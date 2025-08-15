Élő közvetítés 2025. aug. 15. 7:25

Trump–Putyin-csúcstalálkozó az ukrajnai háború lezárásáról – percről percre

Élő közvetítésünket itt olvashatja.

Magyar Nemzet
Fotó: AFP
Cikk kép: undefined
Donald TrumpVlagyimir PutyinTrump-PutyinAnchoragetalálkozó
A nap eddigi összefoglalója

Az amerikai elnök, Donald Trump, és orosz államfő, Vlagyimir Putyin 2025. augusztus 15-én találkoznak egymással Anchorage közelében, a Joint Base Elmendorf-Richardson katonai bázison – ez az első személyes csúcstalálkozó az Egyesült Államokban Oroszország elnökével 2007 óta. A program egy négyszemközti megbeszéléssel kezdődik, majd mindkét fél küldöttségének részvételével zajlanak megbeszélések, amelyek végén közös sajtótájékoztatót tartanak. A csúcstalálkozó célja az orosz-ukrán háború rendezésének megtárgyalása, ideértve a fegyverszünet-lehetőségeket vagy területi vitás kérdéseket. Percről-percre tudósításunkat itt olvashatja. 

Cikkünk folyamatosan frissül 6 bejegyzés

22 perce frissült 09:09

Mit várhatunk a mai alaszkai csúcstalálkozótól?

Trump céljai

Trump szerint jó személyes viszonyt ápol Putyinnal, és abban bízik, hogy négyszemközti beszélgetés során rá tudja venni a háború befejezésére. Ugyanakkor elismerte, hogy ez inkább felmérő jellegű találkozó lesz, semmint azonnali megállapodás.

A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón Trump úgy fogalmazott: A cél első körben nem egy megállapodás, inkább egyfajta tájékozódási találkozó.

Ez jól is, meg rosszul is elsülhet, mondta Trump.

Az amerikai elnök célja többek között az is lehet, hogy újraindítsa az orosz–amerikai gazdasági kapcsolatokat. 

Putyin álláspontja

Putyin alapvető feltételei nem változtak: Ukrajna mondjon le a 2014-ben annektált Krímről és a részben megszállt keleti megyékről (Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja, Herszon). Az orosz fél cserébe hajlandó lenne befagyasztani a frontvonalat Zaporizzsjában és Herszonban, de elvárja, hogy Kijev lemondjon a nyugati fegyverszállításokról és a NATO-csatlakozásról.

Putyin azonban emellett újra és újra megkérdőjelezi Ukrajna függetlenségét. Egy júniusi szentpétervári gazdasági fórumon azt mondta, hogy az oroszokat és az ukránokat egy népnek tekinti: 

Ebben az értelemben egész Ukrajna a miénk.

Ukrajna aggodalmai

Az, hogy a találkozón nem vesz részt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, komoly félelmeket kelt Kijevben: attól tartanak, hogy a nagyhatalmak a fejük felett döntenek. Ukrajna nem hajlandó területet feladni, és attól tart, hogy egy esetleges visszavonulás újabb orosz előrenyomuláshoz vezetne.

Zelenszkij hangsúlyozza, hogy bármilyen békefolyamatnak előbb tűzszünettel és biztonsági garanciákkal kell kezdődnie, mielőtt területi kérdésekről szó eshetne.

A német kancellár, Friedrich Merz szerint a tárgyalások sorrendje kulcsfontosságú: először tűzszünet, majd biztonsági garanciák, és csak ezután lehet szó területi vitákról.

Lesznek-e konkrét eredmények?

A találkozó kapcsán Trump és kormánya is visszafogta a várakozásokat, „puhatolózó” jellegű tárgyalásként hivatkozva rá. A legnagyobb kockázat Ukrajna számára, hogy Trump és Putyin olyan megállapodást köt, amely Kijev számára elfogadhatatlan lenne – például a Donbasz feladása a tűzszünet előtt.

Az amerikai elnök egy tegnapi sajtótájékoztatón kihangsúlyozta, nem kell aggódnia senkinek, aki azt gondolja, hogy megengedi Putyinnak a trükközést. A háború kapcsán egyértelmű volt Donald Trump álláspontja: ennek soha nem szabadott volna megtörténnie. 

Szakértők szerint azonban Putyin számára már az is diplomáciai siker, hogy amerikai földön, feltételek nélkül tárgyalhat az amerikai elnökkel.

 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

1 órája frissült 08:19

A békefolyamat elindítója: Orbán Viktor

Ahogy közeledik Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója, egyre több nyilatkozat, elemzés és találgatás lát napvilágot arról, hogy vajon miben állapodnak meg, sikerül-e előmozdítani a békét. Emlékezetes, Orbán Viktor miniszterelnök az orosz–ukrán háború kezdete óta a párbeszédet szorgalmazza, békemissziója során számos vezetőt felkeresett, hogy a béke érdekében tárgyaljon velük. A Trump–Putyin csúcstalálkozó most újabb fordulatot hozhat.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

1 órája frissült 07:38

Feszülten várja a világ Trump és Putyin újabb találkozóját

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök az elmúlt években ötször találkozott egymással hivatalosan, kapcsolatuk azonban régebbre nyúlhat vissza. Bár azt sosem tisztázták, hogy hol és mikor, Trump már első elnöki ciklusa előtt is beszélt arról, hogy korábban találkozott már Putyinnal, akit egy „kemény fickónak” tart. A pénteki, alaszkai Trump–Putyin csúcstalálkozó sorsdöntő lehet nem csak az orosz–ukrán háború, hanem az amerikai–orosz kapcsolatok jövője szempontjából is.

Moszkva tájékoztatása szerint a program már végleges: „A felek először négyszemközt tárgyalnak, majd delegációik részvételével folytatják a megbeszéléseket. A tárgyalások munkaebéd mellett folytatódnak. A találkozó elején mindkét elnök rövid nyilatkozatot tesz. A csúcstalálkozó időtartama attól függ, hogyan halad a diskurzus. A megbeszélések lezárását közös sajtótájékoztató követi.”

A központi napirendi pont az ukrajnai konfliktus rendezése lesz. 

Orosz részről a delegációban öt fő vesz részt: Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője, Anton Sziluanov pénzügyminiszter, valamint maga Usakov.

A találkozó és a megbeszélések után az orosz küldöttség azonnal visszatér Moszkvába.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

2 órája frissült 07:24

Ukrajna sorsa döntő fordulat előtt

A világpolitika feszülten figyeli a közelgő Trump-Putyin csúcstalálkozót, amely akár Ukrajna jövőjét is meghatározhatja. A találkozó kimenetele potenciálisan drasztikus változásokat hozhat az ország területi integritásában, miközben Ukrajna népe a vérontás végét reméli.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonnali tűzszünetet sürget. Donald Trump amerikai elnök a béke elérését tűzte ki célul, de a területcserék lehetőségének felvetése aggodalmat keltett Kijevben és Európában.

A Trump-Putyin találkozó Alaszkában zajlik, és a világ feszülten várja az eredményeket. Ukrajna és európai szövetségesei egyelőre elutasítják a területcserék lehetőségét, míg Oroszország ragaszkodik a 2022-ben annektált területekhez.

A következő 24 óra kritikus lehet Ukrajna jövője szempontjából, miközben a diplomácia és a geopolitikai érdekek ütköznek a tárgyalóasztalnál.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

2 órája frissült 07:21

Így készül Trump és Putyin a találkozóra

Történelmi találkozóra kerül sor Alaszkában. Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójára azonban nemcsak a szolgálatok készülnek, hanem a két elnök is. 

A Skynewsnak nemrég arról számolt be Fred Fleitz Donald Trump egy korábbi tanácsadója, hogy szerinte az amerikai elnök jelenleg is készül. A felkészülés szempontjából pedig sosem hagyja ki az olvasást – emelte ki Fleitz. Trump ezek mellett várhatóan beszél majd minden érintett szakértővel, akivel úgy érzi, hogy szükség van egyeztetésre. 

Ezek mellett azonban Fleitz szerint, habár Trump megállapodásra hajt, ezúttal nem fog Putyinnak elnézni semmilyen játszmázást. 

A tervek szerint Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én, helyi idő szerint 11.30-kor kezdik meg tárgyalásaikat az alaszkai Anchorage városában. Magyar idő szerint ez 21.30-at jelent. A megbeszélés az Elmendorf–Richardson katonai bázison lesz.

Putyin telefonált

A hírek szerint az orosz küldöttség listája már meg is van. Putyin mellett lesz:

  • Szergej Lavrov külügyminiszter,
  • Andrej Belouszov védelmi miniszter,
  • Anton Sziluanov pénzügyminiszter ,
  • Kirill Dmitrijev, a Kreml fő amerikai tárgyalója.

Putyin szövetségeseivel is egyeztetett, miután nemrég telefonon beszélt Hszi Csin-ping kínai elnökkel, akit a közlés szerint tájékoztatott az ukrán háború állásáról és az amerikai elnökkel való találkozásról. 

Ezek mellett az orosz elnök tájékoztatta az orosz állami vezetőket az ukrán küldöttséggel folytatott kétoldalú tárgyalásokról, és azt hangoztatta, hogy Trump-kormányzat erőteljes erőfeszítéseket tesz annak érekében, hogy létrejöjjenek a hosszú távú béke feltételei. Putyin nem zárta ki, hogy a következő lépés az Egyesült Államokkal való kapcsolatokban egy megállapodás lehet a hadászati támadófegyverek korlátozása terén – közölte Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

2 órája frissült 07:07

Putyin útja Alaszkába, itt a váratlan fordulat

Vlagyimir Putyin orosz elnök Magadanba érkezett, mielőtt találkozna Donald Trump amerikai vezetővel Alaszkán – jelentette a RIA Novosztyi tudósítója.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elmondta, hogy az államfő ebben a régióban városfejlesztési és ipari létesítményeket fog megtekinteni, valamint megbeszélést folytat Szergej Noszov kormányzóval.

Ezután indul majd Alaszkára, ahol már az orosz-amerikai ügyekkel fog foglalkozni

 – mondta Peszkov.

Magadan és Anchorage között légvonalban körülbelül háromezer kilométer a távolság. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

További Külföld hírek

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekhatárzár

Tízéves a déli magyar határzár

Horváth József avatarja

2015 nyarán Orbán Viktor miniszterelnök történelmi döntést hozott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.