Trump–Putyin-csúcstalálkozó az ukrajnai háború lezárásáról – percről percre

Trump céljai

Trump szerint jó személyes viszonyt ápol Putyinnal, és abban bízik, hogy négyszemközti beszélgetés során rá tudja venni a háború befejezésére. Ugyanakkor elismerte, hogy ez inkább felmérő jellegű találkozó lesz, semmint azonnali megállapodás.

A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón Trump úgy fogalmazott: A cél első körben nem egy megállapodás, inkább egyfajta tájékozódási találkozó.

Ez jól is, meg rosszul is elsülhet, mondta Trump.

Az amerikai elnök célja többek között az is lehet, hogy újraindítsa az orosz–amerikai gazdasági kapcsolatokat.

Putyin álláspontja

Putyin alapvető feltételei nem változtak: Ukrajna mondjon le a 2014-ben annektált Krímről és a részben megszállt keleti megyékről (Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja, Herszon). Az orosz fél cserébe hajlandó lenne befagyasztani a frontvonalat Zaporizzsjában és Herszonban, de elvárja, hogy Kijev lemondjon a nyugati fegyverszállításokról és a NATO-csatlakozásról.

Putyin azonban emellett újra és újra megkérdőjelezi Ukrajna függetlenségét. Egy júniusi szentpétervári gazdasági fórumon azt mondta, hogy az oroszokat és az ukránokat egy népnek tekinti:

Ebben az értelemben egész Ukrajna a miénk.

Ukrajna aggodalmai

Az, hogy a találkozón nem vesz részt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, komoly félelmeket kelt Kijevben: attól tartanak, hogy a nagyhatalmak a fejük felett döntenek. Ukrajna nem hajlandó területet feladni, és attól tart, hogy egy esetleges visszavonulás újabb orosz előrenyomuláshoz vezetne.

Zelenszkij hangsúlyozza, hogy bármilyen békefolyamatnak előbb tűzszünettel és biztonsági garanciákkal kell kezdődnie, mielőtt területi kérdésekről szó eshetne.

A német kancellár, Friedrich Merz szerint a tárgyalások sorrendje kulcsfontosságú: először tűzszünet, majd biztonsági garanciák, és csak ezután lehet szó területi vitákról.

Lesznek-e konkrét eredmények?

A találkozó kapcsán Trump és kormánya is visszafogta a várakozásokat, „puhatolózó” jellegű tárgyalásként hivatkozva rá. A legnagyobb kockázat Ukrajna számára, hogy Trump és Putyin olyan megállapodást köt, amely Kijev számára elfogadhatatlan lenne – például a Donbasz feladása a tűzszünet előtt.

Az amerikai elnök egy tegnapi sajtótájékoztatón kihangsúlyozta, nem kell aggódnia senkinek, aki azt gondolja, hogy megengedi Putyinnak a trükközést. A háború kapcsán egyértelmű volt Donald Trump álláspontja: ennek soha nem szabadott volna megtörténnie.

Szakértők szerint azonban Putyin számára már az is diplomáciai siker, hogy amerikai földön, feltételek nélkül tárgyalhat az amerikai elnökkel.