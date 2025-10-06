autós hírDaciaromán autó

Rendkívül olcsó, mégis csinos és használható autót mutatott be a Dacia

A Hipster még csak tanulmány, de egy olyan elektromos városi minit vetít előre, amely hamarosan felforgathatja az európai autópiacot.

Gulyás Péter
2025. 10. 06. 18:23
Dacia Hipster Fotó: Luc Lacey Forrás: Dacia
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Dacia számításai szerint az új járművek átlagára Európában 2010 és 2024 között 77 százalékkal emelkedett, ami messze meghaladja a háztartások jövedelmének emelkedését. A Hipsterrel az a márka célja, hogy egy olyan olcsó közlekedési alternatívát nyújtson, amelynek segítségével a jelenleginél szélesebb közönséghez juthatna el az elektromobilitás, ráadásul a Springnél divatosabb formában, hogy a városi divatőrült hipszterek érdeklődését is felkeltse.

Dacia Hipster
A kerekek a sarkokba kerültek
Fotó: Dacia

Csupán három méter hosszú a román tanulmányautó, emellett 1,55 méter széles és 1,54 méter magas, így 

még egy klasszikus miniautónál, sőt egy japán „kei” autónál is kisebb

(utóbbiak 3,4 méter hosszúak és 1,48 méter szélesek lehetnek legfeljebb). Csak néhány mopedautó, mint például a Citroen Ami vagy a testvérmodellje, a Fiat New Topolino kisebb nála. A szögletes, minél jobb térkihasználásra törekedő dizájn a rövid túlnyúlásaival egyértelműen a kei autókat idézi.

1/34 Dacia Hipster

Az egyszerű, mégis csinos karosszérián a küszöbök és kerékjáratok védőburkolatait a Dacia saját fejlesztésű, nagymértékben újrahasznosított Starkle nevű műanyagjából formázták meg, ilyen található a Dusteren és a Bigsteren is. További költségcsökkentő intézkedések közé tartoznak 

a kilincsek helyett használt hevederek,

a hátsó üveg mögé szerelt hátsó lámpák és az egyszerű külső tükrök, valamint a tolóablakok. Apró mérete ellenére állítólag a Hipster elegendő helyet ígér négy felnőtt számára, bár a csomagtartó alig nagyobb egy aldis zacskónál, mindössze 70 literes. Igaz, a hátsó ülések lehajtásával 500 literre bővíthető.

Még mindig a doboz formának a legjobb a helykihasználása
Fotó: Dacia

A belső térben 11 darab „You Clip” rögzítési pontot alakítottak ki, amelyek pohártartók, kartámaszok, lámpák, játékok stb. számára készültek. Digitális műszerfal van, de saját érintőképernyős infotainment rendszer nincs, ehelyett a felhasználó okostelefonja – amely digitális kulcsként, navigációs eszközként és infotainment rendszerként szolgál – egy dokkolóállomáson van rögzítve, és egy hordozható Bluetooth hangszóróhoz csatlakozik. Apró geg, hogy a kétküllős, szögletes kormánykerék küllői függőlegesen, nem pedig vízszintesen vannak.

Mindössze 800 kilogrammos tömegével a Hipster nagyjából 20 százalékkal könnyebb, mint a Spring.

A Dacia célja, hogy a miniautó teljes életciklusa alatti karbonlábnyomát a hagyományos elektromos járművekhez képest a felére csökkentse azáltal, hogy kevesebb anyagot és energiát használ fel a gyártásához. A pontos akkumulátorkapacitás és a villanymotor teljesítménye egyelőre titkos, de a Dacia utal arra, hogy a hatótávolság a valós szokásokhoz igazodik. A román autógyártó kutatásai azt mutatják, hogy a francia sofőrök 94 százaléka kevesebb mint 40 kilométert tesz meg naponta, ami hetente körülbelül 280 kilométert jelent. A Hipster az ehhez hasonló tipikus rutinokat hetente két újratöltéssel tudja kezelni, ami aprócska, 100 km-nél kisebb hatótávolságra és 10 kWh-nál kisebb akkumulátorra utal (saját becslés).

Fabetétet és bőrkárpitot ne itt keressünk, de ízlésesen spórolt a Dacia a beltérben
Fotó: Dacia

A Dacia azt szeretné, ha a Hipster egy olyan sorozatgyártású autóvá fejlődne, amely felforgathatja az európai elektromosjármű-piacot. Ez a közelgő szabályozási változásokkal történhet meg, amelyek lehetővé teszik a kisebb és megfizethetőbb elektromos járművek értékesítését az egész kontinensen úgy, hogy a biztonsági és kényelmi felszereltségekben kompromisszumokat köthetnek a gyártók. A tanulmány szériaváltozata 

várhatóan olcsóbb lesz a Dacia jelenlegi elektromos modelljénél, a Kínából importált Springnél, 

ami azt jelenti, hogy kb. 6-6,5 millió forintba kerülne, ha már ma elérhető lenne. Az új koncepcióautó mellett a Dacia bemutatta a Spring, a Sandero, Logan és Jogger modellfrissítésen átesett változatait is, amiről holnap olvashatnak részletes összefoglalót.

1/34 Dacia Hipster

 

