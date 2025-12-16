Szoboszlai Dominikkopasz bálintCsikós ZsókaKós HubertManhercz Krisztián

Szoboszlai Dominik újabb elismerése, megnevezték az év legjobbjait

A Magyar Távirati Iroda Sportszerkesztősége 1964 óta minden esztendőben összegyűjti, kik sportágukban az év legjobbjai. Idén 65 sportág szövetsége válaszolt az MTI megkeresésére az asztalitenisztől a vízilabdáig. Labdarúgásban újra, negyedszer Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa lett az év legjobbja. Sportágában a szakszövetségek döntése értelmében többek között a legjobb lett Kós Hubert, Kopasz Bálint, Halász Bence, Márton Luana és Csikós Zsóka is. A Magyar Kézilabda-szövetség még nem döntött.

2025. 12. 16. 17:58
Szoboszlai Dominik gólja ellenére sem lehet boldog a Leeds elleni meccs után
Szoboszlai Dominik remekül teljesít a Liverpool csapatában Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
A voksolás történetének új csúcstartója a tájékozódási búvárúszó Balázs Péter, aki 24. alkalommal lett első, ezzel átvette a vezetést Portisch Lajos sakknagymestertől, aki 23-szor végzett az élen 1964 és 1994 között. Az idei győztesek közül még kiemelkedik az úszásban is Európa-bajnok uszonyosúszó Senánszky Petra a 13. elsőségével, míg az asztaliteniszező Póta Georgina, a bridzsező Fischer Brigitta és a sífutó Kónya Ádám egyformán 12. alkalommal bizonyult a legjobbnak. Labdarúgásban újra, negyedszer Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa lett az év legjobbja. A szakszövetségek döntése értelmében sportága legjobbja lett többek között Kós Hubert, Kopasz Bálint, Halász Bence, Márton Luana és Csikós Zsóka is. Taroltak a fővárosi klubok, a győztesek közül ugyanis legtöbben a Ferencváros sportolói – heten –, a zöld-fehéreket az MTK (hat), a Vasas és a Honvéd (öt-öt), majd az Újpest és a BVSC (négy-négy) követi. Külföldi klub képviseletében kilencen bizonyultak a legjobbnak.

Szoboszlai Dominik negyedszer lett a legjobb magyar labdarúgó, az MLSZ őt nevezte meg
Szoboszlai Dominik negyedszer lett a legjobb magyar labdarúgó, az MLSZ őt nevezte meg. Fotó: NurPhoto

Asztalitenisz:
András Csaba (TTC OE Bad Homburg) 3. alkalommal lett az év legjobbja
Póta Georgina (Budapesti Erdért Sportegyesület) 12.

Atlétika:
Halász Bence (Szombathelyi Dobó Sportegyesület) 7.
Takács Boglárka (MTK Budapest) 1.

Birkózás:
Bognár Erika (Vasas) 2.
kötöttfogás: Vitek Dárius (BHSE) 1.
szabadfogás: Végh Richárd (Érdi Spartacus) 1.

Bridzs:
Dumbovich Miklós (Kibic SE) 1.
Fischer Brigitta (MTK Budapest) 12.

Búvárúszás:
apnea:
Mayer András (nOxygen Apnea Club) 3.
Törőcsik Zsófia (nOxygen Apnea Club) 2.
uszonyosúszás:
Kiss Nándor (Mátrai Erőmű Búvárklub) 3.
Senánszky Petra (Debreceni Búvárklub) 13.
tájékozódási búvárúszás:
Balázs Péter (Amphora Búvárklub) 24.
Hatházi Katalin (Amphora Búvárklub) 10.
víz alatti rögbi:
Tokaji József (UWR Tiszavirág SE) 1.
Horváthné Szilágyi Mónika (Amphora Búvár Klub) 1.
víz alatti hoki:
Böszörményi Bence (Vízihoki és Tömegsport Egyesület) 2.
Lázár Hédi (Piranha Vízihoki Sportegyesület) 1.

Cselgáncs:
Andrási Márton (Mogyi Bajai JC) 1.
Gyertyás Róza (BHSE) 1.

Cheer:
László Tamás (ELTE-BEAC) 1.
Stefán Bernadett (ELTE-BEAC) 1.

Curling:
Kárász Benjámin Raul (Vasas SC) 1.
Joó Linda (Vasas SC) 3.

Darts:
Bagi János (Érdi-El Sportegyesület) 1. és Borbély András (Honvéd Auróra Sportegyesület) 2.
Bogár Alexandra (Fácánkakasos Sportegyesület)

Erőemelés:
Budai Kristóf (Barbell Bunker SE) 1.
Sallai Eszter (Barbell Bunker SE) 3.
fekvenyomás:
Susa Olivér (Vasdisznó Erőemelő SE) 1.
Rozsnyai-Kovács Aletta (Vasdisznó Erőemelő SE) 2.

Evezés:
Pétervári-Molnár Bendegúz (Budapest Evezős Egyesület) 5.
Preil Vivien (Budapest Evezős Egyesület) 1.

Fallabda:
Farkas Balázs (Squashberek, Tatabánya) 7.
Chukwu Hannah (Squashberek, Tatabánya) 6.

Fitnesz:
Gyuris Botond (Miss Fit SE) 1.
Bogdán Szófia (Marcipán Fitness SE) 2.

Floorball:
Hotz Erik (Phoenix Fireball SE) 1.
Oravecz Kinga (Phoenix Fireball SE) 1.

Footgolf:
Sipőcz Artúr (Kastélydombi SE) 2.
Ujvári Izabella (All Stars) 5.

Golf:
amatőr:
Bertényi Bence (Zala Springs Golf Resort) 1.
Földházi-Nagy Zsófia (Zala Springs Golf Resort) 1.
profi:
ifj. Sárközi Richárd (Zala Springs Golf Resort) 2.

Gó:
Barcza Bende (Pagoda) 1.
Urbán-Szalontai Alexandra (Pagoda) 1.

Gyorsasági görkorcsolya:
Moravcsik Márk (Tatabányai Diákkorcsolyázó Egyesület) 1.
Gardi Dominika (Tornádó Team Szeged) 11.

Grappling:
Lakatos Sándor (Tatami Centrum) 1.
Szalay Petra (Zr Team Törökbálint) 1.

Hódeszka:
Diószegi Bence (Ámos Hegyi Grund Snowboard Sportegyesület) 1.
Brunner Blanca (Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete) 3.

Íjászat:
Szedlár János (Encsencsi Vadászíjász Egyesület) 3.
pályaíjászat:
Szijjártó László (Eleven Világ Íjász Egyesület) 1.
3D:
Horváth Ádám (Mesteríjász Kft) 1.
történelmi:
Skaliczky Andrea (Nyílegyenes Íjász Club) 1.

Jet-ski:
Jászai Csongor (Aktív 80 SE) 4. és
Kasza György (Jet&Fun) 7. – megosztva

Jégkorong:
Bálizs Bence (FTC-Telekom) 2.
Odnoga Lotti (SDE HF) 2.

Kajak-kenu:
Kopasz Bálint (Győri VSE) 5.
Csikós Zsóka (Szolnoki Kajak-Kenu Klub) 1.
csapat: Nádas Bence, Kurucz Levente (Szegedi VSE/Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia) 1.

Karate:
Hárspataki Gábor (MTK) 7.
Fleischer Dóra (BVSC) 2.

Kerékpár:
Feldhoffer Bálint (Team United Shipping) 1.
Vas Kata Blanka (SD Worx-Protime) 7.

Kézilabda:
A magyar szövetség (MKSZ) később nevezi meg az év legjobbjait.

Kickbox:
Busa Andrea (Csepeli Szabadidő SE) 3.
Bálint Martin (Csepeli Szabadidő SE) 3.

Korcsolya:
rövid pályás gyorskorcsolya:
Jászapáti Péter (SZKE) 2.
Jászapáti Petra (SZKE) 10.
műkorcsolya:
Pavlova Mária–Sviatchenko Aleksei (páros, FTC) 3.
Ignateva Mariia–Szemko Danijil (jégtánc, Hoffmann Korcsolya Akadémia) 4.
gyorskorcsolya:
Kim Minseok (FTC) 1.
Mercs Abigél (UTE) 1.

Kosárlabda:
Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely) 4.
Juhász Dorka (Galatasaray) 2.

Kutyasport:
Szűcs Géza (Északi Szánhúzó Kutyások Sportklubja)
Köffer Kitti (Északi Szánhúzó Kutyások Sportklubja)

Labdarúgás:
nagypálya:
Szoboszlai Dominik (Liverpool, angol) 4.
Csiszár Henrietta (Internazionale, olasz) 3.
futsal:
Rábl János (MVFC Berettyóújfalu) 1.
Torma Lilla (Bitonto C5) 2.
Lábtoll-labda:
Rab Alexander (Újszászi VVSE) 3.
Farkas Lilla (Újszászi VVSE) 5.

Lovassport:
Hölle Martin (Húskirály Lovasudvar) 5.

Motorsport:
Liszka Roland Noel (Laller Racing SE) 1.
Mohácsi Zsófia (Danuvia 125 SKE) 2.

Motoros vízisport:
Horváth Attila (Starthu-TEO) 2.

Ökölvívás:
Akilov Pylyp (BHSE) 1.
Szeleczki Lilla (MTK) 1.

Öttusa:
Koleszár Mihály (Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület) 1.
Guzi Blanka (Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorló Köre) 1.

Padel:
Weidinger Gergely 1. (Premier Padel)
Andrejszki Dóra (BVSC–Zugló) 4.

Repülő- és légisport:
Feith Máté (Centrum Légi- és Vízisport Klub) 1.
Szilvási Dóra (Magyar Műrepülő Klub KHSE) 1.

Ritmikus gimnasztika:
felnőtt együttes kéziszercsapat (Mészáros Mandula Virág, Urbán-Szabó Mónika, Szabados Dóra, Pesti Dalma, Farkas Júlia, Grek Fruzsina, Jurca Lilla)

Rögbi:
7-es:
Tóth Dániel Mátyás (Honfoglalók Rugby Club) 1.
Jakubecz Lili (Fehérvár Rugby Club) 1.
15-ös:
Vodicska Hunor (Esztergomi Vitézek RAFC) 1.

Röplabda:
teremröplabda:
Horváth Kristóf (AO Kalamata, görög) 1.
Németh Anett (Chieri, olasz) 4.
strandröplabda:
Hajós Artúr és Stréli Bence (SRSE) 6., illetve 7.
Villám Lilla és Kun Stefánia (ÉDRA) 5., illetve 1.

Sakk:
Rapport Richárd (Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület) 5.
Gaál Zsóka (Sentimento Ajka Bányász Sportkör) 3.

Sí:
alpesi sí:
ifj. Bányai Attila (Speed Team SE) 1.
Tóth Zita (Vasas SE) 8.
sífutás:
Kónya Ádám (Veszprémi Sí Egylet) 12.
Laczkó Lara Vanda (Fullsport SE) 1.
sílövészet:
Holló Martin (Vasas SC) 1.
Pónya Sára (Honvéd Zalka SE) 6.
szabadstílusú sí:
Szeghalmi Fanni (FreeRide Club) 1.

Sportlövészet:
Péni István (UTE) 8.
Major Veronika (BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub) 5.

Súlyemelés:
Fekécs Szilárd (Tatabányai SC) 5.
Mitykó Veronika (BKV Előre SC) 5.

Szektorlabda:
szektorlabda szakág:
Szathmáry Károly (Vác) 2.
12 érintéses szakág:
Kovács Nándor (Debrecen) 5.

Szinkronúszás:
Barbócz Blanka (Budapesti Honvéd SE) 3. és Taksonyi Blanka (BVSC–Zugló) 2.

Szkander:
Donkó Márk (Donkó Team) 1.
Krasnyánszki Nóra (MÁB) 1.

Szörf:
Körtvélyesi Antal (Körte Hegyi és Vízi Sportok Egylete) 2.
Gádorfalvi Dalma (Wind Sport Club) 1.

Szumó:
Berta Mike (Érdi Spartacus SC) 1.

Kaszás Elza (Érdi Spartacus Sport Club) 2.

Tájékozódási futás:
Bujdosó Zoltán (Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület) 1.
Gárdonyi Csilla (Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.) 2.

Táncsport:
akrobatikus rock and roll:
Borek Dávid (Rock And Magic Sportegyesület) 1.
Fojt Anna (Dancing Feet Akrobatikus R’n’R SE) 1.
autentikus, modern és divattánc:
Kéri Viktor (Kézér Tánclabor Sportegyesület) 2.
Geréb Luca Zsuzsanna (Kézér Tánclabor Sportegyesület) 1.
break:
Büki Gergely (Pécsi Sport Nonprofit ZRt.) 1.
Szarvák Csenge (Szolnoki Break Tánc és Extrém Sportegyesület) 1.
versenytánc:
Kovács Máté (Oktogon Tánc Centrum Egyesület) 1.
Zsila Andrea (Stúdió 2000 TSE) 1.

Teqball:
Csábi Milán (Infinity) 1.
Péchy Petra (REAC) 1.

Teke:
Zapletán Zsombor (Zalaegerszegi TK) 4.
Hári Boglárka (SK FWT-Composites Neunkirchen) 4.

Tekvondó:
Bailey Kelen (MTK) 1.
Márton Luana (UTE) 2.

Tenisz:
Marozsán Fábián (Vasas) 3.
Babos Tímea (MTK) 10.

Tollaslabda:
Kis-Kasza Miklós (Városi Sportegyesület Dunakeszi) 1.
Sándorházi Vivien (Városi Sportegyesület Dunakeszi) 2.

Torna:
szertorna:
Mészáros Krisztofer (Győri AC) 5.
Czifra Bettina Lili (Dunaújvárosi KSE) 1.
aerobik:
Mikulecz András Ágoston (Óbudai WDSE) 2.
Fejér Fruzsina (Óbudai WDSE) 3.
akrobatikus torna:
Molnár Jázmin–Király Jázmin páros 1.

Triatlon:
Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 4.
Kropkó Márta (Kropkó Triatlon Club) 1.

Úszás:
Kós Hubert (BVSC–Zugló) 3.
Ábrahám Minna (UTE) 1.
nyílt vízi:
Betlehem Dávid (FTC) 1.
Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 1.

Vitorlázás:
Vadnai Jonatán (Balatonfüredi Yacht Club) 4.
Fehér Boróka–Fehér Szonja (Alsóörsi Marina Vitorlás Klub) 1.

Vívás:
Siklósi Gergely (BHSE) 2.
Battai Sugár Katinka (DEAC) 2.

Vízilabda:
Manhercz Krisztián (FTC-Telekom Waterpolo) 2.
Keszthelyi Rita (FTC-Telekom Waterpolo) 9.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

