 1.

Cselgáncs:

Andrási Márton (Mogyi Bajai JC) 1.

Gyertyás Róza (BHSE) 1.

Cheer:

László Tamás (ELTE-BEAC) 1.

Stefán Bernadett (ELTE-BEAC) 1.