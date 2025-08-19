Nagy a nyomás Xabi Alonsón a Real Madrid bajnoki rajtja előtt, mutatjuk, miért

Németországban már sikerült a remek bemutatkozás, hiszen Xabi Alonso 2022. október 8-án debütált edzőként a Bundesligában, és a Leverkusen a Schalke 04 elleni bajnokin elsöprő, 4-0-s győzelmet aratott. Majd a spanyol tréner a csapattal veretlenül bajnokságot nyert, bejutott az Európa-liga döntőjébe, végül az előző szezonban ezüstérmesként búcsúzott el a gyógyszergyáriaktól. Most valami hasonlóra készül Xabi Alonso a Real Madrid kispadján. A klub korábbi játékosa, aki kedd este hazai pályán az Osasuna ellen kezdi edzői karrierjét a La Ligában, már megízlelte 2012-ben még játékosként, milyen bajnokként végezni a Real Madriddal. Ő lesz a klub történetének 48. menedzsere, aki a La Ligában vezeti a csapatot.
Xabi Alonso végleg edzőlegendává válhat
Ő lehet a 18. vezetőedző, aki bajnoki címet szerezhet a királyi klubbal, és ehhez a szurkolók szerint elengedhetetlen a sikeres rajt kedden 21 órakor az Osasuna ellen. A Marca cikke szerint Xabi Alonso olyan elődökhöz csatlakozhat, akikre a futball nagy edzőiként tekint a világ.
- Miguel Munoz kilenc bajnoki cím
- Leo Beenhakker és Luis Molowny három bajnoki cím
- Ancelotti, Zidane, Del Bosque, Capello, Miljanić és Villalonga két bajnoki cím
- Mourinho, Schuster, Valdano, Toshack, Boskov, Enrique Fernández, Luis Carniglia és Robert Firth egy-egy bajnoki cím
A listavezető Miguel Munoz eredményességét vélhetően sosem dönti meg egyetlenegy szakember sem a Real kispadján, hiszen 601 meccsen a kispadon ülve lett csapatával kilencszeres bajnok. Xabi Alonso számára most nem ez a lényeg.
A Real debütáló edzői nem szoktak túl sűrűn pontot veszíteni első bajnoki meccsükön
Az utolsó menedzser, aki a Real Madrid színeiben debütált a LaLiga-ban, Santiago Hernán Solari volt 2018 novemberében, aki Julen Lopeteguit váltva végül 2-0-ás győzelemmel mutatkozott be a Valladolid ellen. Ahhoz, hogy olyan Real Madrid edzőt találjunk, aki nem nyert a bajnoki debütálásán, egy évtizedet kell visszamennünk az időben. Rafa Benítez ugyanis egy gól nélküli döntetlennel mutatkozott be 2015. augusztus 23-án, amikor 0-0-s döntetlent játszott a Real Sociedad ellen.