Drámai végjáték, rengeteg videózás után dőlt el Andrásfi Tibor bronzdöntője

Újabb két együttest is videóztak, ahogy El-Szajed egylámpását is, de ezt már nem volt miért elvenni. Az egyiptomi örömködésében Cristiano Ronaldo híres mozdulatát is bemutatta a páston.

Andrásfi Tibor negyedik helyen zárt az olimpián, érem nélkül maradtunk a párizsi játékok második éremosztó versenynapján.