Világszenzáció: aranyéremért vívhat párbajtőrcsapatunk Párizsban, döbbent franciák!

Férfi-párbajőrcsapatunk (Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor, Nagy Dávid) a nyolc között imponáló vívással 45-30-ra nyert a kazahok ellen, és készülhetett a franciák elleni mérkőzésre. Együttesünk a világranglistán az ötödik, a házigazdák csapata pedig az első, ez alapján az elődöntőben nem nekünk állt a zászló. Ám ha az egyéni világranglistás helyezéseket néztük, már más képet látunk. Siklósi Gergely a második, Koch Máté a hatodik, Andrásfi Tibor a kilencedik a rangsorban. Andrásfi Párizsban egyéniben negyedik lett, Siklósi és Koch egyaránt egyéni világbajnok, utóbbi a regnáló világbajnok, Siklósinak pedig Tokióból olimpiai ezüstje is van.

A kazahokat könnyedén győzték le a mieink Fotó: Csudai Sándor

A francia csapatból a világranglistán Yannick Borel a harmadik, Luidgi Midelton a nyolcadik, Romain Cannone a 11., és utóbbi a tokiói olimpiai bajnok, emlékezhetünk, ő győzte le a fináléban Siklósit, 2022-ben pedig egyéniben és csapatban is világbajnok lett. A nagy öreg, 35 éves Borel pedig most lett ezüstérmes. Neki is van olimpiai aranya, még 2016-ban nyerte csapatban, ötszörös világbajnok, és az egyik aranyát egyéniben szerezte.

– Itthon vannak, ők a világranglista-vezetők, nagyon erős és jó csapat az övék. Szerintem támadni, jönni fognak, és ezt ki tudjuk használni. Az alaptaktikánk az lesz, hogy félig védekezve kezdünk, de azért a pást közepén. Meglátjuk, hogy alakul, szeretnénk győzni – vezette fel az elődöntőt Siklósi Gergely.

Siklósi Gergely, Koch Máté és Andrásfi Tibor is zseniális volt!

S a Grand Palais-ben a találkozó szenzációsan indult számunkra: Andrásfi 2-1-re nyert Borel, Siklósi 4-3-ra Cannone, Koch pedig 4-2-re Midelton ellen, az első kör után 10-6-ra vezettünk. Majd 15-8-ra, mert Andrásfi oktatta Cannone-t, 5-2-re vezetett ellene, és maradt is ennyi. A lelátókon a franciák nem hittek a szemüknek. Koch 9-8-ra verte a nagy rohamozó Borelt, 24-16 volt ide. Siklósi jött Mideltonnal, és versenyzőnk két találata után már tíz volt közte 26-16-nál. Siklósi végül 6-2-re hozta az asszóját, az utolsó kör 30-18-as magyar vezetéssel kezdődött. A franciák cseréltek, Koch ellenfele a Cannone helyére beugró Paul Allegre lett, a világranglista 53. helyezettje, de ő sem segített a házigazdának, Koch 5-3-ra megverte, 35-21-re vezettünk. Az utolsó előtt párban az Andrásfi–Midelton asszó 5-5-re végződött, Siklósi 40-26-os előnyről kezdett Borel ellen. A vége 45-30 lett, döntőben a magyar csapat, francia döbbenet a Grand Palais-ben!

A mieink ellenfele a döntőben a címvédő japán csapat lesz 20.30-kor.

– Ez a mi napunk, és meg kell csinálnunk! – mondta Siklósi Gergely az elődöntő után az M4 Sport kamerája előtt.