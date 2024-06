Eldőlt a kapuskérdés? Íme Marco Rossi írek elleni kezdője!

Már a hétfői sajtótájékoztatón elárult egy-két részletet az írek elleni kezdőről, például azt, hogy a Bundesligában az egész idényben alig játszó kikerül a csapatból, a helyén a ballábas belső védő Dárdai Márton lesz a német másodosztályú Herthából. Ha ezt figyelembe vesszük, nem hozott sok meglepetést Rossi kezdője, amely a jelenlegi talán legerősebb magyar válogatott.

Így áll fel a magyar válogatott Dublinban az írek ellen: – Dárdai Márton – Loic Nego, – Varga Barnabás,

Gulácsi vagy Dibusz? Ezzel eldőlt?

A június 14-én kezdődő németországi Eb előtt a legfontosabb kérdés az, hogy ki lehet az első számú kapusa a válogatottnak , hiszen Gulácsi Péter és személyében két egyenrangú játékos pályázik ugyanarra a helyre. Rossi korábban azt ígérte, hogy a júniusi felkészülési meccsekre meghozza a döntését, s bár bejelentést még nem tett ez ügyben, abból, hogy Dublinban Gulácsi állhat a kapuba, akár arra is következtethetünk, hogy mellette tette le a voksát. Biztosak persze csak akkor lehetünk ebben, ha maga Rossi jelenti ki, hogy döntött.

A magyar csapat egyébként mintegy másfél órával a kezdés előtt érkezett meg a dublini Aviva Stadionba, ahol a játékosok első útja a pályára vezetett, a még teljesen üres arénában vették szemügyre a játékteret. Legtovább Sallai Roland maradt kint a pályán, a többiek már eltűntek a lelátó alatt, amikor a Freiburg támadója még mindig kint volt, feltehetően zenét hallgatva spannolta magát a meccsre.

Dublinban folytatódik Lang Ádám sorozata: mivel ott van a kezdőben, most már biztos, hogy zsinórban a 29. válogatott meccsen is pályára lép, 2021 szeptembere óta egy mérkőzést sem hagyott ki Marco Rossi csapatában. A tavaszi sérüléséből felépülő védő nemrég nagyinterjút adott lapunknak, amelyben gyermekkori traumájáról is vallott.