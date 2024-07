Andrásfi Tibor bosszút állt és csodát tett, este éremért vív az olimpián!

Női párbajtőrben csak egy versenyzőnk szerzett kvótát, de a világranglistán csak 33. Pásztor Flóra a 32-es táblán két győzelmet aratva bejutott a legjobb nyolc közé. A második asszójában kanadai ellenfele ellen még a vérét is adta. A Törekvés 25 éves vívójára a negyeddöntőben a lehető legnehezebb ellenfél, a címvédő, világranglista-vezető, 30 éves Lee Kiefer várt. Pásztor csak a 33. a világranglistán, ez is tükrözi, milyen nagy bravúr volt már az is, hogy a legjobb nyolcba beverekedte magát. Itt Kiefer már az első három perc után 8-1-re vezetett, s végül 15-4-re győzött.

Pásztor Flóra Fotó: Csudai Sándor

– Csalódott vagyok, hogy nem tudtam meccsbe kerülni. A világ legjobbjával vívtam, szerintem most is ő nyeri meg majd az olimpiát. De ebből az asszóból azért többet kellett volna kihoznom. Pár óra múlva persze már biztosan örülni fogok, hogy a negyeddöntőig jutottam – nyilatkozta Pásztor Flóra.

Andrásfi Tibor bejutott a négy közé, éremért vívhat!

Férfipárbajtőrben az idei Eb-n bronzérmes Andrásfi Tibor a 32-es táblán a 2012-ben, Londonban ötkarikás bajnok Ruben Limardo Gasconon túljutva egy újabb venezuelaival találkozott, mégpedig az előzőleg Koch Mátét búcsúztató Grabiel Lugóval. S csapattársáért is „bosszút állva” ráadástussal kerekedett felül 13-12-re, miután 12-12-nél lejárt a vívóidő. A világranglista 17. helyén álló Andrásfi a negyeddöntőben az olasz Federico Vismara ellen lépett pástra, aki a rangsorban a kilencedik. Ám ma sajnos megtapasztalhattuk, hogy ez nem döntő tényező; Koch Máté a rangsor első helyezettjeként már a 32 között elköszönt, a második helyen álló Siklósi Gergely pedig a 16 között búcsúzott.

Az Andrásfi–Vismara asszó sem indult jól számunkra, mert az olasz vívó 5-1-re elhúzott. S bár versenyzőnk 6-4-re felzárkózott, nem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez, az utolsó három perc Vismara 10-7-es vezetésével kezdődött. Innen 10-9 lett, de Andrásfi ekkor nem tudott egyenlíteni. 11-11-nél azonban igen, mi több, 14-11-re ő vezetett. De 14-13 lett, drámai végjáték; azonban mi örülhettünk a végén: Andrásfi Tibor 15-13-re győzött, és ott van az elődöntőben! Este éremért vív!

Andrásfi Tibor a Hír TV-nek nyilatkozott:

– 1-5-nél mondtam magamnak, hogy nem hiszem el, tök jól vívok ma, erre hetedik vagy nyolcadik leszek. Nem volt elképzelésem az első harmadban, mit kéne tenni, de sikerült időt nyerni és kigondolni, mit csináljak, az ellenfelem pedig elbizonytalanodott. Az Eb után ide is érmet szerezni utaztam ki, és bár a rivaldafényt elvitte Máté és Gergő, mondtam nekik, hogy én a surranópályán megérkezem majd.

Andrásfi ellenfele az elődöntőben a csapatban olimpiai bajnok, a világranglistán harmadik japán Kano Koki lesz.

– Ha negyedikként mennék haza, annyira nem örülnék, így azon leszek, hogy az aranyért vívhassak. A kolumbiai Grand Prix-n egy tussal kikaptam Kokitól, előtte viszont háromszor én nyertem – mondta versenyzőnk.