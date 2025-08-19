Xabi AlonsoOsasunagyőzelemkispadReal Madrid

Nagy a nyomás Xabi Alonsón a Real Madrid bajnoki rajtja előtt, mutatjuk, miért

Kedden este hazai pályán, az Osasuna ellen kezdi meg bajnoki szereplését a Real Madrid a La Liga 2025-26-os idényében. A klub korábbi játékosa, Xabi Alonso a klubvilágbajnokságon debütált a madridiak kispadján, most a bajnokságban kell bizonyítnia. A német Leverkusennel csodát tevő szakember lehet a csapat 18. edzője, aki bajnoki címet szerezhet.

Xabi Alonso kedd este mutatkozik be a LA Ligában a Real edzőjeként
Xabi Alonso kedd este mutatkozik be a LA Ligában a Real edzőjeként Forrás: X/Real Madrid C.F.
Németországban már sikerült a remek bemutatkozás, hiszen Xabi Alonso 2022. október 8-án debütált edzőként a Bundesligában, és a Leverkusen a Schalke 04 elleni bajnokin elsöprő, 4-0-s győzelmet aratott. Majd a spanyol tréner a csapattal veretlenül bajnokságot nyert, bejutott az Európa-liga döntőjébe, végül az előző szezonban ezüstérmesként búcsúzott el a gyógyszergyáriaktól. Most valami hasonlóra készül Xabi Alonso a Real Madrid kispadján. A klub korábbi játékosa, aki kedd este hazai pályán az Osasuna ellen kezdi edzői karrierjét a La Ligában, már megízlelte 2012-ben még játékosként, milyen bajnokként végezni a Real Madriddal. Ő lesz a klub történetének 48. menedzsere, aki a La Ligában vezeti a csapatot.

Xabi Alonso igazi edzőlegendák után mutatkozik be a Real Madrid kispadján
Xabi Alonso igazi edzőlegendák után mutatkozik be a Real Madrid kispadján    Fotó: Marca.com

Xabi Alonso végleg edzőlegendává válhat

Ő lehet a 18. vezetőedző, aki bajnoki címet szerezhet a királyi klubbal, és ehhez a szurkolók szerint elengedhetetlen a sikeres rajt kedden 21 órakor az Osasuna ellen. A Marca cikke szerint Xabi Alonso olyan elődökhöz csatlakozhat, akikre a futball nagy edzőiként tekint a világ. 

  • Miguel Munoz kilenc bajnoki cím
  • Leo Beenhakker és Luis Molowny három bajnoki cím
  • Ancelotti, Zidane, Del Bosque, Capello, Miljanić és Villalonga két bajnoki cím
  • Mourinho, Schuster, Valdano, Toshack, Boskov, Enrique Fernández, Luis Carniglia és Robert Firth egy-egy bajnoki cím

A listavezető Miguel Munoz eredményességét vélhetően sosem dönti meg egyetlenegy szakember sem a Real kispadján, hiszen 601 meccsen a kispadon ülve lett csapatával kilencszeres bajnok. Xabi Alonso számára most nem ez a lényeg.

Xabi Alonso a klubvilágbajnokságon már vezette a Real Madridot
Xabi Alonso a klubvilágbajnokságon már vezette a Real Madridot     Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Real debütáló edzői nem szoktak túl sűrűn pontot veszíteni első bajnoki meccsükön

Az utolsó menedzser, aki a Real Madrid színeiben debütált a LaLiga-ban, Santiago Hernán Solari volt 2018 novemberében, aki Julen Lopeteguit váltva végül 2-0-ás győzelemmel mutatkozott be a Valladolid ellen. Ahhoz, hogy olyan Real Madrid edzőt találjunk, aki nem nyert a bajnoki debütálásán, egy évtizedet kell visszamennünk az időben. Rafa Benítez ugyanis egy gól nélküli döntetlennel mutatkozott be 2015. augusztus 23-án, amikor 0-0-s döntetlent játszott a Real Sociedad ellen.

Az utolsó vereséggel bemutatkozó edző Juande Ramos volt még 2008-ban, A szakember Bernd Schuster hirtelen menesztése után vette át a csapatot, és rögtön egy El Classicón vezethette a Realt a Camp Nouban. A Barcelona akkor remek formát futott, és 2-0-ra le is győzte a királyi gárdát.

Az Osasunát eddig minden debütáló Real-edző legyőzte

Az Osasuna eddig három alkalommal játszott már úgy a Real ellen, hogy a madridiak kispadján éppen egy bemutatkozó edző ült. Legutóbb 2004-ben, amikor Mariano García Remón vette át a csapat irányítását, és csapata 1-0-s győzelmet aratott a Bernabéuban Beckham szabadrúgásgóljának köszönhetően. Ezt megelőzően az 1950-es években Enrique Fernández 1953 szeptemberében debütált egy 2-0-s győzelemmel a Rojillos ellen, míg Luis Carniglia 1957-ben 3-0-s győzelemmel tette ugyanezt.

Xabi Alonsót játékosként az ilyen passzai miatt imádták Madridban:

