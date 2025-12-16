Mohamed SzalahLiverpoolJamie Carragher

A Liverpool legendája szerint Szalah megbánná, ha a távolból nézné Budapestet

Mohamed Szalah össztűz alá került a Leeds elleni mérkőzés után adott nyilatkozata miatt, a kevés támogató üzenet mellé sok olyan vélemény társult, miszerint a Liverpool egyiptomi királyának távoznia kellene a klubtól. A mindig élesen kritizáló Jamie Carragher sem fogta vissza magát, amikor Szalah kirohanásáról kérdezték a véleményét, másodszorra viszont finomabban fogalmazott, és reméli, a történet ezzel nem ért véget.

2025. 12. 16. 10:38
Kérdés, hogy meddig marad Mohamed Szalah a Liverpool játékosa
Egyes vélemények szerint Mohamed Szalah pillanatok alatt lerombolta liverpooli örökségét, amikor a Leeds elleni bajnoki (3-3) után mikrofon elé állt. A 33 éves szélső sérelmezte, hogy nem játszik, miközben szerinte az évek során kiérdemelte, hogy helye legyen a kezdőcsapatban. Hozzátette, valaki a busz alá akarja lökni őt, és a történtekről még Arne Slot vezetőedzővel sem tud beszélni, mert a korábbi jó kapcsolatuk mára semmivé lett.

Májusban még minden szép és jó volt, együtt ünnepelt Szalah és Slot
Májusban még minden szép és jó volt, együtt ünnepelt Szalah és Slot

A klubnál úgy látták, Szalah nem a megfelelő módját választotta a sérelmei megosztásának azzal, hogy a nyilvánosság elé állt, és úgy leckéztették meg, hogy kitették őt az Inter elleni BL-mérkőzés keretéből. Ezzel sok szigetországi szakértő óhajának is eleget tettek, akik közül az egyik leghangosabb a Liverpool legendája, Jamie Carragher volt:

– Azt gondoltam, szégyen volt, amit a meccs után tett. Egyesek ezt érzelmi kitörésként festették le, de én nem így gondolom. Szerintem valahányszor Mo Szalah megáll a vegyes zónában, amit nyolc év alatt négyszer tett meg Liverpoolban, azt előtte alaposan megbeszéli az ügynökével. Most a lehető legnagyobb kárt akarta okozni és megerősíteni a saját pozícióját. Ezt a hétvégét választotta erre, kivárt egy rossz eredményt, amikor egyébként is gödörben van a csapat, és úgy gondolta, ez a megfelelő alkalom arra, hogy nekimenjen a menedzsernek, és talán megpróbálja ki is rúgatni. A klub helyesen döntött, hogy kitette a BL-keretből. Nem tudom, hogy játszik-e még valaha a Liverpool csapatában, de a magam részéről remélem, hogy igen. Ő az egyik legnagyszerűbb játékos, aki valaha volt nálunk, de ha így folytatja, ilyen kijelentéseket tesz, ha nem játszik, hát, nem tudom… – elmélkedett az egykori védő a Sky Sports Monday Night Football című műsorában.

Carragher Szalah helyében maradna Liverpoolban

A Liverpool Szalah nélkül is hozta az Inter elleni rangadót (éppen Szoboszlai Dominik lőtte az egyiptomi helyett a mindent eldöntő tizenegyest), ám azóta a 33 éves klasszis megbeszélte a történteket Slottal, és a diskurzus annyira jól sikerült, hogy Szalah a következő meccsen, a Brighton ellen (2-0) visszakerült a keretbe, sőt, a 26. percben, amikor kényszerű cserére került sor, a holland menedzser azonnal őt küldte be. A szélső hosszú idő után először jó játékkal és PL-rekordot érő gólpasszal hálálta meg a bizalmat, mielőtt csatlakozott volna az egyiptomi válogatotthoz, a lefújás után pedig elérzékenyülve köszönt el az Anfield közönségétől. Hogy csak átmeneti búcsúról van-e szó, az majd csak januárban derül ki, a Liverpool viszont semmilyen ünnepséget nem szervezett, amilyen egy eligazoló klublegendának kijárna. Erre Carragher is rávilágított az újabb hétfő esti műsorban. A Sky Sports szakértője biztosra veszi, hogy Szalah nem tölti ki a 2027 nyaráig szóló szerződését.

– Nem tudom elképzelni, hogy Mo Szalah a következő idényben is a Liverpool játékosa lesz. Most csak az jár a fejemben, hogy mi történik még az évad végéig? Tudjuk, hogy most az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel majd, amely január közepén ér véget. Egyértelmű, hogy nézeteltérései vannak az edzőjével, akit meg akarok dicsérni, mert nyugodtan kihagyhatta volna Mót a Brighton elleni meccsből, hogy majd a torna után rendezik a soraikat. De tudatosította, hogy ez nem róla szól, a csapat a lényeg, és fontos, hogy Mo Szalah a kispadon legyen, ahonnan beszállva hozzájárult a sikerhez. A múlt héten tanácsot adtam Mónak és az ügynökének, most újra megteszem, mert 

a Brighton elleni meccs után Mo tett egy kört az Anfielden, köszönetet mondva a szurkolóknak, kicsit elérzékenyült a Kop előtt, talán ő sem biztos benne, hogy ez volt-e az utolsó mérkőzése a stadionban. Ha a távozáson gondolkodik, szerintem gondolja át még egyszer!

Szalah: irány Szaúd-Arábia?

Carragher figyelmeztette Szalahot, a korábbi évekkel ellentétben most nem lenne sok választási lehetősége. – Mo most azért távozna Liverpoolból, hogy Szaúd-Arábiába igazoljon. Ez az egyetlen lehetőség, amiről beszélnek, amíg nincs nyitva az átigazolási ablak. Most nincs Barcelona vagy Real Madrid, hanem a szaúdi liga marad. De közben a Liverpool bejuthat az FA-kupa vagy a Bajnokok Ligája döntőjébe az idény második felében.

El tudjátok képzelni, hogy Mo valamelyik szaúdi csapatnál ücsörög, és azt nézi, hogy a Liverpool Budapesten lép pályára a Bajnokok Ligája döntőjében?

Visszajössz január végén, lesz még három hónapod. Oké, talán nem jössz ki jól az edzővel, néhányszor kezdeni fogsz, máskor pedig a kispadra kerülsz, esetleg nem játszol. De Mo Szalah többet érdemel ennél a Liverpool játékosaként. Azt érdemli, hogy sorfalat állítsanak neki, élőképet a Koptól, és azt, hogy a családjával együtt jelenlen meg a pályán, és megünnepeljék, amit elért a Liverpool játékosaként. Most el kell felejteni az edzővel való ellentéteket, és három-négy hónapig még Liverpoolban tervezni. A legrosszabb dolog, ami történhet, hogy hatalmas búcsúünnepséget követően távozol. A legjobb pedig, hogy a csapattársaiddal együtt kisétálsz a budapesti BL-döntőre. Ha Szaúd-Arábiából látná a Liverpoolt ebben a helyzetben, nagyon megbánná, hogy távozott – szögezte le Carragher.

