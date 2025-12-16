A Liverpool legendája szerint Szalah megbánná, ha a távolból nézné Budapestet

Egyes vélemények szerint Mohamed Szalah pillanatok alatt lerombolta liverpooli örökségét, amikor a Leeds elleni bajnoki (3-3) után mikrofon elé állt. A 33 éves szélső sérelmezte, hogy nem játszik, miközben szerinte az évek során kiérdemelte, hogy helye legyen a kezdőcsapatban. Hozzátette, valaki a busz alá akarja lökni őt, és a történtekről még Arne Slot vezetőedzővel sem tud beszélni, mert a korábbi jó kapcsolatuk mára semmivé lett.

Májusban még minden szép és jó volt, együtt ünnepelt Szalah és Slot Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A klubnál úgy látták, Szalah nem a megfelelő módját választotta a sérelmei megosztásának azzal, hogy a nyilvánosság elé állt, és úgy leckéztették meg, hogy kitették őt az Inter elleni BL-mérkőzés keretéből. Ezzel sok szigetországi szakértő óhajának is eleget tettek, akik közül az egyik leghangosabb a Liverpool legendája, Jamie Carragher volt:

– Azt gondoltam, szégyen volt, amit a meccs után tett. Egyesek ezt érzelmi kitörésként festették le, de én nem így gondolom. Szerintem valahányszor Mo Szalah megáll a vegyes zónában, amit nyolc év alatt négyszer tett meg Liverpoolban, azt előtte alaposan megbeszéli az ügynökével. Most a lehető legnagyobb kárt akarta okozni és megerősíteni a saját pozícióját. Ezt a hétvégét választotta erre, kivárt egy rossz eredményt, amikor egyébként is gödörben van a csapat, és úgy gondolta, ez a megfelelő alkalom arra, hogy nekimenjen a menedzsernek, és talán megpróbálja ki is rúgatni. A klub helyesen döntött, hogy kitette a BL-keretből. Nem tudom, hogy játszik-e még valaha a Liverpool csapatában, de a magam részéről remélem, hogy igen. Ő az egyik legnagyszerűbb játékos, aki valaha volt nálunk, de ha így folytatja, ilyen kijelentéseket tesz, ha nem játszik, hát, nem tudom… – elmélkedett az egykori védő a Sky Sports Monday Night Football című műsorában.

Carragher Szalah helyében maradna Liverpoolban

A Liverpool Szalah nélkül is hozta az Inter elleni rangadót (éppen Szoboszlai Dominik lőtte az egyiptomi helyett a mindent eldöntő tizenegyest), ám azóta a 33 éves klasszis megbeszélte a történteket Slottal, és a diskurzus annyira jól sikerült, hogy Szalah a következő meccsen, a Brighton ellen (2-0) visszakerült a keretbe, sőt, a 26. percben, amikor kényszerű cserére került sor, a holland menedzser azonnal őt küldte be. A szélső hosszú idő után először jó játékkal és PL-rekordot érő gólpasszal hálálta meg a bizalmat, mielőtt csatlakozott volna az egyiptomi válogatotthoz, a lefújás után pedig elérzékenyülve köszönt el az Anfield közönségétől. Hogy csak átmeneti búcsúról van-e szó, az majd csak januárban derül ki, a Liverpool viszont semmilyen ünnepséget nem szervezett, amilyen egy eligazoló klublegendának kijárna. Erre Carragher is rávilágított az újabb hétfő esti műsorban. A Sky Sports szakértője biztosra veszi, hogy Szalah nem tölti ki a 2027 nyaráig szóló szerződését.