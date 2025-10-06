Rendkívül olcsó, mégis csinos és használható autót mutatott be a Dacia

A Dacia számításai szerint az új járművek átlagára Európában 2010 és 2024 között 77 százalékkal emelkedett, ami messze meghaladja a háztartások jövedelmének emelkedését. A Hipsterrel az a márka célja, hogy egy olyan olcsó közlekedési alternatívát nyújtson, amelynek segítségével a jelenleginél szélesebb közönséghez juthatna el az elektromobilitás, ráadásul a Springnél divatosabb formában, hogy a városi divatőrült hipszterek érdeklődését is felkeltse.

A kerekek a sarkokba kerültek

Fotó: Dacia

Csupán három méter hosszú a román tanulmányautó, emellett 1,55 méter széles és 1,54 méter magas, így

még egy klasszikus miniautónál, sőt egy japán „kei” autónál is kisebb

(utóbbiak 3,4 méter hosszúak és 1,48 méter szélesek lehetnek legfeljebb). Csak néhány mopedautó, mint például a Citroen Ami vagy a testvérmodellje, a Fiat New Topolino kisebb nála. A szögletes, minél jobb térkihasználásra törekedő dizájn a rövid túlnyúlásaival egyértelműen a kei autókat idézi.