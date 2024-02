Van, amiről egyelőre nem akarnak beszélni férfi-párbajtőrözőink

– Csodálatos napot zártunk, jól éreztem magam a páston, a csapat volt a legfontosabb ezen a versenyen, hogy meglegyen a kvóta, így az utolsó csapatvilágkupán felszabadultan vívhatunk. Ám mindent meg kell tennünk azért, hogy az olimpián könnyebb ellenféllel kezdjünk a negyeddöntőben, ehhez pedig minél előbb kell lenni a kiemelésnél, azaz nem dőlhetünk hátra – mondta el Koch Máté.

A heidenheimi dobogó tetején Forrás: Magyar Vívószövetség/Luca Pagliaricci/Bizzi Team

A tavaly Milánóban egyéniben világbajnoki aranyérmes párbajtőröző hozzátette:

– Mind a négyen kimagaslóan vívtunk Heidenheimben, ami legutóbb a tavalyi Európa Játékokon fordult elő, épp ezért most örültem, hogy a srácok ki tudták hozni a maximumot. Bármilyen összetételben álltunk fel, jelesre vizsgáztunk. A csapat erőssége, hogy többféle felállásban is sikeresek vagyunk. Most szombaton, például a franciák elleni kulcsfontosságú elődöntőben pont én pihentem.

A magyar férfipárbajtőr-csapat a németországi viadal előtt az ötödik helyen állt a kvalifikációs rangsorban, ez zónaeloszlás szerinti kvótát ért volna, a következő európai válogatott, a cseh pedig a kilencedik pozíciót foglalta el, jelentős hátránnyal. A magyar együttes az éppen előttük álló kazahokat is legyőzve jutottak döntőbe, ezzel az első négy közé kerültek a rangsorban. A mieink az elődöntőben drámai küzdelemben, aranytussal 37-36-ra verték a franciákat, majd a döntőben 37-30-ra a Tokióban olimpiai bajnok japánokat győzték le úgy, hogy az utolsó pár előtt 22-21 volt az állás, végül Siklósi 15-9-re nyert Kano Koki ellen.

Koch Máté: Gyerekkori álmunk vált valóra

Koch Máté kiemelte, hogy eddig csupán egyszer sikerült megverniük a franciákat, épp a párizsi világkupán. Érdekesség, hogy az volt ennek a csapatnak az első győzelme a világkupákon.

– A franciák elleni aranytus után mindenki extázisba került és még most is jó visszagondolni arra a pillanatra, amikor együtt örültünk a kvóta megszerzésének. Gyerekkori álmunk vált valóra, mert együtt vívtunk már a korosztályos versenyeken is. Két világkupa van még hátra, jövő hétvégén idehaza csak egyéniben lehet küzdeni, plusz lesz még az Eb is. Ezzel a sikerrel a világranglista első helyére jöttünk fel, ami nem kis szó – zárta élménybeszámolóját a Vasas SC 24 éves sportolója.

Az egyéves kvalifikációs időszakban még egy csapatverseny van hátra, ezt egy hónap múlva Tbilisziben rendezik, de a tavaly Európa-bajnok, vb-ötödik magyar válogatottnak már biztos a helye az olimpiai mezőnyben, ahol Koch Mátéék természetesen szeretnék megszerezni a legfényesebb érmet a csapatversenyben, miközben egyéniben is esélyesek vagyunk, de egyelőre nem beszélnek erről.

Borítókép: A kvótát szerzett csapatunk: Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid és (Forrás: Magyar Vívószövetség/Luca Pagliaricci/Bizzi Team)