Marco Rossi így minősítette Szoboszlai játékát az írek elleni vereség után

Tizennégy veretlen meccs után kapott ki a vezette magyar válogatott az írek ellen Dublinban. Pedig döntetlen szagú mérkőzés volt, a vereséget az okozta, hogy a hosszabbításban a saját szöglete után nem tudta megjátszani a labdát a csapat, így az írek zavartalanul átrohanhattak a fél pályán egészen kapujáig, és még szerencséjük is volt, hogy a megpattanó lövésből gól lett.

az írországi vereség után is a csapat élére állt a magyar szurkolók előtt. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Mondhatnánk, hogy inkább most hibázzunk és inkább most legyen balszerencsénk, mint majd a június 14-én kezdődő Európa-bajnokságon. Csakhogy ez ilyenkor mindig olcsó vigasz, mert a hiba az hiba, ami mindig bosszantja az embert. Így volt ezzel Marco Rossi is.

– Írország két helyzetből szerzett két gólt ellenünk – jegyezte meg a szövetségi kapitány a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Dublinban. – Minden gólt hiba előz meg, de nem mindegy, hogy milyen. A 92. percben nem kaphatsz ilyen gólt. Meg kell tanulni megtartani a döntetlent az ilyen meccseken. A szögletünk után felborult az egyensúlyunk, ezért kaptuk a második gólt. Az elsőnél meg az ellenfél csatárát hagytuk teljesen üresen. Ilyen hibákat nem követhetünk el újra. Szép volt a tizennégy meccses veretlenségi sorozat, de nem véletlenül hangoztattam, hogy nem vagyunk Anglia vagy Németország szintjén. Építkezünk.

Marco Rossi: Dárdai fájdalma, Szoboszlai közepese

Rossi kiemelte, hogy több játékos sem volt teljesen rendben fizikailag: és Loic Nego is ezért jött le. Ám amikor Dárdai Márton is jelezte, hogy fájdalmai vannak, őt már nem lehetett lehozni a pályáról, addigra elfogytak ugyanis a cserelehetőségek. – Remélem, hogy nem történt semmi komoly baj, és senkit sem kell nélkülöznöm sérülés miatt.

A szövetségi kapitány az idény hajrájában a Liverpool kezdőjéből kiszoruló Szoboszlai Dominik írek elleni teljesítményét is minősítette: – Szoboszlai most közepes estét fogott ki, de ilyen a futball. Egyszer jobban megy, máskor kevésbé. Sallai Rolandnak jobb napja volt elöl, de alapvetően a csapat hozzáállásával nem volt gond.

A magyar válogatott legközelebb szombaton Izrael ellen lép pályára Debrecenben, majd június 15-én Svájc ellen kezdi meg a szereplését a németországi Eb csoportkörében.