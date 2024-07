Párizs magyar amazonja nem szokványos nyilatkozatot adott + videó

A tavalyi Európa Játékokon bronzérmes, 23 éves Hámori Luca az első magyar ökölvívónő, aki olimpián léphet ringbe. A 66 kg-ban húszan vehetnek részt, versenyzőnknek pedig már az első körben kellett szerepelnie a legjobb tizenhat közé jutásért. Ellenfele, a 28 éves ír Grainne Walsh a bangkoki utolsó kvalifikációs tornáról került be a mezőnybe, de odahaza többek között a kétszeres világbajnok Amy Broadhurst ellen is győzött, és már 2014 óta tagja a felnőtt nemzeti válogatottnak. A bemelegítés kiválóan sikerült Hámori Lucának, aki mosolyogva pózolt a kameráknak – tájékoztatott a magyar szövetség a Facebook-oldalán.

Hámori Luca (jobbra) 4-1-es pontozással nyert Fotó: X/IABA

Hámori Luca: Nem is vagyok annyira kislány

Hámori Luca bátran kezdett, és bár mindkét bokszoló próbált az első három percben előnybe kerülni, a kazah bírónak sokszor kellett közbeavatkoznia összekapaszkodás miatt. Hámorit ekkor az ötből három ítész látta jobbnak. A második menetet mindegyik pontozó a magyar ökölvívónak adta, így az utolsó három percben már csak az előnye megtartására kellett figyelnie. Walsh ekkor már sokkal keményebben harcolt, de Hámorinak sikerült megtörnie az ír lendületét, és a menet derekán sokszor inkább elmozgott, majd a hajrában próbált több találatot bevinni. Az utolsó másodpercekben már ünnepelt Hámori, és nem sokkal később ki is hirdették a 4-1-es, megosztott pontozású sikerét.

– Lehet, azt gondolták, hogy kis fiatal pályakezdő vagyok, és lehet, alábecsültek, de az első menetben szerintem sikerült meglepnem és megmutatnom neki, hogy nem is vagyok annyira kislány. Ez a meglepetés pedig akkora hatással volt rá, hogy utána már elvesztette a fonalat – mondta az M4 Sportnak Hámori, majd hozzátette, nem ismerte ezt az ír versenyzőt, de amint megérkezett Párizsba, átjárta az „olimpiai falu szelleme”, amit szerencsére a ringbe is be tudott vinni magával.