Lang Ádám: Sajnos veszítettünk, de nem kell a kardunkba dőlnünk!

Két enyhén szólva is elkerülhető gólt kapva 2-1-es vereséget szenvedett a magyar válogatott Dublinban. Ezzel megszakadt a veretlenségi sorozata, ám ennél bosszantóbb, hogy végig jobban játszott a lanyha iramú, nagyon is barátságos találkozón. Az első találat előtt és hibázott nagyot, utána az utóbbi egyenlített, majd a második félidő hosszabbításában szöglet után Kleinheisler László eladta a magyar csapat a labdát, az írek kapura fordultak, és mert senki sem maradt hátul biztosítani, a labdát szabadon rávezetve a csereként a szünetben beállt Dibusz Dénesre megszerezték a győztes gólt.

A legvégén örülhetett az ír válogatott Fotó: Illyés Tibor / MTI

– A bekapott gólnál jobban kellett volna helyezkednem – mondta a találkozó után Lang Ádám az M4 Sport kamerája előtt. – Örülök, hogy egyenlítettem nem volt nehéz dolgom. Szerintem jól működött a játékunk néhány technikai hiba ellenére is, többet birtokoltuk a játékot, nem éreztem, hogy az írek nagyobb veszélyt jelentenének. A legvégén történtekből tanulnunk kell, mert fegyelmezetlenség és szervezetlenség miatt kaptuk a második gólt. Senki sem szeret veszíteni, most sajnos veszítettünk, de nem kell a kardunkba dőlnünk. Sokszor nyílt előttem folyosó, ezért léptem be többször is a támadásokba, emiatt el is fáradtam, kértem a cserémet.

Utána következett:

– A tempót illetve nem volt rossz a meccs, de túl sokat tartottuk a labdát passzívan a saját térfelünkön. Ezen a meccsen megérezhettük, mire számítunk majd a szintén agresszív skótok ellen az Eb-n. Megbeszéltük, bátran passzoljunk előre, de túl sok volt az eladott labda, és ekkora hibát nem engedhetünk meg magunknak, mint amilyent elkövettünk a második ír gól előtt. Az utolsó percekben nem szabad ekkorát kockáztatnunk, tudjuk, mit nem szabad elkövetnünk az Európa-bajnokságon.

a döntetlennek sem örült volna Fotó: Illyés Tibor / MTI

Ezután Marco Rossi szövetségi kapitány nyilatkozott:

– Senki sem halt bele ebbe az eredménybe, de nem vagyunk boldogok. A döntetlennek sem örülnénk, mert több helyzetünk volt. Egy hibából kaptunk egy gólt, utána uraltuk a meccset, ennek ellenére a végén kikaptunk. Tanulnunk kell a hibáinkból, ilyen kontrát nem engedhetünk meg az ellenfélnek. Megszerveztük a rögzített játékhelyzeteket, ilyenből egyenlítettünk, a szögleteknél is megvan a tervünk, Szoboszlai lövése balszerencsésen pattant le. Sajnos nem kikényszerített hibával ajándékoztunk gólt az ellenfélnek. Nem mondhatom, hogy a jövőben nem szenvedünk vereséget, ugyankkor a múltban sohasem adtunk ilyen ajándékot.