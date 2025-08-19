Nagy a nyomás Xabi Alonsón a Real Madrid bajnoki rajtja előtt, mutatjuk, miért

Németországban már sikerült a remek bemutatkozás, hiszen Xabi Alonso 2022. október 8-án debütált edzőként a Bundesligában, és a Leverkusen a Schalke 04 elleni bajnokin elsöprő, 4-0-s győzelmet aratott. Majd a spanyol tréner a csapattal veretlenül bajnokságot nyert, bejutott az Európa-liga döntőjébe, végül az előző szezonban ezüstérmesként búcsúzott el a gyógyszergyáriaktól. Most valami hasonlóra készül Xabi Alonso a Real Madrid kispadján. A klub korábbi játékosa, aki kedd este hazai pályán az Osasuna ellen kezdi edzői karrierjét a La Ligában, már megízlelte 2012-ben még játékosként, milyen bajnokként végezni a Real Madriddal. Ő lesz a klub történetének 48. menedzsere, aki a La Ligában vezeti a csapatot.

Xabi Alonso igazi edzőlegendák után mutatkozik be a Real Madrid kispadján Fotó: Marca.com

Xabi Alonso végleg edzőlegendává válhat

Ő lehet a 18. vezetőedző, aki bajnoki címet szerezhet a királyi klubbal, és ehhez a szurkolók szerint elengedhetetlen a sikeres rajt kedden 21 órakor az Osasuna ellen. A Marca cikke szerint Xabi Alonso olyan elődökhöz csatlakozhat, akikre a futball nagy edzőiként tekint a világ.

Miguel Munoz kilenc bajnoki cím

Leo Beenhakker és Luis Molowny három bajnoki cím

Ancelotti, Zidane, Del Bosque, Capello, Miljanić és Villalonga két bajnoki cím

Mourinho, Schuster, Valdano, Toshack, Boskov, Enrique Fernández, Luis Carniglia és Robert Firth egy-egy bajnoki cím

A listavezető Miguel Munoz eredményességét vélhetően sosem dönti meg egyetlenegy szakember sem a Real kispadján, hiszen 601 meccsen a kispadon ülve lett csapatával kilencszeres bajnok. Xabi Alonso számára most nem ez a lényeg.

Xabi Alonso a klubvilágbajnokságon már vezette a Real Madridot Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Real debütáló edzői nem szoktak túl sűrűn pontot veszíteni első bajnoki meccsükön

Az utolsó menedzser, aki a Real Madrid színeiben debütált a LaLiga-ban, Santiago Hernán Solari volt 2018 novemberében, aki Julen Lopeteguit váltva végül 2-0-ás győzelemmel mutatkozott be a Valladolid ellen. Ahhoz, hogy olyan Real Madrid edzőt találjunk, aki nem nyert a bajnoki debütálásán, egy évtizedet kell visszamennünk az időben. Rafa Benítez ugyanis egy gól nélküli döntetlennel mutatkozott be 2015. augusztus 23-án, amikor 0-0-s döntetlent játszott a Real Sociedad ellen.