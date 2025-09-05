Eltűnt Magyarország legolcsóbb új autója – de mi van helyette?

Véget ért a Mitsubishi Space Star hazai forgalmazása, és ezzel eltűnt a piacról az utolsó ötmillió forint alatti új autó – szúrta ki az Autónavigátor.hu. Évek óta ez a három gyémántos emblémájú kisautó volt a piac legalacsonyabb árú modellje, korábbi összeállításaink ár szerint növekvő 10-es toplistáinak élén bebetonozott helye volt. Kétségtelen, hogy a háromhengeres, benzines Space Star (más piacokon Mirage) nem volt éppen friss fejlesztés: 2012 óta volt kapható kontinensünkön, igaz, azóta több kisebb-nagyobb modellfrissítésen átesett. Japánban 2022-ben, Észak-Amerikában pedig tavaly fejezték be az értékesítését. De mi történt Európában?

Fotó: Mitsubishi Motors

Mint a Mitsubishi magyarországi importőrjétől megtudtuk, már kontinensünkön is rég leállt a forgalmazás, de a kereskedők már korábban látták, hogy a szerényebb jövedelmű vásárlók továbbra is érdeklődnek a Space Star iránt.

Ezért búcsúzóul komoly hazai raktárkészletet rendeltek belőle,

és így a tavalyi teljes évben még 250-300 darab gazdára talált belőle, ami a márka teljes volumenét tekintve jó eredmény. Még idén is legalább 80-90 új tulajhoz került a kisautóból, ám július 6. után nem lehetett újként forgalomba helyezni, e dátumig a legutolsó darabok is rendszámot kaptak.

Fotó: Mitsubishi Motors

Kivezetésének konkrét oka az EU-ban életbe lépő szabályzás: nem felelt meg azoknak a hiányzó e-Call (segélyhívó) és néhány kötelező vezetéstámogató rendszer miatt, ugyanakkor le kell szögezni, hogy az emissziós előírásokat még teljesítette. Fő vonzerejét az ára jelentette, hiszen

az Entry alapmodell már 4,44 millió forinttól kapható volt.

Ám ebből a klíma, a központi zár és a rádió is hiányzott, így a vevők zöme inkább a következő, még mindig az ötmilliós álomhatár alatti Inform modellt preferálta (mi annak idején a képeken is látható csúcsverziót teszteltük). Távozásával a Mitsubishi kínálata a Renault-együttműködésben készülő Colttal (6,59 millió) és ASX-szel (akciósan 7,99 millió forint) indul.

Fotó: Mitsubishi Motors

De melyek most a hazai piac legolcsóbb modelljei? Nos, már a hatmillió forint alatti új autók mezőnye is igencsak megritkult, már a legtöbb városi mini is e lélektani határ fölött elérhető, akárcsak a bevallottan olcsó kocsinak szánt Citroen C3 és az Suzuki Swift. Csak a koros Fiat Pandina árcéduláján szerepel 5,99 milliós összeg (természetesen az országos árakat felülírhatják a márkakereskedői kedvezmények). Ami pedig a legolcsóbb hazánkban kapható járgányt illeti, e „dicsőség” most hosszú idő után visszatért a Dacia márkához: 5,69 milliótól elérhető a Sandero Essential, legalábbis a szeptember 30-ig tartó készletakció keretében.