Feszülten várja a világ Trump és Putyin újabb találkozóját

Trump és Putyin kapcsolata nem a globális diplomáciával kezdődött, hanem üzleti kapcsolatokkal. A Trump–Putyin-csúcstalálkozók hangulatát már korábban megalapozták. Mielőtt Donald Trumpot elnökké választották, többször beszélt Vlagyimir Putyinról, megjegyzései pedig gyakran pozitívak voltak.

A közelgő Trump–Putyin-csúcstalálkozó a hatodik lesz, már öt alkalommal tárgyaltak egymással az elnökök személyesen (Fotó: AFP)

Szakértők szerint ez megalapozta kapcsolatukat, amely a modern politika egyik legalaposabban vizsgált témájává vált. A 2010-es évek elején Trump üzletemberként és magánemberként gyakran beszélt Oroszországról. Egy 2013 októberi interjúban David Lettermannal Trump mellékesen megemlítette, hogy

egyszer találkozott Putyinnal, megjegyezve, hogy sok üzletet folytatott az oroszokkal, akiket okosnak és keménynek tartott, Putyint pedig kemény fickónak nevezte.

2015-ben több interjúban is beszélt arról Trump, hogy már találkozott Putyinnal. Michael Savage rádiós műsorában úgy fogalmazott: „Egyszer, igen. Réges-rég. Egyébként remekül kijöttünk vele.” 2015 novemberében pedig arról beszélt, hogy nagyon jól megismerte Putyint egy közös televíziós szereplés során a 60 Minutes című műsorban. Trump szegmensét New Yorkban, Putyinét Oroszországban rögzítették. Igaz, 2016-ban azt mondta Donald Trump, hogy nem találkozott Putyinnal, hamarosan sor került az első hivatalos találkozójukra.

Trump és Putyin hivatalos találkozói – mint egy hullámvasút

A két vezető hivatalosan ötször találkozott Trump első ciklusa alatt. 2018-ban Helsinkiben azonban lényegében két találkozót is tartottak: egy négyszemközti találkozót, amelyet egy külön közös sajtótájékoztató követett, majd munkaebéden ismét tárgyaltak – immár tisztviselők jelenlétében. A 2025 augusztusi alaszkai csúcstalálkozó lesz az első találkozásuk Trump második elnöki ciklusa alatt.

2017. július 7.

A két világvezető első hivatalos személyes találkozójára a G20-ak csúcstalálkozóján került sor a németországi Hamburgban, 2017. július 7-én külügyminisztereik társaságában.

Abban bízunk, hogy nagyon sok pozitív dolog történik majd Oroszország, az Egyesült Államok és minden érintett számára. És megtiszteltetés itt lenni önnel, köszönöm

– mondta Vlagyimir Putyin felé fordulva Donald Trump.