Valverde összeesett otthon a nappaliban, megijedtek a Real Madrid szurkolói + videó

Federico Valverde

Valverde összeesett otthon a nappaliban, megijedtek a Real Madrid szurkolói

A La Liga nyitófordulójának zárómérkőzését ma este 21 órakor játsszák, a Real Madrid az Osasuna csapatát fogadja. A meccs előtt a Real Madrid uruguayi klasszisa, Federico Valverde nagyon megijesztette a királyi gárda szurkolóit.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 8:55
Úgy néz ki, Valverde megúszta az otthoni „balesetet” Forrás: AFP
A címvédő Barcelona simán, 3-0-ra nyert a Mallorca vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság nyitófordulójának szombati játéknapján, és ma a nagy rivális Real Madrid is hasonló kezdésben bízik. Ám a meccs előtt Federico Valverde a szívbajt hozta a királyi gárda szurkolóira. Egészen pontosan az urugauyi játékos élettársa, Mina Bonino. Az argentin műsorvezetőnő, aki a labdarúgóval két gyermeket nevel – Benicio 2020-ban, Bautista 2023-ban született – megosztott egy videót, amelyen Valverde otthon a nappalijukban focizik a kisebbik fiával. Azaz éppen lejön a lépcsőn, és bele akar rúgni a labdába, de elcsúszik, és fájdalmasan esik össze. A gyermeke pedig némi rugdosással próbál életet lehelni belé.

Federico Valverde fontos láncszem a Real Madrid csapatában
Federico Valverde fontos láncszem a Real Madrid csapatában Fotó: AFP

Valverde ma este ott lesz a Real Madrid kezdőcsapatában

Mina Bonino több nevetős hangulatjellel úgy kommentálta a videót, hogy ezzel vége is lett számukra az „európai álomnak”, amiből azt lehet leszűrni, hogy nagy baj nem történt. Ettől függetlenül jó néhány Real-drukker megijedt. Ám Valverde ma este várhatóan kezdőként lép pályára Xabi Alonso együttesében.

A Real Madrid így készült a La Liga nyitányára:

