Drámai döntőben olimpiai bajnok lett a magyar férfi párbajtőrcsapat!

A párizsi olimpián a férfi párbajtőrözők csapatversenyének döntőjét Magyarország és Japán vívja. Idén egy fináléban már összecsapott a két válogatott, februárban, a németországi Heidenheimban rendezett világkupaversenyen a magyar csapat 37-30-ra nyert . Magyarország ugyanazzal a négy vívóval utazott el Párizsba is, akik akkor alkották a csapatot: Siklósi Gergely, Koch Máté és Andrásfi Tibor mellett azonban Nagy Dávid a döntőig nem kapott lehetőséget az olimpia alatt. A japánoknál Párizs egyéni bajnoka, Kano Koki mellett Minobe Kazujaszu és Jamada Maszaru kezdett, de előbbi helyére már a Venezuela elleni negyeddöntőben beállt Komata Akira, aki februárban még egyáltalán nem volt tagja a japán csapatnak.

Koch Máté, Siklósi Gergely és Andrásfi Tibor olimpiai érme már biztos volt a döntő előtt, Nagy Dávid a fináléban állt be csereként (Fotó: Csudai Sándor)

Visszacserére az olimpián nincs lehetőség, azaz a japán csapat döntőbeli összeállítása már egyértelmű volt. A magyaroknál viszont nagy kérdés, hogy Nagy Dávid, aki sokszor befejezőembere volt a csapatnak, lehetőséget kap-e a fináléban.

Három vagy négy magyar érem?

A negyeddöntő és az elődöntő alapján nem lenne ok a változtatásra, Siklósi Gergely, Koch Máté és az egyéniben negyedikként végzett Andrásfi Tibor is jól vívott, a kazahokat, majd a házigazda franciákat is fölényesen, egyaránt 45-30-ra győzte le a magyar csapat.

Csakhogy ha Nagy Dávid nem vív a versenyen, akkor hivatalosan nem fog olimpikonnak számítani, és érmet sem kap.

Bár a japánoknál már nem állt fenn ez a helyzet, egyedi dilemmáról semmiképpen sem beszélhetünk, a korábbi három párizsi csapatverseny győztese egyaránt csak a döntőben küldte pástra a tartalékját, a férfi kardozók fináléjában, Magyarország ellen Dél-Korea szinte az utolsó pillanatban, egyetlen asszóra cserélte be Do Gjeong Dongot, s éppen az ő beszállása döntötte el a finálét a koreaiak javára.

Ezt akár jó előjelnek is tekinthettük a döntő előtt.

Siklósi Gergely kezdett Japán ellen

A magyar csapat a döntőig vezető úton is a biztonságra törekedett az első asszókban. Bő másfél percig nem született tus a döntőben, Siklósi Gergely és Jamada is kapott egy sárga lapot. Végül a japán talált először, de Siklósi fordított, három perc után 2-1-re vezetett Magyarország.

Siklósi Gergely a tokiói egyéni döntő után Párizsban csapatban vívott olimpiai finálét, s ezt már megnyerte (Fotó: Csudai Sándor)

Következett a tavalyi világbajnok Koch Máté a Párizsban egyéni aranyérmes Kano ellen, és az újabb három perc végére tovább, 5-2-re nőtt a magyar csapat előnye.

Komata feljebb hozta a japán csapatot Andrásfi Tibor ellen, de a döntő harmada után továbbra is Magyarország vezetett, 7-6-ra.

Koch Jamadával szemben is remekül vívott, kivédte a japán támadásait, ő pedig többször is talált, 10-7-re hízott a magyar előny.

Siklósi és Komata asszójával folytatódott a döntő, s megmaradt a három tusnyi különbség.

Nagy Dávid az olimpiai bajnok ellen szállt be

Ekkor szánta el magát cserére a magyar csapat, Andrásfi helyett jött Nagy Dávid, éppen az egyéni olimpiai bajnok Kano ellen. A magyar vívó adta az első két tust, a japán szintén kettővel válaszolt, 14-11-re vezetett Magyarország a finálé utolsó harmada előtt.

A régóta őrzött magyar előny Koch és Komata asszójában elfogyott, a japán egyenlítés után azonban Koch újra talált, így 17-16-os előnynél hagyta el a pástot.

Következett Nagy és Jamada. Először a japán talált, de Nagy Dávid sem hagyta, hogy az ázsiaiak vezessenek, s végül 20-18-as magyar előnyt harcolt ki a befejező asszó előtt.

Kano és Siklósi kezében volt a döntő sorsa. A japán 20-20-ra kiegyenlített, de egy együttes találat után Siklósi visszaállította a két tusnyi különbséget. Kano hét másodperccel a vége előtt újra kiegyenlített, jöhetett a ráadás.