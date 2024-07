Pupp Réka: Egy percig sem gondolhatta, hogy ingyen odaadom neki a bronzérmet

Pupp Réka óriási küzdelemben maradt le az olimpiai éremről. A magyar cselgáncsozó és francia ellenfele, Amandine Buchard több mint hét percen át gyötörték egymást, míg végül a hazai kedvenc egy vazaarival megnyerte a meccset. Pupp Réka érthetően csalódott volt, pedig a vigaszágon előtte aratott gyors siker lendületet adott neki.

Pupp Réka és Amandine Buchard is mindent kiadott magából a bronzdöntőben, végül a francia örülhetett (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

– Jóval hosszabb és keményebb küzdelemre számítottam, mert eddig mindig ki-ki meccseket vívtunk, erre készültem most is. Összeszedett voltam, kihasználtam a lehetőséget, ezzel a tűzzel, ezzel a bizsergéssel mentem fel a harmadik helyért is – mondta el lapunknak Pupp Réka, aki aztán kitért a végletekig kiélezett bronzdöntőre is.

– Nagyon szoros meccs volt, egy percig sem gondolhatta, hogy ingyen oda fogom adni neki ezt a bronzérmet. Nagyon sajnálom, hogy végül mégis ő nyert.

Pupp Réka is szerepel a történelmi csapatversenyen

Pupp Réka számára azért is különösen fájdalmas lehet, hogy lemaradt az éremről, mert ez már másodszor fordul elő vele: három éve, Tokióban is az ötödik helyen végzett.