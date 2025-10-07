Rendkívüli

autós hírDaciaDacia Springromán autó

Kétszázhuszonkét százalékkal lett erősebb a Dacia olcsó villanyautója

A Kínában készülő Spring már akár 100 lóerős változatban is elérhető a harmadik modellfrissítése után.

2025. 10. 07. 17:56
Forrás: Dacia
2021-ben lépett piacra a Dacia Spring Electric, mint a kínai piacon kapható Renault Kwid európai piachoz igazított testvérmodellje. Kezdetben csak 45 lóerős villanymotorral volt kapható, aztán egy évvel később bevezették a 65 lóerős változatot is, amely 19,2 helyett már 13,7 másodperc alatt gyorsult fel 0-100 km/h-ra, és 26,2 helyett már 14 másodperc alatt 80-120 km/h-ra, vagyis sokkal könnyebben lehetett vele tartani a forgalom ritmusát városon kívül is. 

Dacia Spring
Fotó: Dacia

Aztán a 2024-es modellfrissítésnél már nem csak a maszkot és az emblémát, hanem a miniautó teljes orr-részét is a Dacia akkor új arculatához igazították, de a beavatkozások jórészt kozmetikai jellegűek voltak. Most pedig elérkezett a harmadik modellfrissítés, amely újra a lemezek alatti technikát érinti. A Dacia ismét megnövelte a Spring teljesítményét, most a belépő változat lett 70 lóerős, a csúcsváltozat pedig 100 lóerőt képes az első kerekekre küldeni. Sajnos a százas sprintidőt nem árulta el a román gyártó, de azt igen, hogy 

80-120 km/h-ra a gyengébb 10,2, az erősebb 6,9 másodperc alatt képes felgyorsulni.

Ez azt jelenti, hogy a legelső változat idejéből 19,3 másodpercet faragtak, ami jelentős különbség.

Dacia Spring
Fotó: Dacia

Az új hajtó villanymotorok mellett a Dacia egy új, 24,3 kWh-s akkumulátorral is felszerelte a Springet, amely 

lítium-vas-foszfát alapú, elsőként a Renault-csoport modelljei között.

A Dacia szerint az LFP technológia csökkenti a költségeket, hosszabb élettartamot biztosít és javítja a hőbiztonságot a hagyományos lítium-ion akkumulátorokhoz képest. Az új akkumulátor változatlanul 225 km-es hatótávolságot biztosít a WLTP ciklus szerint, ami a Dacia szerint elegendő ahhoz, hogy az autó „egyetlen töltéssel lefedjen egy teljes munkahetet” egy átlagos felhasználó számára. Mostantól akár 40 kW-tal is tölthető a csúcsot jelentő Extreme felszereltség esetén (szemben az alapáras 30 kW-tal) a Spring, így 20-80 százalékra már 29 perc alatt feltölthető.

Dacia Spring
Fotó: BEAM Photography, Publicis Conseil;, He&Me / Dacia

A jóval nagyobb teljesítmény miatt a futóművön, a fékrendszeren és az aerodinamikán is módosítani kellett. Továbbfejlesztett fékrendszert kapott a legkisebb Dacia erősebb rásegítéssel, már alapáron jár a kanyarstabilizátor és az újrahangolták a teljes felfüggesztést a jobb stabilitás érdekében. A padlóba épített, erősebb házzal rendelkező új akkucsomag jobb súlyelosztást és merevebb karosszériát eredményezett, ami állítólag jó hatással van a korábban sokat kritizált vezetési élményre. Új, aerodinamikailag optimalizált karosszériaelemekkel a légellenállási együttható 0,743-ról 0,665-re csökkent.
Várhatóan a Spring árai változatlanok maradnak, ami azt jelentheti, hogy továbbra is a piac legolcsóbb villanyautója lesz. A fő riválisa a szintén Kínából érkező, 7,49 millió forintba kerülő Leapmotor T03, amely 95 lóerőt és 265 km hatótávot kínál.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Egy mondat a jelenről

Bayer Zsolt avatarja

Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

