Trump-Putyincsúcstalálkozóalaszka

Feszülten várja a világ Trump és Putyin újabb találkozóját

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök az elmúlt években ötször találkozott egymással hivatalosan, kapcsolatuk azonban régebbre nyúlhat vissza. Bár azt sosem tisztázták, hogy hol és mikor, Trump már első elnöki ciklusa előtt is beszélt arról, hogy korábban találkozott már Putyinnal, akit egy kemény fickónak tart. A pénteki, alaszkai Trump–Putyin-csúcstalálkozó sorsdöntő lehet nemcsak az orosz–ukrán háború, hanem az amerikai–orosz kapcsolatok jövője szempontjából is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 7:33
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Trump és Putyin kapcsolata nem a globális diplomáciával kezdődött, hanem üzleti kapcsolatokkal. A Trump–Putyin-csúcstalálkozók hangulatát már korábban megalapozták. Mielőtt Donald Trumpot elnökké választották, többször beszélt Vlagyimir Putyinról, megjegyzései pedig gyakran pozitívak voltak. 

A közelgő Trump–Putyin csúcstalálkozó a hatodik lesz, már öt alkalommal tárgyaltak egymással az elnökök személyesen
A közelgő Trump–Putyin-csúcstalálkozó a hatodik lesz, már öt alkalommal tárgyaltak egymással az elnökök személyesen (Fotó: AFP)

Szakértők szerint ez megalapozta kapcsolatukat, amely a modern politika egyik legalaposabban vizsgált témájává vált. A 2010-es évek elején Trump üzletemberként és magánemberként gyakran beszélt Oroszországról. Egy 2013 októberi interjúban David Lettermannal Trump mellékesen megemlítette, hogy 

egyszer találkozott Putyinnal, megjegyezve, hogy sok üzletet folytatott az oroszokkal, akiket okosnak és keménynek tartott, Putyint pedig kemény fickónak nevezte. 

2015-ben több interjúban is beszélt arról Trump, hogy már találkozott Putyinnal. Michael Savage rádiós műsorában úgy fogalmazott: „Egyszer, igen. Réges-rég. Egyébként remekül kijöttünk vele.” 2015 novemberében pedig arról beszélt, hogy nagyon jól megismerte Putyint egy közös televíziós szereplés során a 60 Minutes című műsorban. Trump szegmensét New Yorkban, Putyinét Oroszországban rögzítették. Igaz, 2016-ban azt mondta Donald Trump, hogy nem találkozott Putyinnal, hamarosan sor került az első hivatalos találkozójukra. 

Trump és Putyin hivatalos találkozói – mint egy hullámvasút

A két vezető hivatalosan ötször találkozott Trump első ciklusa alatt. 2018-ban Helsinkiben azonban lényegében két találkozót is tartottak: egy négyszemközti találkozót, amelyet egy külön közös sajtótájékoztató követett, majd munkaebéden ismét tárgyaltak – immár tisztviselők jelenlétében. A 2025 augusztusi alaszkai csúcstalálkozó lesz az első találkozásuk Trump második elnöki ciklusa alatt.

2017. július 7.

A két világvezető első hivatalos személyes találkozójára a G20-ak csúcstalálkozóján került sor a németországi Hamburgban, 2017. július 7-én külügyminisztereik társaságában.

Abban bízunk, hogy nagyon sok pozitív dolog történik majd Oroszország, az Egyesült Államok és minden érintett számára. És megtiszteltetés itt lenni önnel, köszönöm

mondta Vlagyimir Putyin felé fordulva Donald Trump.

Az orosz elnök a személyes találkozók fontosságát hangsúlyozta. – A telefonbeszélgetés kevés – jelentette ki Vlagyimir Putyin, hozzátéve, hogy ha eredményeket akarnak elérni a kétoldalú kapcsolatokban, és meg kívánják oldani a legégetőbb nemzetközi problémákat, akkor ahhoz egymás szemébe kell nézni.

A sajtónyilatkozatok után az amerikai és az orosz elnök a tervezett harminc percnél bő másfél órával hosszabban, 136 percen át tárgyalt egymással.

Bár a találkozó akkor kevés kézzelfogható előrelépést hozott olyan kulcsfontosságú kérdésekben, mint a kelet-ukrajnai konfliktus – amely 2014-ben kezdődött a Krím annektálásával és az azt követő harcokkal a Donbász régióban – és az ezzel a konfliktussal kapcsolatos szankciók terén, végül tűzszüneti megállapodást kötöttek Szíria egyes részein, és Kurt Volkert nevezték ki az Egyesült Államok új ukrajnai különmegbízottjává. 

A találkozó jelentős lépés volt a két vezető közötti közvetlen együttműködés felé.

2017. november 11.

Trump és Putyin második személyes találkozója 2017. november 11-én volt az Ázsia–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján a vietnami Da Nangban. 

Első találkozójukkal ellentétben ez a találkozó informális és rövid volt, de ismét szó esett a szíriai háborúról és arról, hogy az oroszok beavatkoztak-e a 2016-os választásokba. Trump később megjegyezte, hogy az orosz vezető tagadta az érintettségét, mondván: „Valahányszor [Putyin] meglát, azt mondja: »Én nem tettem«, és én tényleg hiszem, hogy amikor ezt mondja nekem, komolyan is gondolja.”

2018. július 16.

Talán a két világvezető közötti legjelentősebb találkozó 2018. július 16-án, Helsinkiben volt. 

A nap egy kétórás, zártkörű találkozóval kezdődött Trump és Putyin között, amelyen csak tolmácsok vettek részt. 

A megbeszélésen szóba került a Krím kérdése, amit Putyin a maga részéről lezártnak tekintett, A két elnök egyetértett abban, hogy nem látják bizonyítékát annak, hogy az oroszok beavatkoztak volna a 2016-os választásba. És azt is világossá tették, hogy Szíria a szoros orosz–amerikai együttműködés terepe lehet. 

2018. november 30.

A feszült helsinki csúcstalálkozót követően a vezetők 2018. december 1-jén, a Buenos Aires-i G20-csúcstalálkozó alatt szerveztek egy találkozót. Trump azonban a Twitteren hirtelen lemondta a találkozót, arra hivatkozva, hogy Oroszország lefoglalt három ukrán haditengerészeti hajót. 

Bár a két vezető nyilvánosan nem találkozott a csúcstalálkozón, november 30-án a világ vezetőinek rendezett vacsora során négyszemközt beszéltek, más amerikai tisztviselők jelenléte nélkül.

2019. június 28.

Trump és Putyin Japánban szintén egy G20-csúcstalálkozón találkozott, 2019. június 28-án. Ez a találkozó a Mueller-jelentés nyilvánosságra hozatala közepette zajlott, amely megerősítette Oroszország beavatkozását a 2016-os elnökválasztásba. A csúcstalálkozón, egy rövid fotólehetőség során a két vezetővel, egy újságíró megkérdezte Trumpot, hogy szembesítené-e Putyint a választási beavatkozással. Trump erre viccelődött Putyinnal, és azt mondta: „Ne avatkozzon bele a választásokba, kérem”, utalva a közelgő 2020-as elnökválasztási versenyre. A találkozó során Putyin meghívta Trumpot, hogy vegyen részt Oroszország éves győzelem napi parádéján 2020-ban; Trump azonban végül nem vett részt az eseményen.

Az alaszkai Trump–Putyin-csúcstalálkozó sorsdöntő lehet

A tervek szerint Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én, helyi idő szerint 11.00-kor kezdik meg tárgyalásaikat az alaszkai Anchorage városában. Magyar idő szerint ez 21.00-at jelent. A megbeszélés az Elmendorf–Richardson katonai bázison lesz, jelentette a RIA Novosztyi.

Moszkva tájékoztatása szerint a program már végleges: „A felek először négyszemközt tárgyalnak, majd delegációik részvételével folytatják a megbeszéléseket. A tárgyalások munkaebéd mellett folytatódnak. A találkozó elején mindkét elnök rövid nyilatkozatot tesz. A csúcstalálkozó időtartama attól függ, hogyan halad a diskurzus. A megbeszélések lezárását közös sajtótájékoztató követi.”

A központi napirendi pont az ukrajnai konfliktus rendezése lesz. 

Orosz részről a delegációban öt fő vesz részt: Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője, Anton Sziluanov pénzügyminiszter, valamint Jurij Usakov.

A találkozó és a megbeszélések után az orosz küldöttség azonnal visszatér Moszkvába.

Borítókép: A Trump–Putyin-csúcstalálkozóra vár a világ (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekhatárzár

Tízéves a déli magyar határzár

Horváth József avatarja

2015 nyarán Orbán Viktor miniszterelnök történelmi döntést hozott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu