Cristiano Ronaldo is a magyar válogatott ellenfele lehet a 2026-os vb-ért

A teljes csoportbeosztás nem derült ki a pénteki sorsoláson , csak a Nemzetek Ligája márciusi negyeddöntői után lesz teljes a névsor, most csak az ottani párharcok győzteseit, illetve veszteseit sorolták be. A magyar válogatott a négycsapatos F csoportba került a második kalapból. Az első kalapból a Portugália–Dánia Nemzetek Ligája-párharc győztese lesz az ellenfél, így a vb idején már 41 éves Cristiano Ronaldo is Budapestre érkezhet. A harmadik kalapból Írország lesz Marco Rossi csapatának ellenfele, a negyedikből pedig Örményország.

A 2026-os, amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság selejtezője már tavaly októberben elkezdődött Ázsiában, az európai szövetséghez tartozó válogatottak azonban csak ma kaptak ellenfeleket. A selejtező 2025 szeptemberében kezdődik, és a csoportkör novemberben már véget is ér. A pontos menetrend később készül el.

Marco Rossi csapata két fájó vereségért is bosszút állhat

A vb-selejtezős ellenfelek közül, ha Portugáliát kapjuk végül, Marco Rossi csapata revánsot vehet a 2021-ben megrendezett budapesti Európa-bajnoki csoportmeccsért, amelyen hiába játszott 80 percig egyenrangúan, végül 3-0-ra kikapott, Ronaldo két gólt is szerzett a hajrában. Ha Dánia lesz az ellenfél, vele régóta nem találkozott a magyar válogatott, legutóbb Debrecenben 2-2 volt az eredmény még Pintér Attila kapitánysága idején 2014-ben.

Erős csoportba került a magyar válogatott a 2026-os világbajnokság selejtezőjében. A nemzeti együttes az F-csoportban szerepel majd, ahol a Portugália–Dánia párharc győztese, Írország és Örményország lesz a mieink ellenfele.#csakegyutt #magyarok #WC2026 #EuropeanQualifiers… — MLSZ (@MLSZhivatalos) December 13, 2024

Írország ellen viszont – a portugálokhoz hasonlóan – van elszámolnivalója Rossi együttesének, hiszen az idei Eb előtti utolsó előtti felkészülési mérkőzésen fájó 2-1-es vereséget szenvedett a válogatott Dublinban, amivel véget ért a 14 meccses veretlenségi sorozat. Örményország eddig csak egyszer volt a magyar válogatott ellenfele, 2004-ben Lothar Matthäus 2-0-s győzelemmel mutatkozott be ellene a nemzeti csapat szövetségi kapitányaként egy ciprusi felkészülési tornán, góljainkat Lisztes Krisztián és Szabics Imre szerezték.