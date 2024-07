Nagy a baj az olimpián, hajnalban súlyos döntést kellett hozni

Nincsenek könnyű helyzetben a párizsi olimpia triatlon versenyeinek indulói, köztük a három magyar sportoló, Kuttor-Bragmayer Zsanett, Bicsák Bence és Lehmann Csongor. Bár a múlt héten már kedvező hírek érkeztek a Szajna vízminőségéről, a pénteki és szombati – az ünnepélyes megnyitót és az első hivatalos versenynap szabadtéri számainak lebonyolítását is megzavaró – eső megint jelentős mennyiségű szennyező anyagot mosott a folyóba, így sokat romlott a vízminőség. Az eredeti menetrend szerint vasárnap reggel lett volna a triatlonosok első beúszása, de szombaton még semmi biztosat nem tudtak mondani arról a szervezők, hogy ezt meg lehet-e tartani. Végül vasárnap hajnali négykor derült ki, hogy nem tudnak edzeni a Szajnában, csak a partról nézhetik meg az úszás helyszínét a sportolók. Pedig Anne Hidalgo, Párizs polgármestere július 17-én népes közönség előtt akarta bizonyítani, hogy a vízminőséggel nincs semmi baj, ő is megmártózott a folyóban...

Anne Hidalgo polgármester azt ígérte, hogy a Szajna vízminősége rendben lesz Fotó: EPA/Andre Pain

Kuttor-Bragmayer Zsanett és Lehmann Csongor fel sem kelt hajnalban…

– Nem könnyíti meg ez a bizonytalan helyzet a felkészülés utolsó napjait. A három versenyzőnk közül Kuttor-Bragmayer Zsanett és Lehmann Csongor inkább fel sem kelt hajnalban, Bicsák Bence viszont kijött az olimpiai faluból a pályára, bejárja a helyszínt, de úszni nem engedik. Szerencsére az eső elállt, a kedd reggeli férfi futamig nem várható csapadék, így a szervezők és mi is úgy készülünk, hogy az eredeti időpontban lesz a verseny. Még arra is van némi remény, hogy holnap reggel akár edzeni is lehet majd a folyóban – mondta el vasárnap kora reggel Lipták Tamás, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai igazgatója.

A párizsi olimpián triatlonban három számban avatnak bajnokot. A tervek szerint július 30-án, kedden a férfiak egyéni futamát (rajt: 8:00, magyar indulók: Bicsák Bence, Lehmann Csongor), másnap pedig a női versenyt (rajt: 8:00, magyar induló: Kuttor-Bragmayer Zsanett) rendezik, a mixváltók augusztus 5-én csatáznak majd.

A Szajna vízminőségétől függetlenül is kiemelt figyelmet kap a triatlon, amely az utóbbi 20-25 év egyik leggyorsabban fejlődő olimpiai sportága. Párizs legszebb részein, a Szajnában, illetve a folyó partján, a Szajna feletti hidakon és a világ egyik legismertebb sugárútján, a Chamsp Élysées-n jelölték ki a pályát. Olyan „díszletek” között versenyezhetnek a triatlonosok, amilyenről más sportágak képviselői talán még álmodni sem mernek. Ehhez már csak az kell, hogy a vízminőség is megfelelő legyen…

Az olimpián aggódhatnak a nyílt vízi úszók is (magyar részről Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf, Fábián Bettina), hiszen az ő versenyeiket is a Szajnában rendezik.